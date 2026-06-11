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C'est parti pour le Mondial! Shakira et le Mexique font la fête

Le premier match de la Coupe du monde 2026 a lieu ce jeudi soir (21h), à Mexico. Les Mexicains célèbrent partout dans la capitale – y compris dans le stade Azteca – le début de la compétition.

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Ils veulent «faire la fête» et «laisser la politique de côté»: avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du monde jeudi à Mexico, l'atmosphère était à la fête malgré un imposant dispositif de sécurité.

Le premier des 104 matches de ce Mondial hors normes, Mexique-Afrique du Sud, débute à 13h00 locales (21h00 heure suisse) dans le mythique stade Azteca qui peut accueillir 80 824 spectateurs.

«C'est déjà la fête au Mexique», lance à l'AFP Ingrid Orozco, une supportrice de 40 ans. «C'est extraordinaire», abonde avec émotion Gustavo Ramírez, 19 ans. L’enceinte accueille son troisième match d'ouverture, un record. La rencontre a été précédée d'une cérémonie qui a mêlé musique, danse et arts typiques de la culture mexicaine.

Le ténor italien Andrea Bocelli a interprété l'hymne du Mondial, intitulé DNA, un mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta.

La superstar colombienne Shakira a chanté Dai Dai, une autre chanson créée pour la Coupe du monde, associée à l'étoile nigériane de l'afrobeat, Burna Boy. Les festivités ont également réuni la star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez.

La perf' de Shakira en vidéo Vidéo: watson

Entre fête et revendications

Des milliers de supporters, vêtus du maillot de leur équipe nationale, des chapeaux de charro, des coiffes autochtones et des drapeaux, ont déferlé toute la matinée vers le stade, certains étant arrivés dès 6h30.

Des centaines de membres de la Garde nationale – une force de police militarisée – et des policiers en tenue anti-émeute protègent les entrées et les abords de l’Azteca. Des policiers à cheval ont aussi été déployés. Nous voulons simplement nous plonger dans l’ambiance et découvrir toutes les activités, la musique et les animations, explique à l'AFP Sheree Toomes, une fan écossaise qui avoue toutefois être effrayée par la présence de nombreuses forces de l'ordre. «La police, l’armée, on ne voit pas ça au Royaume-Uni», dit-elle.

Sur la grande avenue menant au stade Azteca, une grande pancarte «Boycott de la Coupe du monde de la FIFA 2026!» a été installée. Ces derniers jours, des enseignants en grève ont profité du tournoi pour faire entendre leurs revendications.

Les Mexicains font la fête devant le stade Azteca à Mexico, qui accueille le match d'ouverture ce jeudi soir. Image: keystone

Bousculades et soif de victoire

Ils ont bloqué une partie de la capitale et conduit le gouvernement à fermer avec des barrières métalliques les accès à la grande place centrale, le Zocalo, où est installée une zone pour les supporters pouvant accueillir 55 000 personnes.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a cependant affirmé que tout était «sous contrôle» et la fan zone a ouvert comme prévu jeudi matin. Mais l'impatience de milliers de supporters attendant à l'entrée du site a provoqué des bousculades, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un responsable de la municipalité a lancé:

«Arrêtez de pousser, il y a des enfants, vous vous comportez comme des animaux!»

«Je suis venu voir la sélection mexicaine, la soutenir», dit Luis Enrique Huerta, un serveur de 22 ans.

«Aujourd'hui il faut laisser la politique de côté pour se concentrer sur les 90 minutes qu’est le football.»

Rafael Hernandez, un supporter de 29 ans arborant un drapeau du Mexique, assure que «l’attitude des gens, ce qui se dégage aux alentours, donne une ambiance de Coupe du monde qui crie la faim et la soif de victoire, c’est la seule chose importante».

(afp/yog)