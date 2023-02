Wendy Holdener steht zum WM-Auftakt auf dem Podest in der Kombination. Bild: keystone

Holdener-Silber, Brignone-Erlösung und Shiffrin-Drama – so lief die Kombination der Frauen

Das Podest

Wendy Holdener gewinnt zum Auftakt der alpinen Ski-Weltmeisterschaften Silber in der Kombination. Die Schwyzerin wird Zweite hinter der Italienerin Federica Brignone, die mit mehr als anderthalb Sekunden Vorsprung gewinnt.

Die Silber-Fahrt von Wendy Holdener. Video: SRF

Holdener zeigte sich im Ziel überglücklich über das frühe Edelmetall:

«Als ich ins Ziel kam, wusste ich nicht, was es ist. Als ich die Nummer 2 gesehen habe, war die Freude riesig. Mit einer Medaille in den Grossanlass zu starten, da bin ich sehr zufrieden. Die letzten Rennen waren nicht immer einfach. Dass ich es nun aufs erste Rennen wieder so hingebracht habe, ist umso schöner. Ein viel besserer Start ist nicht möglich.» Wendy Holdener.

Für die 29-jährige Holdener, die auch am 18. Februar im WM-Slalom zu den Mitfavoritinnen gehört, war es bereits die zehnte Medaille an Grossanlässen. Fünf davon errang sie an Weltmeisterschaften, davon zweimal Gold in der Kombination (2017 und 2019).

Das sagt Wendy Holdener nach Silber zum WM-Auftakt. Video: SRF

Brignone, die Dritte in der Olympiakombination 2022 und Gesamtweltcupsiegerin 2020, legte den Grundstein zu ihrer ersten Goldmedaille an einem Grossanlass mit der klaren Bestzeit im Super-G. Im Slalom, den sie eröffnen konnte, verblüffte die 32-Jährige mit der zweitbesten Zeit. Einzig Holdener war um einige Hundertstel schneller.

Der starke Slalom von Brignone. Video: SRF

Bronze ging überraschend an die Österreicherin Ricarda Haaser. Die 29-Jährige fuhr einen guten Super-G und schlug dann im Slalom auch Technik-Spezialistin und Teamkollegen Franziska Gritsch ein Schnippchen und holte isch den dritten Platz.

Der Einfädler

Mikaela Shiffrin war die Topfavoritin für diese Kombination und wurde dieser Rolle beinahe gerecht. Sie holte die rund eine Sekunde Rückstand auf Brignone nach dem Super-G auf, doch kurz vor Schluss der grosse Fehler. Shiffrin fädelte ein, was ihr eigentlich nie passiert, und nahm sich so selbst aus der Entscheidung.

Der Einfädler von Shiffrin. Video: SRF

Die US-Amerikanerin erklärt:

«Ich wusste, dass der Kurs auch am Schluss noch dreht. Ich habe das bei der Besichtigung schon gesehen. Ich habe aber trotzdem etwas zu früh losgelassen und den Bodenkontakt für einen Bruchteil verloren und schon war es vorbei.»

Bereits vor einem Jahr an den Olympischen Winterspielen in Peking schied sie als Topfavoritin im Slalom und im Riesenslalom aus.

Das Schweizer Team

Wendy Holdener (2.): Die Schwzyzerin lancierte die WM aus persönlicher und Schweizer Sicht perfekt. Trotz einer gewissen Hypothek aus dem Super-G fuhr Holdener Bestzeit im Slalom und sicherte sich Kombinations-Silber und der Schweiz die erste Medaille in Courchevel/Méribel.

Die Schwzyzerin lancierte die WM aus persönlicher und Schweizer Sicht perfekt. Trotz einer gewissen Hypothek aus dem Super-G fuhr Holdener Bestzeit im Slalom und sicherte sich Kombinations-Silber und der Schweiz die erste Medaille in Courchevel/Méribel. Michelle Gisin (6.): Eine Enttäuschung setzte es für Michelle Gisin ab. Die Engelbergerin verlor im Super-G mehr Zeit, als sie sich das selbst erhofft hatte und kam auch im Slalom nicht auf Touren. Am Ende verlor sie 3,43 Sekunden auf die spätere Siegerin Federica Brignone.

Eine Enttäuschung setzte es für Michelle Gisin ab. Die Engelbergerin verlor im Super-G mehr Zeit, als sie sich das selbst erhofft hatte und kam auch im Slalom nicht auf Touren. Am Ende verlor sie 3,43 Sekunden auf die spätere Siegerin Federica Brignone. Priska Nufer (12.): Auch Nufer missglückte der Super-G. Im Slalom war die Speed-Spezialistin erwartet chancenlos. Mit 5,59 Sekunden landete sie auf dem 12. und siebtletzten Platz der WM-Kombination.

Auch Nufer missglückte der Super-G. Im Slalom war die Speed-Spezialistin erwartet chancenlos. Mit 5,59 Sekunden landete sie auf dem 12. und siebtletzten Platz der WM-Kombination. Lara Gut-Behrami (DNS/2. im Super-G): Die Tessinerin nutzte den Super-G in der Kombination für eine Trainingsfahrt vor dem WM-Super-G am Mittwoch. Sie verzichtete auf den Start im Slalom, fuhr im Super-G aber ohne ans Limit zu gehen auf Rang 2.

Der Aufreger

Für Gesprächsstoff sorgten die vielen Verzichte auf den Kombi-Slalom. Neben Lara Gut-Behrami standen auch Ragnhild Mowinckel, Ilka Stuhec, Tessa Worley, Alice Robinson, Sofia Goggia und Cornelia Hütter beim zweiten Teil der WM-Kombination am Start. Nur gerade 20 Starterinnen bestritten den Slalom – ein trauriges Starterinnenfeld.

Gut-Behrami zeigte ein gutes «Super-G-Training». Bild: keystone

Der Medaillenspiegel

Das nächste Rennen

Am Dienstag steht der erste Bewerb der Männer auf dem Programm. Auch sie fahren um die Medaillen in der Kombination. Die Schweizer stellen mit Loïc Meillard einen der Topfavoriten, als seine Hauptgegner gelten der Österreicher Marco Schwarz und Alexis Pinturault aus Frankreich.

7. Februar: Kombination Männer

11.00 Uhr: Super-G | 14.30 Uhr: Slalom

Die Schweizer Starter:



Loïc Meillard

Justin Murisier

Stefan Rogentin

Marco Odermatt

(abu/sda)