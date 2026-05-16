en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

La démonstration de la Nati contre les USA ne veut rien dire

La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire
La Nati a lancé «son» Mondial par une victoire contre les Etats-Unis.Image: KEYSTONE

La démonstration de la Nati contre les Etats-Unis ne veut rien dire

La Suisse s’est montrée supérieure dans tous les domaines face aux Etats-Unis, champions du monde et olympiques en titre. Une victoire de rêve, qu’il convient toutefois de nuancer.
16.05.2026, 12:0116.05.2026, 12:01
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Dans une arène qui vibre et respire, un lieu fait de lumière et de béton, mais aussi de souvenirs et d’espoirs, le Championnat du monde s’ouvre sur une affiche presque trop belle pour être vraie: la Suisse face aux Etats-Unis.

Au coup d’envoi, tout le monde garde, dans un coin de sa tête, le souvenir de la finale perdue un an plus tôt, une défaite 1-0 après prolongation contre ce même Team USA. Encore une fois, seulement l’argent. Pour la quatrième fois.

L'équipe suisse doit gérer des attentes inhabituelles au Mondial

Mais cette fois, tout débute par un coup de tonnerre et aboutit dans les dernières minutes, après un soupçon de drame, à un soulagement collectif et à une fin heureuse.

La première offensive des hommes de Jan Cadieux, la première incursion dans le tiers adverse, permet à la Nati d’ouvrir le score dès la 3e minute grâce à Pius Suter. Un Zurichois qui gagne sa vie en NHL. Les Américains sont dépassés. Et avant même d’avoir pu resserrer leurs rangs, le 2-0 tombe grâce à Sven Andrighetto. Un Zurichois d'adoption, qui n’évolue plus en NHL. Il porte les couleurs des ZSC Lions. Son tir, décoché depuis un angle fermé, trouve le poteau opposé avec une précision presque irréelle. Comme si un géomètre avait calculé la trajectoire exacte du palet. La Suisse mène déjà 2-0 après douze minutes de jeu.

Switzerland&#039;s Sven Andrighetto, center, scores the team&#039;s second goal past United States goaltender Joseph Woll, during a Group A preliminary round game between United States and Switzerland ...
Andrighetto a marqué dans un angle impossible.IMAGE: Keystone

C’est un premier tiers hors du commun pour ouvrir la compétition. Une preuve de la maturité de cette équipe, qui ne se laisse pas déstabiliser par l'affaire Fischer et les attentes élevées du public. Pas de nervosité. Pas d’hésitation. Pas de précipitation. Pas de doute.

Mais plus encore que ce début de match fulgurant, c’est la capacité de la Suisse à contrôler la rencontre durant 60 minutes qui impressionne. Une tâche pourtant extrêmement difficile dans un sport aussi imprévisible, à ce niveau-là, face à une telle équipe. Certes, les Etats-Unis ne comptent aucun champion du monde et un seul champion olympique – pas encore arrivé – dans leurs rangs. Ils n’en restent pas moins un sérieux prétendant au titre.

Les Américains dominent les deuxième et troisième périodes. Mais les Helvètes tiennent bon (20 tirs à 20) et ne se laissent jamais déstabiliser, même après la réduction du score (2-1, 49e minute), qui ajoute une dose de suspense à la fin de rencontre. Et avant même que Team USA ne puisse jouer son va-tout, Ken Jäger scelle le sort du match en inscrivant le 3-1 à la 57e minute.

Théo Rochette a une chance en or au Mondial

Au final, les Suisses se sont montrés supérieurs dans tous les secteurs du jeu. Ils disposent d’un bien meilleur gardien et d’une impressionnante profondeur offensive. Preuve de cette richesse: des joueurs comme Timo Meier, Nico Hischier, Nino Niederreiter ou encore Roman Josi, l’un des meilleurs défenseurs offensifs au monde, terminent la rencontre sans le moindre but ni la moindre passe décisive.

Imaginez maintenant s’ils se mettaient eux aussi à marquer. La Nati deviendrait-elle injouable? Peut-être. Mais une autre question se pose: que vaut réellement ce début de tournoi, cette revanche réussie? C’est une victoire pour la confiance. Une victoire pour l’autorité discrète du nouveau sélectionneur national Jan Cadieux. Une victoire, aussi, pour l’esprit du hockey helvétique. Et cela vaut déjà beaucoup en ce début de championnat organisé à la maison.

epa12961713 Players of Switzerland greet their supporters after winning the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between United States and Switzerland, in ...
La joie des Suisses devant leur public.image: Keystone

Mais les Américains sont souvent plus vulnérables lors des premiers matchs que lors de la deuxième phase du Mondial. Ils arrivent sans véritable préparation collective et doivent d’abord trouver leurs repères au fil du tournoi, mettre en place leur stratégie.

Sur la glace, vendredi, l’équipe américaine en était encore à ses balbutiements: beaucoup de talent, de puissance et de vitesse, mais encore trop peu de structure et d’organisation. Les Suisses, en revanche, ont bénéficié d’une préparation parfaite. Ils sont bien rodés, les différentes lignes fonctionnent, la défense est solide et Leonardo Genoni s’est montré attentif, calme et sûr de lui. C’est comme s’il avait décidé de ne laisser passer qu’un seul puck lors de ce premier match. Il a logiquement été désigné meilleur joueur de l’équipe de Suisse.

Cette victoire est une magnifique entrée en matière, de quoi faire rêver un peu. Ni plus, ni moins. Les tournois ne se gagnent pas lors du premier match, mais lors du dernier. Il est déjà souvent arrivé que les héros du premier jour se retrouvent chez eux, devant leur télévision, le dernier jour de compétition. Ou qu’ils s’inclinent en finale contre une équipe qu’ils avaient battue quelques jours auparavant. C’est ce qui est arrivé à la Suisse ces deux dernières années. La sélection nationale avait battu les Etats-Unis et la Tchéquie en phase de groupes, avant de s’incliner contre ces mêmes équipes en finale.

Plus d'articles sur le Mondial de hockey 2026
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
Théo Rochette a une chance en or au Mondial
de Jean-Frédéric Debétaz, Zurich
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
1
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
Voici les médailles que chassera la Nati de hockey
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
1
Tous les voyants sont au vert pour la Nati malgré l’affaire Fischer
de klaus zaugg, ängelholm
Thèmes
Des chevreuils ivres inquiètent les autorités françaises
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Pour gagner en confiance et impressionner les filles, de plus en plus d’adolescents en Suisse se tournent vers les SARMs, des substances interdites très en vogue sur Internet, qui promettent une prise de masse musculaire rapide, parfois au prix de graves conséquences.
Quand Adrien se réveille, il est en sueur. Son cœur bat vite, martèle sa poitrine de façon irrégulière, comme s’il voulait en jaillir. La pression remonte jusqu’à sa gorge et ses tempes. Sa respiration est courte, superficielle. Ses mains tremblent, ses doigts picotent. Sa peau, pourtant froide, est brûlante. Son corps vibre.
L’article