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Des supporters romands suscitent l’indignation à Zurich

Rivalisierende Fan Gruppen Servettes greifen sich mit Rauchpetarden an bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem FC Zuerich (FCZ) und dem Servette FC am Samstag, 1. August 2026 im Stadion L ...
Des scènes regrettables au Letzigrund.image: Keystone

Des supporters romands suscitent l’indignation à Zurich

Des affrontements entre deux groupes de supporters genevois ont éclaté samedi lors du match de leur équipe face au FC Zurich.
02.08.2026, 09:2402.08.2026, 09:24

Samedi, Servette s’est incliné pour la deuxième fois en deux matchs en ce début de saison de Super League. Après sa défaite 1-0 lors de la journée inaugurale, le club genevois a été battu 2-1 par le FC Zurich au Letzigrund.

Alors que l’équipe attend toujours ses premiers points sur le terrain, ses propres supporters se sont affrontés dans l’enceinte zurichoise.

Rivalisierende Fan Gruppen Servettes greifen sich mit Rauchpetarden an bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem FC Zuerich (FCZ) und dem Servette FC am Samstag, 1. August 2026 im Stadion L ...
Des fumigènes lancés par des Genevois en direction d’un autre groupe de supporters servettiens.image: Keystone

Depuis de nombreux mois, un conflit oppose un petit groupe de supporters genevois, Les Plus Malins, au reste du kop, la Section Grenat.

Comme lors des matchs à domicile, le groupe secondaire a suivi la rencontre depuis un autre secteur. Au Letzigrund, il avait pris place dans la tribune principale, séparée du coin des visiteurs par une vitre en plexiglas.

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Avant même la pause, des échauffourées ont éclaté entre les deux collectifs de supporters genevois. Des fans cagoulés du secteur visiteurs se sont précipités vers la vitre en plexiglas et ont lancé des fumigènes en direction du groupe rival. Les personnes visées ont ensuite quitté leur emplacement, tandis que les assaillants ont été repoussés, permettant à la situation de rapidement s’apaiser. Quelques instants plus tard, Servette encaissait le premier but de la rencontre.

Le club genevois tentera de réagir dans une semaine. Il recevra Grasshopper avec l’objectif de décrocher ses premiers points de la saison.

(riz/roc)

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