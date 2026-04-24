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Lara Gut-Behrami est présente dans les cadres de Swiss-Ski

Lara Gut-Behrami from Switzerland reacts in the finish are during the second run of the Womens Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach glacier, in Soelden, A ...
Lara Gut-Behrami va-t-elle poursuivre sa carrière?Keystone

On en sait plus sur le retour de Lara Gut-Behrami

Swiss-Ski a dévoilé ses cadres pour la saison prochaine. Lara Gut-Behrami, dont l'avenir était incertain après sa blessure à Copper Mountain, figure dans les listes de l'équipe nationale. Ramon Zenhäusern, lui, en est absent.
24.04.2026, 17:1124.04.2026, 19:25
Sven Papaux
Sven Papaux

C'était la grande question autour des cadres de Swiss-Ski: Lara Gut-Behrami allait-elle poursuivre sa carrière? Un premier élément de réponse est tombé — la Tessinoise figure bel et bien dans les listes de l'équipe nationale.

Depuis sa grave blessure subie à Copper Mountain, aux États-Unis, la skieuse avait entretenu le flou sur la suite de sa carrière. Swiss-Ski indique que son avenir sportif demeure «incertain».

«Tant qu'elle n'a pas pris de décision, elle reste en équipe nationale»
Swiss-Ski

Sa décision finale devrait être prise «cet été, après avoir rechaussé les skis», précise la fédération helvétique. Sa présence dans les effectifs constitue néanmoins un signe encourageant quant à sa motivation pour une saison supplémentaire.

Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami

Gut-Behrami apparaît au grade équipe nationale, le plus élevé, aux côtés de Camille Rast, Malorie Blanc, Wendy Holdener, Mélanie Meillard et Corinne Suter. Jasmin Flury, elle, descend d'un cran et intègre le cadre A. Chez les femmes, on note également que Priska Ming-Nufer et Nicole Good ne font plus partie des cadres de Swiss-Ski.

Zenhäusern rétrogradé, Simonet prend sa retraite

Autre information significative: Ramon Zenhäusern ne figure plus dans les cadres. Le slalomeur haut-valaisan a vécu une saison très difficile, malgré une embellie en Coupe d'Europe avec une victoire à Schladming. Sa rétrogradation sanctionne une année en deçà des attentes au plus haut niveau.

Switzerland&#039;s Ramon Zenhaeusern reacts at the finish line during an alpine ski, men&#039;s World Cup slalom, in Adelboden, Switzerland, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti) Switze ...
Ramon Zenhäusern ne fait plus partie de l'équipe Suisse de ski alpin.Keystone

On apprend par ailleurs la retraite de Livio Simonet. Le spécialiste de slalom géant, frère de Sandro Simonet, n'arrivait plus à s'imposer en Coupe du monde. A 27 ans, le Grison comptait 36 départs dans l'élite, avec pour meilleur résultat une 14e place lors du géant de Palisades Tahoe en février 2024.

Chez les hommes, le cadre national se compose de Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler et Franjo von Allmen. Justin Murisier et Daniel Yule sont rétrogradés, tout comme Arnaud Boisset, qui passe en cadre B. Niels Hintermann et Marc Rochat, eux, ont mis un terme à leur carrière.

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