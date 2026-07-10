Suisse-Argentine, comment rester en forme lors du match à 3h

Boire de la bière ou du café durant le match, à 3h du matin? Ce n'est pas conseillé. keystone / shutterstock (montage)

«La nuit blanche n'est pas conseillée»: comment faire pour suivre la Nati

Se coucher tôt, miser sur une sieste tactique ou tenter la nuit blanche: pour suivre la Nati face à l’Argentine à 3 heures du matin dimanche, chacun a sa méthode. Vous nous avez dévoilé vos stratégies et un spécialiste du sommeil les passe au crible – café et bière compris.

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C'est le casse-tête de l'été pour de nombreux fans de foot et de l'équipe de Suisse: comment faire pour tenir lors du match de la Nati contre l'Argentine, dimanche matin entre 3h et 5h – 6h avec prolongations et tirs aux buts? Le pire des créneaux, en somme. Nous vous avons demandé votre avis sur votre technique favorite.



Car regarder un match au milieu de la nuit n’est pas anodin pour l’organisme. Décortiquons tout cela avec les conseils de Raphaël Heinzer, médecin et directeur du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du Chuv.

La grosse sieste de soirée privilégiée

Premier constat: vous êtes du genre plutôt sages! La moitié d'entre vous ont prévu de faire une grosse sieste le soir, 28% ont prévu de se coucher très tôt pour commencer leur journée à 3h le matin — et seuls 22% ont prévu la nuit blanche.

Pour Raphaël Heinzer, cette dernière solution est toutefois clairement à éviter.

«Ce n’est pas conseillé, car on met du temps à récupérer d’une nuit blanche complète» Raphaël Heinzer, médecin du sommeil

Cette récupération prend un à deux jours pour les plus rapides, à plus d'une semaine pour les plus lents. C'est le réflexe naturel d'une bonne partie d'entre vous: 38% ne tenteront la nuit blanche sous aucun prétexte.

L’option la moins dommageable consiste à se coucher tôt, estime-t-il, puis à programmer un réveil peu avant le coup d’envoi, vers 2h45. «Une sieste en soirée avant la rencontre, de quatre à cinq heures, peut être bénéfique», explique Raphaël Heinzer. C'est aussi l'option privilégiée par les lecteurs de watson.

Un quart dormira comme d'habitude

Parmi nos lecteurs-siesteurs, environ 40% d'entre vous ont aussi prévu de dormir dans ces eaux-là. Et un peu plus d'un quart (27%) juste trois heures. Mais la peur de ne pas arriver à se réveiller tient encore un tiers d'entre vous, qui seront tentés par la nuit blanche.

Dans le scénario «sommeil complet», soit aller se coucher avant 21h, près de la moitié d'entre vous estiment que six heures de sommeil, c'est suffisant. Un quart ne fera aucune concession: sept ou huit heures, quitte à aller se coucher juste après le repas du soir. Vous êtes vraiment des Suisse-allemands! 😜

On skippe le premier match

On rappelle que l'Angleterre défie la Norvège à 23h, forçant les fans de foot à faire un choix. En fait, 40% d'entre vous ont prévu de skipper le premier match. Quelle belle preuve d'amour pour la Nati et votre sommeil.

Parmi les 60% restants, les tactiques divergent. Nombre d'entre vous ont toutefois prévu la «multi-sieste tactique», soit une grosse sieste le soir suivie d'une petite entre les deux rencontres. Pour Raphaël Heinzer, ce n'est pas une mauvaise idée.

«Tout le sommeil qu’on arrive à attraper est bien» Raphaël Heinzer, médecin du sommeil

Et de préciser: «Si on arrive a obtenir un cycle de sommeil (environ 1h40) entre les deux matchs, ça peut déjà faire une différence.»

Privilégier les lumières jaune-orange

Mais les conditions de visionnage jouent aussi un rôle. Si vous avez prévu de regarder le match à la maison, il est conseillé de «préserver au maximum son horloge interne, en baissant la luminosité du téléviseur», indique le médecin du Chuv.

Et si on veut allumer une lampe, mieux vaut éviter la lumière bleue, agressive. «Le plus agréable, c’est une petite lampe à ton chaud, jaune-orange», conseille le spécialiste, qui recommande d’éviter de trop éclairer la pièce afin de ne pas perturber l’alternance jour-nuit.

La bière et le café déconseillés

Cela vaut pour ceux qui vont regarder le match à la maison. Mais si vous avez prévu de partir en ville, dans votre bar préféré ou la mini-fan zone la plus proche, il y a bien des chances que vous ayez prévu de fêter en bonne et due forme pendant le match. Plus d'un tiers d'entre vous ont prévu de boire de l'alcool, et environ 20%, des cafés.

Le café et l’alcool sont pourtant déconseillés dans ce genre de cas, note Raphaël Heinzer. Le premier aidera certes à rester éveillé pendant le match, mais risque de compliquer le réendormissement ensuite. Quant à l’alcool, il agit comme un faux ami: il peut favoriser l’assoupissement et dégrade la qualité du sommeil.

«Si on s'endort alcoolisé, on ronfle davantage, il y a plus d’apnées du sommeil, et le sommeil est perturbé» Raphaël Heinzer, médecin du sommeil

Si dans l'absolu, la chose est déconseillée, on comprend très bien que, pour ce match extraordinaire, quelques exceptions peuvent être tolérées.

Reprendre son rythme comme d'habitude

Et puis, il y a l'après. Soit à six heures le matin, après avoir vibré pour la Nati qui aura perdu, héroïquement. Soit à huit ou neuf heures, après avoir hurlé de joie la victoire contre l'Argentine et laissé tout ce qui reste de son énergie se déverser dans la fête.

A ce moment-là, retourner dormir quelques heures est une bonne idée, sans pour autant faire une grasse matinée jusqu’à midi, note Raphaël Heinzer. Une sieste en début d’après-midi (environ 20 à 30 minutes) peut aussi compléter la nuit écourtée.

Le spécialiste insiste sur l’importance de retrouver rapidement des horaires normaux, en particulier chez les jeunes déjà sujets à un retard de phase. Une nuit blanche, combinée à l’excitation du match, peut dérégler l’horloge interne plusieurs jours.