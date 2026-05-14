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Hockey: Peltonen nouveau coach d'Ajoie

Geneve-Servette&#039;s Head coach Peltonen (GSHC) follows the play from the boards during the fifth leg of the National League semifinal playoff game of the Swiss Championship between Fribourg-Gottero ...
Ville Peltonen est bien connu des Romands.Keystone

Le HC Ajoie engage Peltonen et annonce «changer de cap»

Le club jurassien, lanterne rouge de National League depuis cinq ans, a annoncé jeudi vouloir faire des changements «à tous les étages», avec en premier lieu l'engagement du Finlandais Ville Peltonen.
14.05.2026, 11:2114.05.2026, 13:09

«Cinq fois derniers en cinq saisons. On ne va pas se mentir, ni à nous, ni à notre public, ni à notre région. Le constat est clair, et c'est précisément parce qu'il est clair que nous avons décidé d'agir», écrit le HCA dans un long communiqué publié jeudi.

Après avoir évité un nouveau barrage de promotion-relégation, «grâce» au dossier insuffisant de Sierre, champion de Swiss League, Ajoie va repartir au combat avec un coaching staff remanié. Des visages différents sur le banc mais également sur la glace, puisque le club avait déjà annoncé le départ de onze joueurs en fin de contrat.

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«Ce sont des décisions difficiles humainement, jamais prises à la légère», écrit le HCA, qui a également informé que Matteo Romanenghi et Marco Pedretti, pourtant encore sous contrat, ne porteront eux non plus le maillot jaune et noir.

Le Finlandais rebondit vite

Le nouvel effectif ajoulot, qui doit encore s'épaissir, sera donc les ordres de Ville Peltonen. Le technicien de 53 ans succède à Greg Ireland, licencié le 30 mars dernier alors que le HCA était mené 3-0 dans le play-out contre Ambri, une série finalement perdue 4-0.

Le Finlandais rebondit rapidement après un intérim de plusieurs mois à Genève-Servette, où il avait remplacé le Français Yorick Treille, licencié en octobre. Il avait réussi à remettre les Aigles sur les rails, atteignant les demi-finales des play-off avant d'être stoppé par le futur champion, Fribourg-Gottéron.

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Peltonen n'a toutefois pas été conservé par le GSHC, qui avait annoncé entre-temps l'engagement pour la saison 2026/27 du Suédois Sam Hallam. A Porrentruy, il sera assisté par Samuel Tilkanen, qui était également en poste aux Vernets.

«Maintenant on travaille»

Par ailleurs, le HCA a par ailleurs annoncé divers changements au sein de sa gouvernance. L'ex-capitaine du club Jordane Hauert rejoint ainsi le comité technique, alors que Pascal Bourquard Jr. est nommé vice-président.

«Maintenant on travaille. Tête baissée, sans bruit inutile, avec une humilité totale face à ce qui nous attend. Cinq dernières places de suite, ça ne s'efface pas avec un communiqué de presse. Ça s'efface par le travail, les choix, la durée, et la connexion retrouvée entre une équipe et sa région», conclut le club, qui promet encore d'autres annonces «dans les prochaines semaines». (ats)

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