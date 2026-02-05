bien ensoleillé
Roger Federer investit massivement dans les JO 2038 en Suisse

Federer investit massivement dans les JO

La «marque de Roger Federer», On, est la première entreprise à soutenir le projet de JO 2038 en Suisse. Son apport financier est conséquent.
05.02.2026, 15:0005.02.2026, 15:00

L’équipementier zurichois On, dont Roger Federer est ambassadeur et actionnaire, est devenu mercredi le premier partenaire privé de la candidature helvétique en vue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2038, a annoncé la marque dans un communiqué, se qualifiant ainsi de «"porte-drapeau" clé pour le projet».

La société On apporte une «contribution financière déterminante», correspondant à 10% de la garantie de déficit financée par les entreprises privées. Cela équivaut à environ 20 millions de francs suisses.

Voici ce que pensent les Suisses au sujet des JO 2038 au pays

«En tant que marque née dans les Alpes suisses, cet engagement envers notre pays nous tient particulièrement à cœur», a déclaré Martin Hoffmann, CEO de la marque.

«Lorsque le secteur privé a été appelé à prendre ses responsabilités, il était clair pour nous que nous voulions montrer la voie. C'est une occasion unique d'investir dans l'avenir de notre pays et dans notre foi en l'esprit d'innovation de la Suisse, incarné par la candidature Switzerland 2038. Nous sommes fiers d’apporter notre contribution à ce projet historique et passionnant.»
Martin Hoffmann

Les porteurs du projet se sont évidemment réjouis de cette annonce. «Qu'un innovateur suisse de premier plan comme On se présente comme notre premier "porte-drapeau" valide le fait que notre modèle d'une candidature financée par le secteur privé et soutenue par le secteur public est la voie à suivre», a réagi Frédéric Favre, CEO de Switzerland 2038.

«Cette garantie crée la base financière déterminante pour une candidature plus économique et plus durable, incarnant l’excellence suisse, sans risque pour le contribuable»
Frédéric Favre

Le projet Switzerland 2038 se trouve actuellement dans ce que l’on appelle une phase de dialogue privilégié avec le Comité international olympique (CIO). Ce statut accorde à la Suisse une démarche exclusive jusqu’à fin 2027.

(abu/roc)

