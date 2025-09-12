en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Hockey: il faudra être malin pour voir la Nati au Mondial en Suisse

Il faudra être malin pour voir la Nati au Mondial de hockey en Suisse

La billetterie pour le Championnat du monde de hockey sur glace 2026 connaît un véritable engouement, au point qu’il faudra faire preuve de patience, d’ingéniosité, disposer d’un certain budget et compter sur un brin de chance pour assister aux matchs de l’équipe de Suisse à domicile.
12.09.2025, 12:0312.09.2025, 12:03
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Plus de «Sport»

Un Championnat du monde de hockey sur glace est une affaire assez complexe. Pour son organisation, une entreprise indépendante est créée, puis liquidée après le tournoi. Sont impliquées la Fédération suisse de hockey sur glace et l’agence de marketing Infront.

Ces deux entités se partageront les bénéfices ou les pertes. Les clubs de National League, eux, ne toucheront rien, car la ligue est juridiquement indépendante de la fédération. Une perte semble presque impensable: il y aura à coup sûr un bénéfice. Celui-ci sera toutefois moins important qu’en 2020, lorsque les assurances avaient versé 13,4 millions de francs pour compenser l’annulation du tournoi à domicile en raison de la pandémie.

Certes, les prix des billets sont restés globalement les mêmes qu’en 2020. Le budget est également passé de 40 à 50 millions de francs. Or à l’époque, les assurances avaient indemnisé sur la base de 64 matchs à guichets fermés, car, en théorie, tous les billets pouvaient être vendus. Même si la vente anticipée s'avère être un succès, certaines rencontres du Mondial 2026 ne feront pas le plein.

La Suisse n'a plus accueilli le Mondial depuis 2009.
La Suisse n'a plus accueilli le Mondial depuis 2009.image: keystone

En 2009, Berne et Kloten avaient accueilli en moyenne 6768 spectateurs par match, pour un bénéfice net de 3,1 millions. Cette fois, davantage de billets devraient trouver preneurs. Les chiffres du Mondial 2025 au Danemark et en Suède (489 450 spectateurs, soit une moyenne de 7647 par match) devraient être atteints, voire dépassés. Mais la capacité des enceintes de Zurich (12 000 places) et Fribourg (9280 places) est réduite d’environ 20% par rapport à leur configuration habituelle, en raison des structures temporaires installées pour le tournoi. Le record absolu d’affluence établi en Tchéquie en 2024 (797 727 spectateurs, soit 12 646 par match) restera donc hors de portée.

Comment obtenir un billet pour ce Mondial à domicile? La vente a débuté le 27 mai 2025, au lendemain de la finale du dernier Championnat du monde, avec des packs pour la phase finale, ainsi que des forfaits pour l’ensemble des matchs de groupe disputés à Zurich. Bilan: les billets pour la phase finale sont partis en moins de 48 heures. Une véritable folie.

La Nati espère devenir championne du monde devant son public pour la première fois de son histoire.
La Nati espère devenir championne du monde devant son public pour la première fois de son histoire.
image: keystone

Des billets à la journée sont encore disponibles pour les matchs de groupe sur les deux sites. Mais aucun ne concerne les rencontres de l’équipe de Suisse: tous les tickets mis en vente pour les journées avec la Nati sont en effet partis en moins d’une heure. Cela dit, les journées sans la sélection helvétique rencontrent elles aussi un franc succès. Un nouveau lot de billets journaliers sera mis en vente en novembre. Astuce: des tickets, incluant le transport aller-retour en bus, sont également disponibles via eventcar.ch.

Les tickets journaliers pour la phase finale à Zurich ainsi que pour les deux quarts de finale disputés à Fribourg seront mis en vente à partir de janvier. Les derniers billets individuels encore disponibles seront, eux, proposés en février. La date exacte de cette ultime mise en vente sera annoncée ultérieurement.

Le conflit entre la NHL et le hockey mondial s'intensifie

Le comité d’organisation du Championnat du monde ne dispose pas librement de tous les billets: une part importante est réservée aux fédérations étrangères, aux groupes de supporters et aux sponsors. Ce n’est qu’une fois ces quotas attribués que les billets restants seront mis en vente au grand public.

Les deux quarts de finale à Zurich coûtent entre 120 et 250 francs, contre 50 à 210 francs à Fribourg. Le pack demi-finales est proposé entre 300 et 490 francs, tandis que celui comprenant la finale et la petite finale est vendu entre 340 et 520 francs. L’équipe de Suisse disputera tous ses matchs à Zurich, y compris son éventuel quart de finale: c’est une certitude.

Patrick Fischer: «Quand la Suisse convoque, on répond présent»

Des tarifs excessifs? A première vue, un non-initié pourrait le penser. Toutefois, d’un point de vue juridique, il ne s’agit pas réellement de prix abusifs. Christian Stahl, responsable de la communication du comité d’organisation, précise: «De nombreuses sources nous ont assuré que nos tarifs correspondent à ceux pratiqués lors d’événements sportifs similaires dans notre pays, voire qu’ils sont même très raisonnables».

Les billets ne sont pas nominatifs. Christian Stahl précise qu’il n’y a aucun problème si quelqu’un revend le sien. «En revanche, si nous détectons une revente professionnelle au marché noir, avec des prix exorbitants sur une plateforme comme Ricardo, cela peut entraîner des poursuites.»

Plus d'articles sur le sport
Wawrinka marque un point de génie
Wawrinka marque un point de génie
de Yoann Graber
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
de Emil Rohrbach
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
de Romuald Cachod
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
de Yoann Graber
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
de Benjamin Wieland
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
de Romuald Cachod
Ce geste à l’US Open a choqué
Ce geste à l’US Open a choqué
de Yoann Graber
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
«La National League les a livrés en pâture»
«La National League les a livrés en pâture»
de Klaus Zaugg
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
1
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
de Romuald Cachod
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
de michael lehmann
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
de Klaus Zaugg
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
Sangé Sherpa a remporté la semaine dernière le 700 kilomètres du SwissPeaks Trail. Une performance de haut vol, d’autant plus impressionnante au regard de son été de tous les défis, entre courses XXL et liaisons à vélo.
Il y a longtemps eu match entre Sangé Sherpa et Nicolas Lehmann sur le 700 kilomètres (48 000 mètres de dénivelé positif) du SwissPeaks Trail. Mais une contracture au mollet a contraint le Suisse à l’abandon, ce qui a laissé le champ libre au Népalais, vainqueur de l'épreuve reine en un peu plus de six jours.
L’article