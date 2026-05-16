Les Suédois d'Erik Brännström, le Canada de Sidney Crosby et la Tchéquie de Roman Cervenka tenteront de bien figurer à Fribourg. Image: Keystone / Montage Watson

Analyse

Que valent les équipes qui jouent le Mondial à Fribourg?

Avec le Canada, la Suède et la Tchéquie, Fribourg accueille certaines des meilleures équipes de la planète lors du Mondial. Voici notre analyse du groupe B.

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Dans le groupe B, qui se joue à Fribourg, trois poids lourds sont présents avec le Canada, la Suède et la Tchéquie. Alors que le Canada mise sur sa puissance de stars, la Suède aligne plusieurs talents du futur et la Tchéquie doit composer avec de nombreux forfaits.

Le groupe B du Mondial 2026. Image: Capture d'écran iihf.com

Le barème

⭐⭐⭐⭐⭐

Plusieurs stars de NHL complétées par de solides titulaires en NHL ou des vedettes européennes.



⭐⭐⭐⭐

Quelques stars de NHL accompagnées de titulaires bons ou moyens en NHL ou de stars européennes.

⭐⭐⭐

Titulaires bons à moyens ou joueurs de complément en NHL, ou très bons joueurs issus d’Europe, d'AHL ou du hockey universitaire nord-américain.

⭐⭐

Joueurs bons à moyens venant d’Europe, d’AHL ou du hockey universitaire nord-américain. Peu ou pas de renforts de NHL.

⭐

Joueurs faibles à moyens issus d’Europe, d’AHL ou du hockey universitaire nord-américain. Aucun renfort de NHL.

Canada

Gardiens: Jet Greaves (Columbus), Jack Ivankovic (Univ. Michigan/NCAA), Cam Talbot (Detroit).



Défenseurs: Evan Bouchard (Edmonton), Dylan DeMelo (Winnipeg), Sam Dickinson (San Jose), Denton Mateychuk (Columbus), Darnell Nurse (Edmonton), Morgan Rielly (Toronto), Zach Whitecloud (Calgary), Parker Wotherspoon (Pittsburgh).



Attaquants: Connor Brown (New Jersey), Macklin Celebrini (San Jose), Dylan Cozens (Ottawa), Sidney Crosby (Pittsburgh), Emmitt Finnie (Detroit), Dylan Holloway (Saint-Louis), Porter Martone (Philadelphie) Dawson Mercer (New Jersey), Fraser Minten (Boston), Ryan O'Reilly (Nashville), Mark Scheifele (Winnipeg), John Tavares (Toronto), Robert Thomas (Saint-Louis), Gabriel Vilardi (Winnipeg).

Gardiens

Jack Ivankovic (18 ans) est issu du hockey universitaire. Pour lui, l’objectif sera avant tout d’acquérir de l’expérience avec l’équipe canadienne. Cam Talbot sort d’une saison compliquée à Detroit, mais il a déjà remporté un titre mondial en 2016. Quant à Jet Greaves, il a véritablement explosé lors de sa première saison complète de NHL, reléguant Elvis Merzlikins au second plan aux Columbus Blue Jackets.

Note: ⭐⭐⭐⭐



Défenseurs

Aucun défenseur du groupe olympique canadien ne sera présent au Mondial, ce qui n'empêche pas plusieurs grands noms de figurer sur la liste de Misha Donskov. Le plus marquant est Evan Bouchard, probablement le meilleur défenseur offensif de NHL. En 82 matchs avec Edmonton cette saison, il a récolté 95 points. Il connaît certes parfois quelques oublis défensifs, mais tout est vite pardonné lorsqu’il déclenche sa puissante «Bouch-Bomb» en power-play. Attention donc au jeu de puissance canadien!

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Avec Morgan Rielly, le Canada dispose d’un deuxième défenseur offensif mobile, tandis que Darnell Nurse, Dylan DeMelo ou Zach Whitecloud apportent beaucoup de robustesse.

Note: ⭐⭐⭐⭐

Attaquants

Le Canada compte deux attaquants ayant dépassé les 100 points cette saison en NHL: le prodige de 19 ans Macklin Celebrini (115 points en 82 matchs) et Mark Scheifele (103 points en 82 matchs). Celebrini conservera d’ailleurs le «C» malgré l’annonce tardive de la participation de «Captain Canada» Sidney Crosby. A 38 ans, l’icône canadienne disputera son quatrième Mondial et visera une deuxième médaille d’or après son sacre en 2015.

Tous les buts de Macklin Celebrini cette saison.

Matt Barzal a certes dû déclarer forfait sur blessure à la dernière minute, mais l’attaque canadienne reste malgré tout la mieux armée du tournoi. Aux côtés des superstars comme Celebrini, Scheifele ou Crosby, le Canada dispose d’un excellent mélange entre vétérans polyvalents (Ryan O’Reilly, John Tavares), joueurs sous-estimés au sommet de leur carrière (Robert Thomas, Gabriel Vilardi, Dylan Cozens) et jeunes talents sans complexe (Emmitt Finnie, Fraser Minten).

