Jutta Leerdam vise une médaille olympique. image: getty

La «Alisha Lehmann des JO» est sous le feu des critiques



Septuple championne du monde de patinage, la Néerlandaise Jutta Leerdam se présente aux Jeux comme une sérieuse prétendante aux médailles. Mais c’est sa vie privée qui concentre l’attention et suscite de vives critiques aux Pays-Bas.

Ralf Meile

Tout cela a un air de déjà-vu: une jeune sportive maquillée, aux longs cheveux blonds, très suivie sur les réseaux sociaux et régulièrement critiquée pour son apparence. Jutta Leerdam, qui compte aujourd’hui cinq millions d’abonnés sur Instagram et deux millions sur TikTok, est en quelque sorte la «Alisha Lehmann des Jeux olympiques d'hiver».

Présente à Milan-Cortina, la Néerlandaise de 27 ans figure parmi les prétendantes à la médaille en patinage de vitesse. Récemment, la septuple championne du monde s’est imposée sur sa distance de prédilection, le 1000 mètres, lors de l’épreuve de Coupe du monde d’Inzell. Il y a quatre ans, à Pékin, Leerdam avait décroché l’argent sur cette même distance.

«On pourrait croire qu'il n'y qu'elle »

Plus que ses excellents résultats, ce sont toutefois ses activités extra-sportives qui font actuellement beaucoup parler. En cause: son voyage en Italie, effectué non pas avec le reste de la délégation néerlandaise, mais en jet privé. «Je trouve son comportement épouvantable, digne d’une diva», a raillé un ancien journaliste sur un plateau de télévision.

«C’est absolument ridicule. En tant qu’entraîneur, je n’aurais pas toléré cela»

Jutta Leerdam dans son jet. image: instagram

Un autre journaliste a souligné sa surexposition, en particulier sur les supports publicitaires. «On pourrait croire qu’elle est la seule représentante des Pays-Bas», a-t-il glissé, tout en admettant qu’elle offre à la discipline une visibilité sans précédent, même au pays du patin. Il y a quatre ans, à Pékin, les Bataves avaient largement dominé le patinage de vitesse, remportant six des quatorze médailles d’or.

Des pin's à l’effigie du chien de Jake Paul

Les extravagances, comme le voyage en jet privé, font partie du personnage de Leerdam, tout comme elles s’inscrivent dans le mode de vie de son fiancé, Jake Paul.

Jutta Leerdam et Jake Paul. image: instagram

L’influenceur américain s’est fait connaître grâce à ses vidéos déjantées, avant de se lancer dans la boxe. Son combat le plus médiatisé l’a opposé à l’ancien champion des poids lourds Mike Tyson. Paul s'est imposé à l'issue d'un duel contesté.

Le couple est si célèbre que l’équipe olympique néerlandaise a créé des pin's spéciaux, représentant Thor, le chien de Paul. «Jake ne va pas en croire ses yeux!», s’est exclamée Leerdam en le découvrant. Largement échangés au sein du village olympique, les pin's font partie des objets les plus convoités aux JO. Nul doute que cette édition spéciale suscitera un vif engouement. Jake Paul assistera aux épreuves de sa partenaire.

Paillettes et glamour

Dès lundi, les choses sérieuses débuteront pour Leerdam, avec l’attribution des médailles du 1000 mètres. Une semaine plus tard, elle s’alignera également sur le 500 mètres, là encore avec des ambitions de podium.

La triple championne olympique Marianne Timmer s’attend à Milan à «un immense show Jutta et Jake». Dans un podcast, elle a expliqué que le couple veillait à construire toute une mise en scène autour de leur image. «Il ne s’agit pas seulement de patinage de vitesse.» Elle se réjouit de ce mélange de paillettes et de glamour: «Ce sera une fête pour les spectateurs».