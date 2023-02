Lara Gut-Behrami, l'une des skieuses les plus poissardes des Mondiaux. Image: KEYSTONE

Ivresse et tristesse, les Mondiaux de ski en 10 émotions fortes

La Suisse a quitté les Championnats du monde avec trois médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. Mais ces succès ne seront pas les seuls à laisser des souvenirs mémorables.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Une mort trop précoce

Les Mondiaux avaient commencé depuis trois jours quand la nouvelle s'est répandue dans les hôtels. L'ancienne skieuse Elena Fanchini a succombé à un cancer à l'âge de 37 ans. Vice-championne du monde de descente en 2005, l'Italienne était appréciée dans le milieu, où elle avait conservé de nombreuses relations personnelles.

L'équipe italienne de vitesse observe une minute de silence pour Elena Fanchini. Bild: keystone

«Cette mort a été très difficile à accepter, a confié Lara Gut-Behrami. Le lendemain, quand j'ai commencé mon entraînement de descente, j'en ai eu les larmes aux yeux et j'ai failli finir dans les filets de protection. Ce décès m’a suivi pendant toute la compétition.»

Le retour de «Pintu»

Alexis Pinturault a remporté l'or et le bronze. Bild: keystone

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2020/21, Alexis Pinturault semblait un peu perdu depuis. Il n'avait plus beaucoup de plaisir à skier et disait manquer de perspectives, de nouveaux horizons.

Mais à Courchevel, l'enfant du pays, fils d'un hôtelier de la place, s'est complètement retrouvé. «Pintu» est devenu champion du monde du combiné et a encore frappé en Super-G avec le bronze. Pile à l'heure au rendez-vous, comme un vrai Suisse un bon Français.

La révolte de Shiffrin

Étonnamment, Mikaela Shiffrin était rentrée bredouille des Jeux olympiques de Pékin. En France, la skieuse la plus titrée de l'histoire a commencé par prolonger sa série noire avec une élimination dans le slalom du combiné.

Oups. Bild: keystone

Mais Shiffrin a tout renversé. Elle a d'abord remporté l'argent en Super-G, avant de devenir championne du monde de géant et de décrocher une autre deuxième place en slalom. Entre-temps, elle a annoncé la rupture avec son entraîneur, preuve que quelque chose n'allait pas. Pour la petite histoire, Shiffrin a remporté le duel à distance qui l'opposait à son compagnon Aleksander Aamodt Kilde (argent en descente et en super-G). C'est lui qui descendra les poubelles cet été.

Bild: keystone

«En deux semaines, je suis passée par presque toutes les émotions que l'on peut ressentir et je prends tout, même les moments de déception» Mikaela Shiffrin

Les larmes de LGB

Sixième en Super-G, à seulement quatre centièmes du podium. Quatrième en géant, à seulement neuf centièmes du podium. Deux ans après avoir remporté deux médailles d'or à Cortina d'Ampezzo, Lara Gut-Behrami a accumulé les peines et les frustrations. Elle n'a pas pu retenir ses larmes.

Lara Gut-Behrami. Bild: keystone

La Tessinoise a filé à l'anglaise, boudeuse, sans parler aux journalistes. Le lendemain, elle a précisé en visioconférence que la retraite n'était pas à l'ordre du jour. «Parfois, je voudrais me présenter encore mille fois dans un portillon de départ. D'autres jours, je me lève avec l'impression de ne plus en avoir la force.» Lara Gut-Behrami, 31 ans, a cité les Championnats du monde 2025 comme possible dernier objectif.

Ô Canada

Ce n'est pas une légende urbaine: les athlètes nord-américains répondent toujours présent dans les grands événements. Arrivé en France avec un CV honnête, sans la moindre victoire préalable, le Canadien James Crawford est devenu champion du monde de super-G, tandis que sa compatriote Laurence St-Germain a remporté le slalom à la surprise générale.