Note: ⭐⭐⭐⭐



Evaluation globale: 13/15 ⭐

Le Canada de Celebrini (au centre) et Crosby (87) voudra retrouver les joies de la victoire à Fribourg. Image: AP TT News Agency

Suède

Gardiens: Magnus Hellberg (Djurgarden/SWE), Love Härenstam (Södertälje/SWE), Arvid Söderblom (Chicago).



Défenseurs: Erik Brännström (Lausanne), Mattias Ekholm (Edmonton), Oliver Ekman Larsson (Toronto), Tim Heed (Ambri-Piotta), Robert Hägg (Brynäs/SWE), Albert Johansson (Detroit), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona), Joel Persson (Växjö/SWE).



Attaquants: Rasmus Asplund (Davos), Jack Berglund (Färjestad/SWE), Viggo Björk (Djurgarden/SWE), Jacob de la Rose (Fribourg), Anton Frondell (Djurgarden/SWE), Carl Grundström (Philadelphie), Emil Heineman (NY Islanders), Simon Holmström (NY Islanders), Linus Karlsson (Vancouver), André Petersson (Langnau), Lucas Raymond (Detroit), Jakob Silfverberg (Brynäs/SWE), Ivar Stenberg (Frölunda/SWE), Oskar Sundqvist (Saint-Louis).

Gardiens

Le nom le plus intrigant du trio suédois est Love Härenstam. Agé de 19 ans seulement, il a principalement évolué cette saison en deuxième division suédoise. Pour ce choix du sixième tour de la draft 2025, l’objectif sera probablement surtout de découvrir l’équipe nationale A, même si le sélectionneur Sam Hallam pourrait encore surprendre. Il est plus probable que les rôles principaux reviennent à Arvid Söderblom et Magnus Hellberg. Söderblom sort d’une saison difficile à Chicago et n’a pas particulièrement convaincu lors des deux matchs amicaux disputés avec la Suède.

Note: ⭐⭐⭐



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Défenseurs

Oliver Ekman-Larsson, déjà présent aux Jeux olympiques, sera aussi au Mondial. Excellent «two-way player», il sera le patron de la défense. A 34 ans, il vient de réussir une solide saison à Toronto avec son meilleur total offensif depuis 2019. Il sera épaulé par ses collègues de NHL Mattias Ekholm et Albert Johansson. Plusieurs joueurs de National League figurent également dans l’effectif: Jacob Larsson (Rapperswil), Tim Heed (Ambri) et Erik Brännström (Lausanne).



Note: ⭐⭐⭐⭐



Oliver Ekman-Larsson (23) est l'une des pièces-maîtresses de la défense suédoise. Keystone

Attaquants

Les très grandes stars manquent à l’appel, même si six attaquants de NHL sont présents. La tête d’affiche se nomme Lucas Raymond (Detroit). Le rapide ailier a inscrit 76 points en 80 matchs cette saison. Les autres attaquants suédois de NHL sont plutôt du calibre d’un Nino Niederreiter que d’un Nico Hischier: bons, mais pas exceptionnels.

L’attaque est complétée d’un côté par plusieurs joueurs de National League: André Petersson (Langnau), Rasmus Asplund (Davos) et Jacob de la Rose (Fribourg). De l’autre, plusieurs jeunes très prometteurs sont à suivre, dont Ivar Stenberg et Viggo Björck, qui sont des candidats de premier plan pour la draft NHL cet été. Anton Frondell a lui été drafté en troisième position par Chicago l’an dernier. Reste à voir comment ils se comporteront au niveau mondial.

Note: ⭐⭐⭐⭐

Evaluation globale: 11/15 ⭐

André Petersson (20) fait partie de la sélection suédoise. Keystone

Tchéquie

Gardiens: Josef Korenar (Sparta Prague/CZE), Petr Kvaca (Liberec/CZE), Dominik Pavlat (Ilves/FIN).



Défenseurs: Marek Alscher (Charlotte/AHL), Tomas Cibulka (Budejovice/CZE), Tomas Galvas (Liberec/CZE), Libor Hajek (Pardubice/CZE), Filip Hronek (Vancouver), Michal Kempny (Kladno/CZE), Jan Scotka (Brno/CZE), Jiri Tichacek (Kärpät/FIN).



