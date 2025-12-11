L'ancien junior de Coire va marquer les esprits ce week-end. Keystone

Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire

Nino Niederreiter franchira samedi une étape majeure de sa carrière en Amérique du Nord.

Nino Niederreiter (33 ans) est-il le plus grand joueur de hockey sur glace suisse de l’histoire? Lorsqu’il disputera samedi, face à Washington, son 1000ᵉ match en NHL, la question méritera d’être une nouvelle fois posée. Certes, il n’a jamais porté le «C» de capitaine comme Roman Josi ou Mark Streit, et son nom ne figure pas non plus sur la Coupe Stanley, contrairement à ceux de David Aebischer, Martin Gerber ou Mark Streit.

Mais Niederreiter deviendra le premier Suisse à franchir le cap des 1000 matchs en NHL. Et surtout, avec quatre médailles d’argent mondiales (2013, 2018, 2024, 2025), il est devenu le joueur le plus titré de l’histoire de la sélection nationale.



Nino Niederreiter célébrera donc son 1000ᵉ match avant Roman Josi (35 ans), qui compte actuellement 978 rencontres dans la meilleure ligue du monde. La malchance et quelques blessures ont permis à son compatriote de le dépasser juste avant ce cap symbolique. Dans sa modestie habituelle, Niederreiter avait d’ailleurs confié qu’il trouverait presque injuste d’atteindre les 1000 matchs avant Josi.



Il faut préciser que la NHL ne comptabilise officiellement que les matchs de saison régulière, et non ceux des play-offs, afin de garantir les mêmes conditions pour tous. Depuis la fondation de la ligue en novembre 1917 à Montréal, seuls 415 joueurs ont disputé au moins 1000 matchs. A peine 3 à 4% des hockeyeurs ayant évolué en NHL atteignent ce jalon rarissime.

Le parcours de Nino Niederreiter force d’autant plus le respect qu’il s’est imposé parmi l’élite grâce à une détermination sans faille.

Au début, tout semble pourtant tracé: en 2010, il est sélectionné en 5ᵉ position de la draft NHL. Mais les New York Islanders traversent alors une période chaotique et laissent leur choix de premier tour dépérir sur le banc. Certes, il effectue ses débuts en NHL dès l’automne 2010 et inscrit son premier but à seulement 18 ans et 25 jours. Mais ce n’est qu’en 2013–2014 qu’il parvient vraiment à s’imposer dans la ligue, après que son agent, André Rufener, a forcé un transfert vers le Minnesota.

Ancien attaquant (plus de 500 matchs avec Kloten, Davos, Rapperswil et Zoug), Rufener brise alors un tabou et lance un sujet brûlant dans la NHL: il réussit à imposer un transfert contre la volonté initiale d’un club. Les trajectoires de Niederreiter et de Rufener, devenu un agent influent, sont étroitement liées. Le Zurichois sera naturellement présent samedi à Winnipeg pour célébrer ce match si spécial pour son client. C’est lui qui a négocié l’ensemble des contrats de Nino Niederreiter.



Au printemps 2027, le contrat qui lie Nino Niederreiter à Winnipeg, et qui lui rapporte actuellement 4 millions de dollars par année, arrivera à son terme. Mais il n'est pas interdit de penser que le Grison poursuivra sa carrière en NHL au-delà de cette échéance. Au total, Niederreiter a gagné à ce jour un peu plus de 50 millions de dollars brut.

(jcz/bzb)