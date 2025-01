La star du biathlon huée pour ce geste: «C'est injuste!»

La Suédoise Hanna Öberg, championne olympique et du monde, a vécu un moment très compliqué, dimanche lors du relais d'Antholz.

Les Norvégiennes avaient une réelle chance de s'imposer dans l'épreuve de relais, dimanche à Antholz. Mais Ingrid Landmark Tandrevold, à la lutte pour la victoire avec la Suédoise Hanna Öberg, a été privée de sprint final après avoir été déstabilisée par le bâton de son adversaire juste avant le dernier virage.



Le contact a entraîné la chute de Tandrevold et la défaite des Norvégiennes, qui ont vu leurs rivales s'imposer sur le fil, et donc sur un fait de course.

La scène litigieuse en vidéo: Vidéo: extern / rest

Tandrevold n'avait pas l'air contente lorsque Öberg est venu lui serrer la main à l'arrivée. Cette dernière s'est ensuite excusée sur Eurosport pour son geste, qu'elle a juré involontaire:



«Je suis tellement, tellement désolé pour Ingrid. Je me sens vraiment mal. Je n'ai jamais voulu la faire tomber intentionnellement. Je ne voulais pas gagner de cette façon»

Öberg a tout de même été huée par une partie du public à l'arrivée. «C'est la première fois que je vois cela lors d'une compétition. C'est un peu triste et injuste», a-t-elle regretté au micro de «NRK».



L'experte de la chaîne norvégienne, et ex-championne de biathlon, Marte Olsbu Roiseland, n'a pas du tout aimé le comportement de certains fans: «Je pense que c'est très antisportif. Je suis un peu désolée pour Hanna. C'est injuste parce que c'est arrivé dans le feu de l'action, et aucune erreur n'a été commise de sa part.» La Norvège n'a d'ailleurs pas souhaité porter réclamation.

Tout s'est finalement arrangé entre les deux femmes puisque le soir même de la course, Tandrevold et Öberg ont posté un selfie sur les réseaux sociaux. On les voit tout sourire et de fort bonne humeur.

La Norvégienne a écrit sur son compte Instagram que le sujet était clos et qu'elles pouvaient maintenant se serrer à nouveau dans les bras.



