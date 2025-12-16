en partie ensoleillé
Le réflexe spectaculaire d'Asja Zenere au super-G de St-Moritz

La skieuse italienne Asja Zenere a évité de peu la catastrophe, dimanche à Saint-Moritz, grâce à un réflexe qui lui a permis de se faufiler dans un trou de souris.
16.12.2025, 09:3216.12.2025, 09:32

Quelques jours après avoir signé deux de ses trois meilleurs résultats en carrière, en géant à Copper Mountain (9e) puis à Tremblant (13e), Asja Zenere, qui court également en vitesse depuis la saison dernière, a déchanté ce week-end du côté de Saint-Moritz.

La skieuse italienne n’a terminé ni la descente du samedi, disputée le jour de son 29e anniversaire, ni le super-G du dimanche, qui s'est interrompu au niveau du Rominger-Sprung, saut que les organisateurs ont dû raboter à la dernière minute, car il était abordé plus rapidement que lors de la descente de la veille et propulsait les athlètes beaucoup trop loin sur la piste.

Le réflexe d'Asja Zenere

Lancée à plus de 100 km/h, Zenere s’est envolée sur 42 mètres, mais son atterrissage s'est fait à droite, face à la porte bleue. Elle a néanmoins su l’éviter de justesse en se baissant et en passant dessous, un réflexe qui lui a évité ce qui aurait pu devenir une lourde chute.

Eliminée après un peu plus d’une minute de course, Asja Zenere, dossard 29 sur le dos, a poursuivi à un rythme moins soutenu jusqu’à la raquette d’arrivée, où elle a reçu l’ovation du public grison lorsque son sauvetage in extremis a été diffusé sur les écrans géants du stade. Une consolation que la skieuse a volontiers accueillie, heureuse d’avoir évité le pire.

