stratus fréquent
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

Il n'y a qu'une seule sauteuse à ski suisse aux JO 2026

Sina Arnet, of Switzerland, smiles while waiting her turn to jump during a ski jumping, women&#039;s normal hill, training session,at the 2026 Winter Olympics, in Predazzo, Italy, Thursday, Feb. 5, 20 ...
L'Obwaldienne Sina Arnet n'a pas de compatriote dans sa discipline. Keystone

Cette athlète suisse se sent bien seule aux JO

Sina Arnet est la seule sauteuse à ski helvète qualifiée pour Milan-Cortina. Une situation qui ne plaît pas à Swiss Olympic: l'organisation faîtière espère voir plus de sportives dans la discipline aux JO 2030.
08.02.2026, 10:5908.02.2026, 10:59
ralf streule

Le team suisse de saut à ski n'a pas besoin de beaucoup de place à Predazzo. Cette année, seulement trois hommes et une femme sont en lice: le vétéran Gregor Deschwanden ainsi que les débutants olympiques Felix Trunz et Sandro Hauswirth tenteront de se distinguer lundi, tandis que Sina Arnet a fait ses premiers sauts olympiques samedi (elle a terminé 28e sur le petit tremplin).

Etre la seule Suissesse sur le tremplin olympique doit être une sensation étrange, non? Arnet hausse les épaules à cette question, comme si elle n'y avait jamais vraiment réfléchi. «Bien sûr, ce serait agréable que mes coéquipières soient là pour qu'on puisse se pousser mutuellement», explique-t-elle. Mais après plus de quatre ans sur le circuit mondial, l'Obwaldienne s'est habituée à être parfois la seule représentante helvétique. Le simple fait d'avoir pu se qualifier pour les Jeux est déjà un succès national. Après tout, jusqu'ici, une seule Suissesse avait participé aux Jeux olympiques: Bigna Windmüller avait terminé 18e à Sotchi en 2014.

Switzerland&#039;s Bigna Windmueller lands her trial jump during the women&#039;s normal hill ski jumping final at the 2014 Winter Olympics, Tuesday, Feb. 11, 2014, in Krasnaya Polyana, Russia. (AP Ph ...
La Saint-Galloise lors des JO d'hiver 2014 à Sotchi.Image: AP

Mais des progrès sont en cours dans le saut à ski féminin en Suisse, selon Arnet et l'ex-entraîneur des jeunes, Christian Raimund, qui a repris l'équipe féminine cet été. «On constate une belle évolution», dit-il. Arnet souligne qu'une «forte dynamique d'équipe» s'est développée. Récemment, la jeune Rea Kindlimann, 23 ans, a elle aussi accumulé de l'expérience en Coupe du Monde. Et en Continental Cup, de jeunes espoirs comme Simone Buff et la prometteuse Anja Imhof, 16 ans, font également leurs premiers pas.

De l'extérieur, il aurait semblé logique de sélectionner Rea Kindlimann, quand bien même elle ne remplissait pas les critères de sélection. Cela aurait permis une participation au relais mixte olympique, composé de deux femmes et de deux hommes. Mais selon Raimund, la convocation aux JO doit rester une «décision basée sur la performance».

Pourquoi certains sauteurs à ski planent-ils la bouche grande ouverte?

Raimund s'attend dans tous les cas à ce qu'Arnet soit accompagnée plus régulièrement par d'autres athlètes de Swiss-Ski lors des compétitions en Coupe du Monde. La Suisse est également bien représentée dans les compétitions de la jeune génération, grâce à l'excellent travail des clubs de ski et des centres de performance. L'objectif est donc clair: dans quatre ans, Arnet ne devrait plus être la seule à devoir répondre seule aux conférences de presse sur le saut à ski féminin.

Une meilleure représentation suisse chez les femmes pourrait aider toute la discipline dans notre pays. Les compétitions de saut à ski pour hommes et femmes étant de plus en plus souvent organisées conjointement en Coupe du Monde, l'idée est de renforcer les liens avec l’équipe masculine suisse, explique Raimund. Cela inclut des formations communes et des échanges de savoir-faire. Les discussions avec le coach de l’équipe masculine, Bine Norcic, avancent bien. Par ailleurs, des progrès notables sont réalisés en matière de détection des talents chez les hommes. L'avenir est en marche.

Plus d'articles sur le sport
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Les iguanes tombent des arbres en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Lindsey Vonn portera un dispositif spécial aux JO
Blessée vendredi dernier à Crans-Montana, Lindsey Vonn débarque à Cortina sans ligament croisé, mais avec un équipement médical censé prévenir une aggravation de sa blessure.
Malgré une rupture du ligament croisé de son genou gauche, l'Américaine Lindsey Vonn veut prendre le départ de la descente des JO 2026 de Milan Cortina dimanche, un pari osé mais pas surprenant pour le corps médical venant d'un phénomène du ski, habitué à gérer des blessures graves.
L’article