Attaquants: Ondrej Beranek (Karlovy Vary/CZE), Matej Blümel (Providence/AHL), Jiri Cernoch (Karlovy Vary/CZE), Roman Cervenka (Pardubice/CZE), Jaroslav Chmelar (Hartford/AHL), Jakub Flek (Brno/CZE), Martin Kaut (Brno/CZE), Michal Kovarcik (Jukurit/FIN), Dominik Kubalik (Zoug), Jan Mandat (Pardubice/CZE), Matyas Melovsky (Binghamton/AHL), Lukas Sedlak (Pardubice/CZE), David Tomasek (Färjestad/SWE), Daniel Vozenilek (Zoug).



Gardiens

Trois des huit gardiens titulaires encore en lice en NHL sont tchèques. La Tchéquie pourrait donc devoir se passer de renforts NHL dans les cages: Vitek Vanecek et Karel Vejmelka ont décliné la sélection et la participation de Dan Vladar reste incertaine en attendant des examens médicaux. Sinon, Peter Kvaca deviendrait le numéro un. Le gardien de 28 ans de Liberec a été l’un des meilleurs portiers de l’Extraliga cette saison et s’apprête à vivre son premier Mondial.

Note: ⭐⭐⭐

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Défenseurs

Filip Hronek est la figure de proue de la défense tchèque. Avec 49 points en 82 matchs, il a terminé deuxième meilleur compteur de Vancouver derrière Elias Pettersson. Des contributions offensives sont aussi attendues de Jiri Tichacek: ce défenseur de 23 ans, plutôt petit mais excellent patineur, s’est imposé dans le championnat finlandais. Le reste de la défense mélange vétérans expérimentés (Libor Hajek, Michal Kempny et Jan Scotka) et jeunes ambitieux (Marek Alscher, Tomas Cibulka, Tomas Galvas).

Note: ⭐⭐⭐

Attaquants

Le vétéran de 40 ans Roman Cervenka devra-t-il sauver la Tchéquie? Les stars NHL David Pastrnak et Pavel Zacha ont déclaré forfait, et l’expérience de NHL se fait rare dans cette équipe. Jaroslav Chmelar, des New York Rangers, a disputé 28 matchs cette saison, mais a surtout évolué en AHL. Les «Européens» devront donc prendre le relais. Or, il y a là aussi eu des forfaits, notamment ceux des Davosiens Filip Zadina et Matej Stransky.

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Roman Cervenka revient donc au coeur des ambitions tchèques. Il sort d’une énorme saison avec 60 points en 43 matchs pour Liberec. Une grande partie de l’attaque reposera sur lui, Matej Blümel, auteur d’une excellente saison en AHL, sur l’expérimenté Lukas Sedlak ou encore sur le Zougois Dominik Kubalik.

Note: ⭐⭐⭐

Evaluation globale: 9/15 ⭐

L'inusable Roman Cervenka reste l'un des principaux atouts offensifs de la Tchéquie. Keystone

Slovaquie

Gardiens: Adam Gajan (Minnesota Duluth/NCAA), Samuel Hlavaj (Iowa/AHL), Eugen Rabcan (Banska Bystrica/SVK).



Défenseurs: Frantisek Gajdos (Litvinov/CZE), Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Knazko (Vitkovice/CZE), Patrik Koch (Trinec/CZE), Jakub Melisko (Dukla Michalovce/SVK), Luka Radivojevic (Boston College/NCAA), Mislav Rosandic (Kosice/SVK), Maxim Strbak (Rochester/AHL).



Attaquants: Sebastian Cederle (Nitra/SVK), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Martin Fasko-Rudas (Liberec/CZE), Marek Hrivik (Vitkovice/CZE), Andrej Kollar (Brno/CZE), Adam Liska (Severstal/KHL), Filip Mesar (Laval/AHL), Jakub Minarik (Karlovy Vary/CZE), Aurel Naus (Poprad/SVK), Oliver Okuliar (Skelleftea/SWE), Servac Petrovsky (Liberec/CZE), Kristian Pospisil (Brno/CZE), Martin Pospisil (Calgary), Adam Sykora (Hartford/AHL).



Gardiens

La jeunesse du trio slovaque saute aux yeux. Samuel Hlavaj et Eugen Rabcan ont 24 ans, tandis qu’Adam Gajan est presque trois ans plus jeune. Hlavaj devrait être le numéro un. Sa saison en AHL a été compliquée (22 matchs, 88,7% d’arrêts), mais il a déjà prouvé son talent au niveau international en menant la Slovaquie jusqu’à la petite finale olympique.

Note: ⭐⭐

Samuel Hlavaj a notamment disputé les JO 2026 avec la Slovaquie. Keystone

Défenseurs

Patrik Koch est le seul défenseur slovaque présent au Mondial qui a aussi participé aux JO. Les grands noms comme Erik Cernak, Simon Nemec ou Martin Fehervary manquent à l’appel. C’est donc à la future génération de se montrer. Viliam Kmec est un solide défenseur de 100 kilos évoluant en AHL, tandis que Luka Radivojevic est un défenseur offensif de 19 ans issu du championnat universitaire NCAA.

