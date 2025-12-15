Vidéo: srf

La drôle de mésaventure d'une skieuse à St-Moritz

Une erreur inhabituelle a compromis le début de course de Camille Cerutti, dimanche, lors du Super-G disputé dans la station grisonne.

Camille Cerutti a réalisé une très bonne course, dimanche à St-Moritz. Malheureusement pour elle, deux erreurs lui ont coûté cher: sur la piste, où elle est sortie un peu trop large du dernier virage, mais aussi et surtout au départ, où elle a mal calculé son coup.

La Française a en effet déclenché le portillon trop tôt. «Elle va regretter ces 3 dixièmes perdus», a prédit le consultant RTS Hugues Ansermoz devant le très beau ski produit dans le mur par la Marseillaise de 26 ans.

Cerutti en action dimanche. Image: KEYSTONE

Sur les images diffusées par la chaîne publique, on voit clairement Camille Cerutti manquer sa première poussée. «Elle est assez étonnante, cette image», a renchéri le commentateur Romain Roseng.

La victoire est revenue à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui a enlevé le premier Super-G de sa carrière pour son premier podium dans la discipline. Elle a ainsi ajouté une couronne après ses six succès en géant.

Elle a d'ailleurs parfaitement su utiliser ses qualités de géantiste pour tailler des courbes somptueuses en l'absence des deux grandes dames que sont Lara Gut-Behrami et Federica Brignone. La Française Romane Miradoli termine 2e à 0''08 et Sofia Goggia complète le podium devant Lindsey Vonn.



Meilleure Suissesse, Malorie Blanc a quant à elle décroché une belle 6e place.

(jcz avec ats)