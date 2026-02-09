Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry font figure de favoris pour la médaille d'or en danse sur glace. Mais leur passif nourrit la gourmandise de la presse américaine. Image: Keystone / watson

Les médias américains tentent de déstabiliser ce couple français

Le duo français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry navigue en eaux troubles sur la glace olympique de Milan-Cortina.

Pour leurs débuts olympiques vendredi, ils ont frappé fort avec 89,98 points. Seuls Madison Chock et Evan Bates ont fait mieux, signant 91,06 points. Sur la glace italienne, le duel est engagé: l'or se disputera entre ces deux couples.

Mais la confrontation ne se limite pas à la patinoire. En zone mixte, l'ambiance s'est tendue depuis l'arrivée des Français. Elle vire même à l'orage quand surgissent les médias américains. La raison? Un contexte extrasportif qui électrise l'atmosphère et touche au vif Cizeron comme Fournier Beaudry.

Le premier avait essuyé les critiques appuyées de son ancienne partenaire, Gabriella Papadakis. Cette dernière parlait d'une réalité éloignée des lignes écrites dans la presse, évoquant une relation qui s'était «dégradée au fil des ans». Gabriella Papadakis pondait même un livre Pour ne pas disparaître, paru le 15 janvier, pour narrer sa peine et sa douleur aux côtés de Guillaume Cizeron. Elle écrivait dans ses pages:

«En privé, il n’est plus le même, il se montre souvent contrôlant, exigeant, critique. Je m’abstiens de patiner avec lui hors surveillance d’un entraîneur»

Une thérapie de couple a même été enclenchée dans la foulée, pour réparer les pots cassés, repartir du bon patin. Mais en vain.

Guillaume Cizeron, lui, estimait avoir tout fait pour que leur couple tienne le choc et s'engage dans ce nouveau cycle olympique. Mais rien na fonctionné: «Elle en voulait au monde entier, au milieu du patinage, à nos entraîneurs, à moi», a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L'Equipe.

Du côté de Laurence Fournier Beaudry, il est question de la suspension de six ans de Nikolaj Sorensen, ancien compagnon et partenaire de la patineuse canadienne au passeport français, pour des faits de «maltraitance sexuelle».

Une médaille déjà autour du cou, après la compétition par équipe. Keystone

Des petite failles qui nourrissent les carnets de notes des journalistes américains. La zone mixte est même devenue un terrain miné.

Vendredi, Christine Brennan, plume d'USA Today, entourée d'une dizaine de ses confrères, a apostrophé Fournier Beaudry, ainsi que le relate L'Equipe:

«La victime de la présumée agression sexuelle m'a écrit aujourd'hui qu'en défendant Nikolaj Sorensen, cela crée un climat dangereux pour que d'autres se manifestent. Quel message envoyez-vous aux victimes?»

Si Fournier Beaudry a poursuivi en adressant un «nous avons dit tout ce que nous avions à dire sur le sujet», la chape de plomb au-dessus de la tête de la Franco-canadienne commence à être pesante. Elle avait par ailleurs pris la parole dans un documentaire Netflix pour défendre son ex. Une intervention qui avait choqué la plaignante et est devenu une nouvelle munition pour exciter la Toile et les médias américains.

Surfer sur la controverse

Le consultant pour Eurosport Alban Préaubert, présent lors des conférences de presse à Milan, estimait:

«On sent qu'il y a un petit peu de tentative de déstabilisation»

Et de poursuivre: «On sent que les médias américains veulent surfer sur la controverse».

Cette tactique, ce climat empoisonné orchestré par la presse américaine, s'apparente à une guerre d'usure visant à déstabiliser les Français pour mieux servir le duo américain. Avant que Cizeron et Fournier Beaudry ne retrouvent la glace et la compétition, Chock et Bates, auréolés de trois titres mondiaux, filaient tout droit vers l'or olympique. Mais depuis le début de saison, le scénario a basculé. Le couple français a redistribué les cartes.

Surtout que Chock et Bates a tout du parfait couple américain. Ils sont ensemble depuis 2011 et ils se sont mariés en 2024. Ils ne se privent pas de raconter leur relation, de diffuser des photos sur leur compte Instagram en commun. Bates évoquant même sa demande en mariage comme l'un de ses «plus beaux souvenirs de tous les temps».

Keystone

Dans le média Bustle, on peut lire: «Ils se distinguent par quelque chose de plus rare: une alchimie naturelle qui transparaît dans leur aisance plutôt que dans leur performance.»

Chock et Bates veulent des chiens, des enfants, tout l'attirail de la famille parfaite. Un conte qui séduit la presse américaine. Il ne leur manque que l'or olympique individuel pour boucler le fairy tale. Les médias d'outre-Atlantique ont adopté cette romance qui embaume l'Amérique rêvée. Et pour y parvenir, ils sont prêts à manœuvrer dans l'ombre pour fragiliser les adversaires. Verdict lundi 9 février, sur la glace milanaise, avec la danse rythmique.