James Crawford Bild: keystone

Laurence St-Germain Bild: keystone

Autre Canadien, Cameron Alexander a remporté le bronze en descente avant de récidiver dans l'épreuve par équipe. Les Etats-Unis, eux, avaient Mikaela Shiffrin. Mais ils ont remporté l'or par équipes sans leur superstar.

De l'argent pour la Grèce

Il y a deux semaines, quand AJ Ginnis a jailli de nulle part pour terminer deuxième du slalom de Chamonix, ce fut une énorme surprise. Sa médaille aux Mondiaux en est une autre. Ginnis a terminé deuxième derrière Henrik Kristoffersen.

AJ Ginnis. Bild: keystone

Ginnis a grandi en Grèce, où il a appris à skier au nord d'Athènes. À l'adolescence, il a émigré en Autriche avec sa famille, puis il a participé à des courses aux États-Unis en tant qu'étudiant. A 28 ans, il a rejoint la fédération grecque et lui a offert sa première heure de gloire.

Les grands suisses

L'or et l'argent dans la même course: il a fallu attendre 34 ans pour voir ça. En 1989, Martin Hangl et Pirmin Zurbriggen signaient le doublé en super G. Marco Odermatt et Loïc Meillard les ont imité en géant (s).

Loïc Meillard et Marco Odermatt. Bild: keystone

Odermatt est même devenu double champion du monde dans les deux disciplines reines du ski alpin, la descente et le géant. En revanche, sa médaille n'a pas donné des ailes à Meillard: co-favori du slalom, le Valaisan est sorti après trois portes.

Un plaisir partagé

Ceux qui pensaient que Jasmine Flury remporterait le titre en descente avaient sûrement trop bu. Disons-le aussi, Corinne Suter, bien que la tenante du titre, ne faisait pas davantage figure de favorite: une grave chute en janvier et des manches d'entraînement médiocres ne laissaient rien présager de tel. Mais en course, les deux meilleures amies ont saisi leur chance. La Davosienne Flury a réussi, avec un numéro de dossard précoce, une course extrêmement rapide. Et Suter a fait preuve de combativité pour arracher la médaille de bronze.

Jasmine Flury et Corinne Suter. Bild: keystone

«Noooon Wendy!»

Pendant des années, elle a poursuivi son rêve de gagner un jour un slalom de Coupe du monde. Après 30 podiums, Wendy Holdener est enfin montée sur la plus haute marche cet hiver, et même plutôt deux fois qu'une. Aux Mondiaux, après l'argent en combiné et en parallèle, le slalom lui tendait les bras. Holdener était deuxième à l'issue de la première manche et réalisait une course époustouflante dans la seconde. Mais à quelques portes de l'arrivée, tandis qu'elle semblait avoir course gagnée, patatra...

La sortie de Wendy Holdener. Bild: keystone

C'est un peu bête à dire: avec cinq médailles aux JO et six aux Mondiaux, «unsere Wendy» est une figure historique du ski suisse... sans réussir à se départir de son étiquette d'«éternelle seconde». Parce qu'elle a un grand cœur, parce qu'elle est une battante et ne renonce jamais, elle est malgré tout la préférée du grand public.

Wendy Holdener avec son trésor de guerre. Bild: keystone

Le jour parfait du roi Odermatt

Il était déjà champion olympique et avait remporté le classement général de la Coupe du monde, mais Marco Odermatt n'avait pas encore gagné la moindre médaille aux Mondiaux. Dans le super-G inaugural, sa quatrième place fut un coup dur.

La victoire de Marco Odermatt vue par les TV étrangères Vidéo: watson

En descente, Odermatt a empoigné son destin. Il a franchi la ligne d'arrivée avec le meilleur temps, a crié sa joie et évoqué ouvertement «une course parfaite». C'était effectivement le cas puisque il a laissé la meute à plus d'une demi-seconde. Marco Odermatt est devenu champion du monde pour la première fois dans une discipline qu'il n'avait encore jamais dominée - la discipline reine.