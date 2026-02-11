Le Bernois Franjo von Allmen a remporté mercredi le super-G des JO de Milan-Cortina. image: Keystone

Franjo von Allmen entre dans l'histoire du sport

Vainqueur mercredi du super-G olympique, le Bernois a réussi plusieurs premières, que ce soit tant côté suisse qu'au niveau international.

Exceptionnel Franjo von Allmen, victorieux ce mercredi du super-G de Milan-Cortina, devant Ryan Cochran-Siegle et Marco Odermatt.

Le Bernois est ainsi devenu non seulement le premier skieur suisse à s’imposer dans cette épreuve aux Jeux (Lara Gut-Behrami y était parvenue chez les femmes), mais aussi le premier au monde à réaliser le doublé descente–super-G lors d'une même édition des JO.

Avec désormais trois médailles d'or si l'on ajoute à son total celle du combiné par équipes, partagée avec Tanguy Nef, Franjo von Allmen est également le troisième skieur alpin – le quatrième avec Janica Kostelic – à s'adjuger trois titres au cours des mêmes Jeux olympiques après Toni Sailer (en 1956 à Cortina) et Jean-Claude Killy (en 1968 à Grenoble). Deux hommes qui avaient toutefois moins d'épreuves à «disposition» dans le programme de compétition.

Le «chien fou» est enfin le premier athlète suisse à réussir une telle razzia en or lors d'une seule édition des Jeux olympiques d'hiver.

Côté course, von Allmen a une nouvelle fois maîtrisé son sujet sur la Stelvio mercredi. Parti avec le dossard 7, il a signé le meilleur temps avec 0"13 d'avance sur le futur médaillé d'argent américain Ryan Cochran-Siegle.

Dixième à s'élancer, Marco Odermatt a pour sa part manqué le coche. Battu pour 0"28, le Nidwaldien ne cachait pas sa déception dans l'aire d'arrivée. Il n'a plus que le géant samedi pour se parer d'or.

Les deux autres Suisses ont manqué leur affaire. Cités parmi les sérieux outsiders, Stefan Rogentin (9e) et Alexis Monney (10e) ont terminé à plus d'une demi-seconde du podium. Déçus, le Grison comme le Fribourgeois quitteront donc Bormio sans la moindre médaille dans leurs bagages.



(ats/roc)