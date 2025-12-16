L'IFAF va s'installer dans les locaux de la Maison du Sport International. Image: KEYSTONE

Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne

La Fédération internationale de football américain (IFAF) a décidé de transférer son siège dans le canton de Vaud après 25 ans de présence dans la capitale française.

Près de 60 fédérations et organisations sportives internationales avaient déjà choisi d’établir leur siège au sein de la Capitale olympique. Il y en aura bientôt une de plus: réunie en Congrès, la Fédération internationale de football américain (IFAF) vient en effet d'approuver le transfert de son siège mondial de Paris, où il était situé depuis 25 ans, à Lausanne.

«Cette décision intervient à un moment charnière de l’histoire de la fédération, alors que le flag football s’apprête à faire ses débuts olympiques lors des Jeux de Los Angeles en 2028», rappelle Inside the Games, un média d’information international spécialisé dans le sport olympique et paralympique.

Le déménagement à Lausanne est, selon le président de l’IFAF Pierre Trochet, «un signal fort».

«L’IFAF et l’ensemble de la communauté mondiale du football américain sont convaincus que leur avenir se joue au cœur du Mouvement olympique. Le transfert de notre siège à Lausanne, marque une étape décisive pour notre discipline, en renforçant les fondations que nous construisons en vue de LA28 et au-delà.» Pierre Trochet sur le site de la Fédération.

Le siège de l'IFAF sera situé au sein de la Maison du Sport International. Cette structure unique au monde regroupe sous le même toit plusieurs acteurs de l'administration du sport international, à savoir une trentaine de fédérations et organisations sportives internationales et une vingtaine d'entreprises actives dans le domaine du sport.

Une arrivée courant 2026

Interrogé sur la date de l'emménagement dans le canton de Vaud, le président Pierre Trochet a répondu qu'il n'y avait «pas de date précise, car il faut suivre un protocole». «Je pense que le transfert aura commencé au début du deuxième trimestre. Raisonnablement, on peut se dire qu’on sera complètement actif à Lausanne à partir du troisième ou du quatrième semestre 2026», a-t-il ajouté au media Francs Jeux, spécialisé dans le sport institutionnel.

La Ville de Lausanne, elle, est ravie. «Nous nous réjouissons d’accompagner l’IFAF dans ce nouveau chapitre de son développement et de bâtir avec elle un partenariat solide et durable», a salué Émilie Moeschler, conseillère municipale de la Ville de Lausanne en charge des Sports et de la cohésion sociale.