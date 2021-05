Sport

Servette

Genève-Servette veut faire payer les autographes, mauvaise idée?



Faire payer les autographes? La mauvaise idée de Genève-Servette

Lundi, le club grenat annonçait vouloir faire payer des dédicaces à ses fans. Ces derniers ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux. Le club s'est ravisé.

Dans le jargon, c'est ce qui s'appelle se mettre un bel autogoal. Ou de manière moins métaphorique: dégrader sa propre image.

C'est ce qu'a fait le Genève-Servette HC lundi après-midi. De quelle manière? En voulant faire payer à ses supporters les dédicaces d'objets par les joueurs. Le tarif? 30 francs la signature individuelle, et un prix de groupe de 50 francs pour les dédicaces de toute l'équipe («sous réserve de la disponibilité des joueurs», précisait le club grenat). Via un message sur les plateformes numériques officielles des Aigles, leurs fans étaient invités à déposer à la boutique du club jusqu'à mercredi les objets qu'ils voulaient faire dédicacer par leurs idoles.

L'invitation de Genève-Servette à ses fans Vous avez pas honte??? pic.twitter.com/pqCTox5J3v — Migou Dresser (@migoudresser) May 10, 2021

Seulement voilà, comme l'internaute Migou Dresser ci-dessus, nombreux sont les supporters genevois à avoir dézinguer leur club de cœur sur les réseaux sociaux pour son initiative maladroitement mercantile.



Rétropédalage des Aigles

Suite aux nombreuses réactions outrées sur les réseaux sociaux, Genève-Servette s'est ravisé lundi dans la soirée. Le club grenat a annoncé avoir renoncé à faire payer les dédicaces. Elles seront finalement gratuites.

#DedicacesGate: le GSHC a tenu compte de vos remarques et a décidé que ces dédicaces seraient gratuites. Merci pour votre soutien 🙏🏼 https://t.co/mgI5vZCPly — Genève-Servette HC (@officialGSHC) May 10, 2021

On salue la présence d'esprit des dirigeants des Vernets d'avoir su reconnaître leur faute et de l'avoir corrigée. L'action est louable, et elle permet, au final, d'éviter d'écorner l'image des Aigles. Pour rappel, ils ont réalisé une saison admirable sur la glace, en allant jusqu'en finale du championnat suisse face à Zoug.