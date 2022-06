Rafael Nadal est-il devenu le chouchou des Suisses? ➡️ Sondage

Je ne regarde plus le tennis depuis que Federer ne joue plus.

J'espère que Nadal remportera un 22e titre du Grand Chelem. S'il arrive en finale, je soutiendrai son adversaire, quel qu'il soit. Je ne regarde plus le tennis depuis que Federer ne joue plus.

...vous laisse indifférent: l'important, c'est le jeu, pas ce qu'il y a autour. ...vous agace, il met des plombes à servir, j'en peux plus! ...vous plaît, c'est le genre de choses qui le distinguent des autres et ont construit sa légende. ...vous préoccupe, c'est le signe d'un esprit torturé.

Oui, il a toutes les qualités: c'est le genre de personne qu'on aimerait avoir comme ami, voire comme amant. Oui, mais il y a beaucoup de joueurs tout aussi sympa que lui. Non, je le trouve un peu arrogant. Je ne le connais pas assez pour me faire une opinion.

Le Majorquin brille aussi par ses qualités humaines. On le dit fair-play, intelligent, sympa et bien élevé.

Je l'adore, c'est un mélange de puissance et de science tactique. J'aime bien son jeu, mais je sais aussi apprécier celui des autres. Je n'en suis pas fan, je préfère la défense de Djoko ou les variations de Medvedev. Je le déteste, il manque à la fois d'élégance et de finesse. Désolé, mais je ne jure que par les spécialistes de service-volée.

Nadal a remporté l'Open d'Australie en 2022 après sa victoire en finale contre Medvedev en cinq sets (2-6 6-7 6-4 6-4 7-5) et plus de 5 heures de jeu.

Entre la blessure de Federer et aujourd'hui, il s'est passé un évènement historique: «Rafa» a remporté son 21e titre en Grand Chelem, soit un de plus que Djokovic et Federer.

Oui, je trouve Nadal plus sympathique depuis qu'il ne bat pas Federer. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, il est même devenu mon joueur préféré. Oui, mais c'est surtout parce qu'il est le seul à pouvoir contester la domination de Djokovic. Oui, je l'aime encore moins depuis qu'il est devenu le seul recordman du nombre de Grands Chelems remportés. Oui, sa domination m'exaspère, il est temps de laisser la place aux jeunes. Non, mon avis n'a pas changé avec le temps.

Je l'adore, pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire Je l'aime beaucoup, à la fois pour son jeu et sa personnalité Il me laisse indifférent Je ne supporte ni son jeu, ni ses tics

Humble, travailleur, bilingue, poli et ponctuel en conférence de presse, Rafael Nadal a toutes les qualités dont on dit les Suisses généralement dotés . Il n'a pourtant pas toujours été apprécié dans notre pays. D'abord, parce qu'il a privé Roger Federer de nombreux titres, le battant à 24 reprises dans de grands tournois; ensuite parce qu'on a longtemps préféré le style aérien de Roger Federer au jeu tout en puissance de son rival aux biceps noueux.

«A 14 ans, Rafael Nadal ne savait ni servir, ni slicer, ni volleyer»

L'Italien Luca Appino, coach et ami de la famille Nadal, a accompagné les premiers pas du champion sur le circuit professionnel. Il raconte les détails intimes d'une progression inouïe.

Cette année, Rafael Nadal présente un bilan de 23 victoires pour 3 défaites. Vous attendiez-vous à un tel retour après sa blessure?

LUCA APPINO: Non, certainement pas. Je savais aussi, pour avoir parlé quelques fois avec Toni (réd: oncle et ex-mentor de Rafael), que la situation n'était pas facile. La blessure était assez problématique, pour le dire délicatement. Mais Rafa était déterminé à tout entreprendre pour revenir. Il ne lâchait pas l'affaire. Ça lui a pris du temps, six mois sans match officiel. Après une si longue absence, j'étais très surpris de le voir gagner l'Open d'Australie, oui. Surpris aussi parce que les «jeunes» comme Medvedev, Zverev ou Tsitsipas, montaient en puissance et semblaient plus forts.