Note: ⭐⭐

Attaquants

Là aussi, la Slovaquie compte plusieurs absences importantes par rapport aux Jeux olympiques, à commencer bien sûr par Juraj Slafkovsky. L’ailier du Canadien de Montreal est encore engagé en playoffs. A Milan, il avait inscrit huit points en six matchs. Dalibor Dvorsky, Pavol Regenda ou le Zougois Tomas Tatar sont également absents. Les attaquants d'AHL Martin Chromiak ainsi que Kristian Pospisil et Martin Pospisil devront faire la différence.

Note: ⭐⭐

Evaluation globale: 6/15 ⭐

La Slovaquie a disputé la petite finale des JO 2026 à Milan. Image: AP

Danemark

Gardiens: Frederik Dichow (Jönköping/SWE), Nicolaj Henriksen (Esbjerg/DEN), Mads Sögaard (Belleville/AHL).



Défenseurs: Daniel Baastrup Andersen (Odense/DEN), Phillip Bruggisser (Bremerhaven/GER), Morten Jensen (Rungsted/DEN), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt/AUT), Anders Koch (Graz/AUT), Kasper Larsen (Herning/DEN), Markus Lauridsen (Pustertal/ITA), Malte Setkov (Rödrove/DEN).



Attaquants: Mikkel Aagaard (Skelleftea/SWE), Joachim Blichfeld (Tappara/FIN), Mathias From (Klagenfurt/AUT), Oliver Kjaer (Esbjerg/DEN), David Madsen (Winterthour), Felix Maegaard Scheel (Schwenningen/GER), Nick Olesen (Ceske Budejovice/CZE), Morten Poulsen (Herning/DEN), Patrick Russell (Cologne/GER), Jacob Schmidt-Svejstrup (Sönderjyske/DEN), Philip Schultz (Esbjerg/DEN), Frederik Storm (Cologne/GER), Alexander True (Jyväskylä/FIN), Christian Wejse (Bremerhaven/GER).

Gardiens

Avec Frederik Dichow devant les filets, le Danemark avait atteint les demi-finales l’an dernier avant de tomber contre la Suisse. En Suède, le gardien de 25 ans a été un solide numéro deux cette saison, mais il a désormais de la concurrence en sélection. Mads Sögaard, du même âge, pourrait disputer ses premiers matchs au niveau planétaire. Il a beaucoup souffert cette saison en NHL et AHL.

Note: ⭐⭐

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Défenseurs

La défense reste la grande faiblesse des Danois. Les leaders Phillip Bruggisser (34 ans), Jesper Jensen Aabo (34 ans) et Markus Lauridsen (35 ans) approchent de la fin de leur carrière. Cette défense manque de qualité technique et de mobilité.

Note: ⭐

Attaquants

L’attaque danoise mérite-t-elle vraiment trois étoiles? D’autant que le jeune Oscar Fisker Mölgaard, héros du dernier Mondial, n’est pas présent. Le Danemark compte pourtant quelques joueurs sous-estimés. Nick Olesen tourne presque à un point par match en Tchéquie. Mikkel Aagaard est un cadre du club suédois de Skelleftea. Patrick Russell domine la DEL.

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Et puis il y a le cas fascinant de Joachim Blichfeld. A 27 ans, il tournait généralement à un demi-point par match en Suède. Il a rejoint cette saison Tappara Tampere en Finlande… et a explosé: 33 buts et 38 assists en 53 matchs. Que nous réverve-t-il pour le Mondial?

Note: ⭐⭐⭐

Evaluation globale: 6/15 ⭐

Frederik Dichow avait brillé lors du Mondial 2025. Keystone

Les autres

La Norvège, la Slovénie et l’Italie lutteront pour éviter la relégation dans ce groupe. Anze Kopitar ne disputera pas un dernier Mondial avec la Slovénie, ce qui laisse l'équipe d'Europe centrale avec les moins bonnes cartes en main. La plupart des joueurs slovènes évoluent à Ljubljana, dans le championnat alpestre, complétés par quelques mercenaires venus de France, de deuxième division tchèque ou de troisième division allemande.

La Norvège présente à Fribourg plusieurs jeunes prometteurs comme Tian Stolberg ou Tinus Luc Koblar, dont les meilleures années sont encore à venir. Le talent est là, mais seront-ils assez mûrs pour éviter la relégation? L’Italie espère de son côté que Davide Fadani a conservé sa bonne forme affichée à Kloten, puisque le héros olympique Damian Clara ne pourra pas participer. Avec Tommaso De Luca (Ambri), Alessandro Segafredo (Zurich) et Marco Zanetti (Lugano), d’autres joueurs issus du championnat suisse seront impliqués dans la lutte pour le maintien.

(Traduction et adaptation en français: Bastien Trottet)