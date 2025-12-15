La drôle de mésaventure d'une skieuse à St-Moritz
Camille Cerutti a réalisé une très bonne course, dimanche à St-Moritz. Malheureusement pour elle, deux erreurs lui ont coûté cher: sur la piste, où elle est sortie un peu trop large du dernier virage, mais aussi et surtout au départ, où elle a mal calculé son coup.
La Française a en effet déclenché le portillon trop tôt. «Elle va regretter ces 3 dixièmes perdus», a prédit le consultant RTS Hugues Ansermoz devant le très beau ski produit dans le mur par la Marseillaise de 26 ans.
Sur les images diffusées par la chaîne publique, on voit clairement Camille Cerutti manquer sa première poussée. «Elle est assez étonnante, cette image», a renchéri le commentateur Romain Roseng.
La scène en vidéo:
La victoire est revenue à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui a enlevé le premier Super-G de sa carrière pour son premier podium dans la discipline. Elle a ainsi ajouté une couronne après ses six succès en géant.
Elle a d'ailleurs parfaitement su utiliser ses qualités de géantiste pour tailler des courbes somptueuses en l'absence des deux grandes dames que sont Lara Gut-Behrami et Federica Brignone. La Française Romane Miradoli termine 2e à 0''08 et Sofia Goggia complète le podium devant Lindsey Vonn.
Meilleure Suissesse, Malorie Blanc a quant à elle décroché une belle 6e place.
(jcz avec ats)