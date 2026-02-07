Il y a quatre ans, Michelle Gisin avait décroché l’or en combiné devant Wendy Holdener, mais la discipline ne figure plus au programme. Image: keystone

Voici les chances de médailles suisses et notre pronostic

Même si Swiss Olympic n’a pas communiqué d’objectif officiel, voici un tour d’horizon des meilleures chances de podium aux JO de Milan-Cortina, avec en prime un pronostic.

Timo Rizzi Suivez-moi

Plus de «Sport»

Une médaille est presque obligatoire

🏅 Marco Odermatt

Cela peut presque sembler arrogant, mais à l’approche des Jeux olympiques, la question n’est pas de savoir si Marco Odermatt remportera une médaille, mais combien il en décrochera. Le Nidwaldien a écrasé la concurrence ces dernières saisons, enchaînant les succès. En descente, en super-G et en slalom géant, «Odi» s’avance comme le grand favori pour l’or.

🏅 Camille Rast

Grâce à ses performances solides et régulières ces dernières semaines, Camille Rast fait partie des très grandes chances suisses de médaille en slalom et en slalom géant. La championne du monde de slalom est montée sur le podium lors de sept de ses neuf dernières courses disputées. À 26 ans, elle n’a encore enregistré aucune sortie de piste cette saison.

Camille Rast est prête pour les JO. Image: keystone

Une absence de médaille constituerait une immense déception pour l’actuelle 2e du classement général de la Coupe du monde.

🏅 Combiné par équipes masculin

Après le triplé réalisé l'an dernier aux Championnats du monde, l’équipe masculine suisse de ski alpin entend bien remettre ça à Bormio. Aucun autre pays ne peut aligner des duos aussi solides, associant spécialistes de la descente et du slalom. La participation de Marco Odermatt reste toutefois incertaine cette année. Malgré cela, tout autre résultat qu’une médaille frôlerait la déconvenue.

🏅 Mathilde Gremaud

Elle a récemment confirmé aux X Games qu’il faudrait bel et bien compter sur elle. En slopestyle, elle y a décroché le bronze, avant de s’offrir l’or en Big Air. Mathilde Gremaud compte déjà trois médailles olympiques à son palmarès et fait partie des grandes favorites dans les deux disciplines. Jusqu’ici, la Fribourgeoise de 25 ans n’est encore jamais repartie des Jeux olympiques d’hiver sans médaille.

Mathilde Gremaud est la tenante du titre en Slopestyle. Image: www.imago-images.de

🏅 Marianne Fatton

À 30 ans, Marianne Fatton a décroché l’or en sprint olympique lors des derniers Championnats du monde de ski-alpinisme et s’est imposée comme la meilleure sprinteuse sur l’ensemble de la saison de Coupe du monde. Grâce à elle, la Suisse peut légitimement nourrir de grandes ambitions.

Marianne Fatton veut marquer les esprits pour la première olympique de son sport. Image: keystone

🏅 Relais mixte en ski-alpinisme

Marianne Fatton dispose même de deux chances de médaille. En relais mixte, la Suisse figure, aux côtés de la France et de l’Espagne, parmi les grands favoris. Elle a d'ailleurs décroché le bronze lors des Mondiaux l’an dernier. Aux côtés de Fatton, c’est vraisemblablement Jon Kistler qui prendra le départ.

🏅 Curling dames

Depuis 2021, les curleuses suisses ont disputé chaque année la finale des Championnats du monde, qu’elles ont remportée à trois reprises. Il est grand temps que l’équipe emmenée par la skip Silvana Tirinzoni concrétise sa domination aux JO. La dernière médaille olympique remportée par une équipe féminine suisse de curling remonte à vingt ans.

Une médaille est espérée

🏅 Loic Meillard

Grand artisan de la dernière édition des Mondiaux de ski alpin, Loïc Meillard fait également partie du cercle des favoris en slalom géant et en slalom aux Jeux olympiques. La concurrence s’annonce toutefois particulièrement féroce dans cette dernière discipline: en neuf slaloms disputés, sept vainqueurs différents se sont imposés. Meillard n’en fait pas partie, lui qui a en revanche signé deux succès en géant.

Déjà sacré champion du monde, Loïc Meillard parviendra-t-il à enchaîner avec un nouvel exploit à Bormio? Image: keystone

🏅 Franjo von Allmen

Déjà convaincant il y a un an aux Championnats du monde de Saalbach, Franjo von Allmen affiche une forme étincelante. Le Bernois de l’Oberland s’est adjugé la dernière descente avant le grand rendez-vous de la saison. En descente comme en super-G, il figure parmi les très sérieux candidats à la médaille.

🏅 Noé Roth

La Suisse attend une médaille olympique en saut acrobatique (aerials) depuis 2006. À Pékin, l’équipe mixte et Pirmin Werner, en individuel, avaient échoué au pied du podium, à la quatrième place. Aujourd’hui âgé de 26 ans, Werner sera à nouveau de la partie cette année, mais les plus grands espoirs reposent sur le champion du monde en titre Noé Roth, auteur de deux podiums cette saison.

