burger
Sport
Basketball

NBA: Brandon Ingram jette une bouteille pendant un temps-mort

Cette star de NBA a totalement craqué

L'attitude de Brandon Ingram pendant un temps-mort, samedi face aux 76ers, a suscité la controverse.
11.11.2025, 09:2911.11.2025, 09:29

Les Toronto Raptors n'ont rien pu faire face aux Phildelphia 76ers (120-130), le week-end dernier en NBA. Une défaite au goût amer pour un joueur en particulier: Brandon Ingram. Car en plus de la défaite, l'ailier américain a dû essuyer de nombreuses critiques en raison de son comportement sur le banc.

Sans doute frustré par la tournure des évènements malgré ses 21 points inscrits au cours de la partie, Brandon Ingram s'est rendu coupable d'un mauvais geste pendant un temps-mort, en balançant une bouteille ouverte au sol qui. Celle-ci a, par manque de chance, rebondi au sol et violemment heurté un membre des Raptors au visage.

La scène en vidéo

Mais ce qui a fait bondir de nombreux fans de basket, c'est l'attitude totalement désinvolte du joueur. Voyant les conséquences de sa réaction, Ingram aurait pu s'empresser de s'excuser, au lieu de quoi il est resté assis sans se soucier de la situation qu'il avait causé.

«Il ne s'excuse même pas et reste planté là pendant que des employés doivent nettoyer ses dégâts. C'est nul», a fustigé un internaute, tandis qu'un autre a comparé le comportement du grand basketteur (221 cm) à celui d'un enfant: «Il pique une crise et boude pendant que les adultes réparent ses dégâts. Pas la moindre excuse! Quel minable!»

Les fans de NBA sont fâchés

Le compte Instagram de joueur des Raptors a par la suite était inondé de critiques venant de fans déçus par l'attitude du basketteur, sélectionné par les Lakers de Los Angeles en 2ᵉ choix lors de la draft NBA 2016.

(jcz)

