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Au Brésil, les Corinthians retirent un siège contre le racisme

Vidéo: twitter

Un club mythique prend une mesure insolite contre le racisme

Les Corinthians de Sao Paulo ont entrepris une action aussi créative que forte symboliquement, dans leur stade.
29.04.2026, 09:2629.04.2026, 09:26
Yoann Graber
Yoann Graber

Le symbole est puissant et l'initiative des plus originales. Dimanche, le club brésilien de football des Corinthians a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo et un communiqué où il montre et raconte sa dernière démarche pour lutter contre le racisme.

L'équipe basée à Sao Paulo a... supprimé – physiquement – un siège de son stade. C'est sur ce même siège que l'un de ses propres fans a proféré des insultes racistes envers le gardien adverse, le 12 avril lors d'un match face à Palmeiras, rappelle L'Equipe.

Etant donné que l'auteur de ce triste comportement n'a pas pu être identifié, les Corinthians ont décidé, symboliquement, de supprimer le siège qu'il occupait. La vidéo de 46 secondes, en noir et blanc, montre le démontage de l'objet, et les images sont accompagnées d'une voix off au discours anti-raciste.

La vidéo en question

Vidéo: twitter

Sur cet emplacement désormais vide, l'actuel 14e du championnat brésilien a écrit ce message, non sans un jeu de mots:

«Ici, le racisme n'a pas sa place»

A côté de cette inscription, un code QR «renvoie vers une campagne de sensibilisation contre le racisme et à du contenu éducatif», détaille L'Equipe.

Dans leur communiqué, les Corinthians utilisent des mots forts:

«Plus qu'un geste, un positionnement. Plus qu'une campagne, un engagement permanent. Dans la maison de l'Equipe du peuple (le surnom du club), le respect est la règle.»

Le club de Sao Paulo – sept fois champion national – n'en est pas à son coup d'essai en matière d'initiatives civiques. Dans les années 1980, il s'est fait connaître dans le monde entier grâce à sa «Démocratie corinthiane». Alors que le Brésil croulait sous la dictature militaire, les Corinthians – en réaction, et sous l'impulsion de leur joueur-star Socrates – ont transformé leur club et son organisation interne en oasis de démocratie. Cette démarche est encore aujourd'hui citée comme modèle de rébellion face au totalitarisme.

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S'ils ne brillent pas actuellement en championnat national (15 points en 13 matchs), les Corinthians ont assurément compris que le sport et les valeurs qu'il permet de transmettre ne se cantonnent pas au terrain.

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