Noé Roth avec sa médaille décrochée aux Mondiaux. Image: keystone

🏅 Fanny Smith

En skicross, Fanny Smith a déjà remporté presque tout ce qu’il est possible de gagner. À 33 ans, seule une médaille d’or olympique manque encore à son palmarès. À Livigno, la championne du monde en titre pourrait bien avoir une dernière chance de couronner une carrière exceptionnelle. Lors des deux derniers Jeux olympiques, la porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture avait à chaque fois décroché le bronze.

🏅 Curling messieurs

L’an dernier, le skip Yannick Schwaller et son équipe ont décroché l’argent aussi bien aux Mondiaux qu'aux Européens, s’invitant ainsi dans le cercle élargi des favoris pour les Jeux olympiques. Les principaux rivaux des Suisses devraient être la Grande-Bretagne et le Canada.

Yannick Schwaller est également engagé dans l’épreuve du double mixte. Image: SWISSCURLING Association

🏅 Nadine Fähndrich

Hormis la sensationnelle médaille de bronze remportée par le relais en 2002, aucune fondeuse suisse n’est encore montée sur un podium olympique. Cette année, la donne pourrait toutefois changer grâce à Nadine Fähndrich. La Lucernoise de 30 ans a grimpé à trois reprises sur le podium en sprint cet hiver et a surtout démontré lors des derniers Championnats du monde à Trondheim, où elle a décroché le bronze, qu’elle savait répondre présente lors des grands rendez-vous.

🏅 Jon Kistler

En début de saison, le skieur-alpiniste Jon Kistler s’est offert en sprint olympique la première victoire en Coupe du monde de sa carrière. Aux Jeux olympiques, repartir sans médaille constituerait sans doute une grande déception pour le jeune athlète de 23 ans.

Jon Kistler fait partie des candidats aux médailles. Image: keystone

Une médaille serait une grande surprise

En ski alpin, il ne faut évidemment pas non plus sous-estimer les autres spécialistes suisses de la vitesse. À l’image de Alexis Monney, qui traverse une saison jusqu’ici compliquée, mais a déjà prouvé qu’il pouvait répondre présent le jour J. Une médaille semble également à la portée de Stefan Rogentin.

Après son succès sensationnel à Crans-Montana, Malorie Blanc mérite également d’être suivie de près, même si une médaille de la jeune Valaisanne ne peut pas être attendue. En descente, Corinne Suter défend certes son titre, mais après une blessure survenue avant le début de la saison de vitesse, la skieuse de 31 ans n’a pas encore signé de résultats de premier plan.

En slalom, Wendy Holdener peut également nourrir de légitimes espoirs en outsider. Par ailleurs, malgré plusieurs absences de poids, les Suissesses font aussi partie du cercle élargi des candidates à une médaille en combiné par équipes.

Wendy Holdener a déjà remporté cinq médailles olympiques. Image: keystone

En hockey sur glace, la tâche s’annonce délicate aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le mode de compétition garantit toutefois aux deux équipes une place en phase à élimination directe. Avec un tableau favorable et quelques surprises, une médaille n’est pas à exclure.

En début d’année, la pilote de bobsleigh Melanie Hasler a fait la une en décrochant deux titres de championne d’Europe sur la piste de glace de St-Moritz. Pour ses deuxièmes Jeux olympiques, elle ambitionne désormais de faire à nouveau jubiler la Suisse. Chez les hommes, de discrets espoirs reposent sur Michael Vogt.



Tenants du titre olympique et champion du monde en skicross, Ryan Regez n’a certes pas encore pleinement convaincu cet hiver, mais il a toujours démontré qu’il savait répondre présent lors des grands rendez-vous. Alex Fiva et Tobias Baur peuvent eux aussi jouer les trouble-fête lors d’une journée réussie.

En halfpipe, la Suisse a également connu des motifs de satisfaction cette saison en Coupe du monde, avec un podium aussi bien chez les hommes grâce à David Hablützel que chez les femmes avec Isabelle Lötscher. Aux Jeux olympiques, tout devra toutefois parfaitement s’aligner pour espérer décrocher l’une des précieuses médailles.

Le pronostic de watson

La moisson de la Suisse aux JO dépendra une nouvelle fois beaucoup des résultats en ski alpin. Si Marco Odermatt, Camille Rast et consorts répondent présents, une pluie de médailles n’est pas à exclure. Nous tablons toutefois sur un total légèrement inférieur à celui d’il y a quatre ans, lorsque la délégation helvétique avait décroché 15 médailles. Selon notre pronostic, la Suisse devrait cette fois découvrir les joies du podium à 13 reprises. Rendez-vous dans deux semaines pour faire le bilan!