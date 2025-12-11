La skieuse suisse Michelle Gisin a été héliportée après sa lourde chute, jeudi à St-Moritz. image: Keystone/srf

Michelle Gisin chute lourdement

La skieuse obwaldienne a été victime d'une grave chute, jeudi matin à l'entraînement à St-Moritz. Elle a été héliportée. Ses blessures sont encore inconnues.

Plus de «Sport»

Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz, dans les Grisons. L'Obwaldienne a été évacuée par hélicoptère. Aucune information sur les blessures n'a encore été communiquée.

Gisin est tombée après une bonne minute de course. Peu après le dernier temps intermédiaire, la skieuse d'Engelberg a mal négocié un virage et a perdu l'équilibre, alors qu'elle était lancée à 112 km/h. Elle a ensuite très violemment percuté les filets de sécurité, à pleine vitesse.

La chute en vidéo Vidéo: extern / rest/SRF

Selon les premiers constats, elle pourrait s'être gravement blessée. L'Obwaldienne – qu'on entend hurler de douleur dans la vidéo – a été transportée à l'hôpital, par hélicoptère, pour des examens médicaux plus approfondis.

La poisse continue pour les skieuses suisses

Avec la chute de Gisin, la malchance continue de frapper sur les skieuses de l'équipe de Suisse. Lara Gut-Behrami sera absente toute la saison suite à la grave blessure au genou subie lors de l'entraînement à Copper Mountain. Corinne Suter devra faire une pause d'environ un mois suite à des blessures subies mercredi dernier à l'entraînement à St-Moritz.

On espère bientôt revoir Michelle Gisin avec ce sourire, contrairement à ce jeudi... image: Keystone

Les examens ont révélé une déchirure de fibres musculaires dans le bas de la jambe gauche ainsi qu'une contusion de l'articulation du genou gauche. De plus, une fracture a été constatée à l'arrière du pied droit. C'est donc une équipe de Suisse décimée et privée de ses figures de proue qui skiera à domicile en cette fin de semaine. (yog/ats)