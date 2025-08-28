ciel couvert18°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Le conflit entre la NHL et le hockey mondial s'intensifie

Le conflit entre la NHL et le hockey mondial s&#039;intensifie
Il y avait comme un air de Coupe du monde à la Confrontation des 4 nations.Image: getty

Le conflit entre la NHL et le hockey mondial s'intensifie

La célèbre ligue nord-américaine entend relancer sa Coupe du monde sans la moindre collaboration avec la Fédération internationale de hockey sur glace. Un choix qui ne peut que raviver les tensions entre ces deux entités.
28.08.2025, 05:2928.08.2025, 05:29
Romuald Cachod
Plus de «Sport»

L’annonce avait surpris: en marge de la Confrontation des 4 nations, qui avait remplacé en février le All-Star Game, la NHL annonçait sans détour le retour de sa Coupe du monde de hockey, dont la dernière édition remonte à 2016. La prochaine est désormais prévue pour 2028.

A ce moment, la puissante ligue nord-américaine précisait que la Confrontation des 4 Nations n’était qu’un avant-goût de ce qui allait suivre, affirmant clairement son intention d’instaurer un événement majeur au milieu de chaque olympiade.

Transferts dans le hockey suisse: bienvenue au Far West

Depuis, peu d’informations ont filtré sur cette Coupe du monde appelée à entrer en concurrence – tous les quatre ans – avec le traditionnel Championnat du monde.

Cependant, le journaliste de TSN, Darren Dreger, a récemment révélé une information de taille: la NHL ne compte pas collaborer avec la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) pour l’organisation de la compétition.

«A ce stade, il semble que la NHL poursuivra les préparatifs de la Coupe du monde sans la participation de l’IIHF. Elle a informé l’IIHF de son intention de travailler directement avec chaque fédération nationale de hockey pour organiser l’édition 2028»
Darren Dreger

La ligue entend garder le contrôle total sur son tournoi et, plus largement, renforcer son influence sur le hockey international. Une stratégie qui n’est pas du goût de l’IIHF: son président, Luc Tardif, avait déjà critiqué au printemps la future tenue de la Coupe du monde en février, soit quelques mois seulement avant le rendez-vous majeur de la fédération internationale.

Il y aura une grande première à la Coupe Spengler

Cette volonté d’avancer en solo risque d’envenimer des relations que l’on croyait pourtant en voie d’apaisement entre les deux entités, surtout après l’annonce du retour des joueurs de NHL aux Jeux olympiques. Ces derniers seront présents à Milan-Cortina l’hiver prochain, une première depuis Sotchi.

En faisant fi de l’instance mondiale, la NHL se donne ici la possibilité de collaborer avec la Fédération russe de hockey sur glace (FHR), afin d’inviter la «Machine rouge», bannie des compétitions internationales, à son tournoi. Cela alors qu’il devient clair que huit nations seront présentes. Ce que le commissaire de la ligue, Gary Bettman, avait laissé entrevoir en février est aujourd’hui confirmé par David Pagnotta, rédacteur en chef de The Fourth Period.

Il ne fait aucun doute que les nations ayant participé à la Confrontation des 4 nations – les Etats-Unis, le Canada, la Suède et la Finlande – prendront part à la Coupe du monde. A cela pourraient s’ajouter la République tchèque, et donc la Russie, toutes deux en mesure d’aligner des équipes composées uniquement de joueurs de NHL.

A propos de la Coupe du monde
La Coupe du monde de hockey a succédé à la Coupe Canada, une compétition organisée à cinq reprises entre 1976 et 1991, et destinée aux professionnels alors privés de Jeux olympiques. Trois éditions ont eu lieu: en 1996, 2004 et 2016.

Quid des autres formations? La NHL semble écarter l’idée de mettre en place une sélection nord-américaine de jeunes joueurs, ainsi qu’une équipe européenne, comme cela avait été le cas en 2016. A l'époque, les Suisses Roman Josi, Luca Sbisa, Mark Streit et Nino Niederreiter avaient défendu les couleurs de ce team, également composé de hockeyeurs allemands, slovaques ou encore danois.

Cette évolution pourrait donc bénéficier à l'équipe de Suisse, septième plus gros pourvoyeur de joueurs dans la ligue la plus prestigieuse la saison dernière, même si la Nati, avec sa dizaine d’éléments en Amérique, n’est pas en mesure d’aligner une équipe composée à 100% de joueurs de NHL. Il en va de même pour l'Allemagne ou la Slovaquie.

Qu’à cela ne tienne, la NHL semble prête à faire un compromis, en acceptant dans son tournoi des joueurs extérieurs à sa ligue. Une façon de séduire le marché européen qu’elle espère conquérir, en délocalisant notamment une partie de la phase de groupes en Europe, toujours selon David Pagnotta.

Plus d'articles sur le sport

Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente
de Romuald Cachod
Ce tirage au sort a fait scandale
de Yoann Graber
Transferts dans le hockey suisse: bienvenue au Far West
de Klaus Zaugg
Ce Romand a battu un record du monde en plongeant d'une falaise
de Yoann Graber
Humeur
Mon nouveau maillot me pose un problème de conscience
de Julien Caloz
Le ping-pong a vécu une première historique
de Yoann Graber
L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»
de Florian Vonholdt
Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
de Klaus Zaugg
Camille Rast garde des séquelles de sa chute
de Sven Papaux
1
Une discipline historique des JO d'hiver est en danger
de Romuald Cachod
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Servette n’a toujours pas retenu la leçon
de Romuald Cachod
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
de Reto Fehr
Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
4
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Témoignage d'un donneur de cellules souches du sang
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Emeutes à Lausanne: un élu agressé raconte
3
Qui était Marvin, l'ado de 17 ans décédé en fuyant la police?
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
Le Gross Bigerhorn, sommet valaisan culminant à 3626 mètres, est depuis 2023 le plus haut point du continent accessible à pied. On a fait le parcours, avec des paysages à couper le souffle.
Le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers. Les conséquences sont lourdes: bouleversement du cycle de l’eau, multiplication des catastrophes naturelles, phénomènes météo extrêmes, risques d’éboulements. Les perspectives sont sombres.
L’article