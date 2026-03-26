L'Américaine a désormais remporté six fois le classement général de la Coupe du monde. Image: KEYSTONE

Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre

L'Américaine (31 ans) a remporté pour la sixième fois le classement général de la Coupe du monde de ski alpin, mercredi. Un co-record chez les femmes. Voici les marques qu'elle peut encore battre.

Niklas Helbling Suivez-moi

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En accrochant la 11e place du géant des finales de Hafjell ce mercredi, Mikaela Shiffrin a remporté pour la sixième fois le classement général de la Coupe du monde.

Avec ce sixième globe de cristal, l'Américaine de 31 ans égale le record de l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (72 ans). Shiffrin, considérée comme la meilleure skieuse de l'Histoire, détient encore d'autres marques (hommes et femmes confondus). Notamment:

Le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde (110)

Le plus grand nombre de podiums en Coupe du monde (168)

Le plus grand nombre de globes de cristal dans une discipline (9, en slalom)

Le plus grand nombre de courses remportées en une saison (17, en 2018/19)

Mais il reste encore plusieurs records à aller chercher pour Mikaela Shiffrin. En voici quatre.

Grands globes de cristal

Chez les femmes, l'Américaine a certes rejoint la recordwoman Moser-Pröll avec six grands globes. Mais, hommes et femmes confondus, il lui manque encore deux sacres au classement général de la Coupe du monde pour égaler Marcel Hirscher.

Marcel Hirscher (à gauche) a remporté deux fois de plus que Shiffrin le classement général de la Coupe du monde. Image: imago

Total de globes de cristal

En ce qui concerne le total de globes (grands globes + globes par discipline), il lui en manque également deux pour atteindre le record de Hirscher et Lindsey Vonn, qui en comptent chacun 20. Shiffrin a engrangé, elle, six grands globes, neuf globes de slalom, un de super-G et deux de slalom géant.

Départs en Coupe du monde

Depuis ses débuts à 15 ans en mars 2011, Mikaela Shiffrin a pris le départ de 304 courses en Coupe du monde. Le record du nombre de courses disputées appartient à Lindsey Vonn (416) chez les femmes et à Benjamin Raich (441) chez les hommes. Cet hiver, Shiffrin a participé à 23 courses. Ces deux records ne semblent pas hors de portée, d’autant que l'Américaine a fêté le 13 mars dernier seulement son 31e anniversaire.

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Points sur une saison

La situation est différente pour le record mythique de Tina Maze lors de la saison 2012/13. La Slovène avait alors récolté 2 414 points, en terminant première dans trois disciplines et deuxième en descente et en slalom. Son avance de 1 313 unités sur la deuxième, Maria Höfl-Riesch, constitue également un record. Depuis que Mikaela Shiffrin a renoncé à la descente, cette marque semble hors d’atteinte. Son record personnel s’élève à 2 206 points lors de l’hiver 2022/23.

Adaptation en français: Yoann Graber