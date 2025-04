Vidéo: twitter

Rüdiger craque complètement contre l'arbitre de Real-Barça et risque gros

Le défenseur du Real Madrid a perdu ses nerfs, samedi en finale de Coupe du Roi (perdue contre Barcelone), et a attaqué physiquement le directeur de jeu.

La scène fait le buzz dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et pour cause: le défenseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger, a eu un comportement extrêmement agressif envers l'arbitre, lors de la finale de la Coupe du Roi perdue contre Barcelone samedi soir (3-2 après prolongations).

Alors sur le banc, remplacé par Endrick quelques minutes plus tôt, l'Allemand a complètement explosé à la toute fin de la seconde prolongation, alors que le Real était mené 3-2.

La raison de sa colère? Une faute sifflée contre son équipe. Rüdiger a alors... lancé sa poche de glace sur l'arbitre, comme le relate L'Equipe. Ce qui lui a logiquement valu un carton rouge. Mais pas de quoi calmer le défenseur du Real Madrid, qui voulait, semble-t-il, en découdre avec le directeur de jeu. Il a fallu que plusieurs coéquipiers le retiennent pour l'en empêcher.

Pour avoir «lancé un objet», Rüdiger pourrait écoper de quatre à douze rencontres de suspension, selon le règlement de la Fédération espagnole.

Cette suspension s'appliquerait notamment aux prochains matchs de Liga, alors que le Real compte quatre points de retard sur le Barça, leader, qu'il affrontera le 11 mai prochain pour un choc décisif dans la course au titre.

Egalement agressifs envers l'arbitre, les Madrilènes Jude Bellingham et Lucas Vazquez ont, eux aussi, été expulsés. Mais ils encourent une suspension moins lourde que Rüdiger, et elle sera purgée la saison prochaine en Coupe et non tout de suite en championnat.

Contexte délétère

Avant cette finale, le Real Madrid avait publié une vidéo sur sa chaîne officielle, Real Madrid TV, compilant toutes les décisions défavorables aux Madrilènes, selon eux, de l'arbitre de ce match, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

La veille de la rencontre, ce dernier a fondu en larmes en conférence de presse en dénonçant les pressions que lui fait subir le Real Madrid, et qui ont un impact négatif sur sa famille.

Les propos du directeur de jeu ont provoqué la colère du club madrilène, qui a boycotté les activités médiatiques de veille de match et a menacé de ne pas jouer cette finale.

Depuis février, le Real est engagé dans une guerre institutionnelle contre un arbitrage qu'il juge «complètement discrédité» et un système «corrompu de l'intérieur», après des décisions en sa défaveur en Liga. Au contraire, ses adversaires en championnat se plaignent souvent d'un arbitrage pro-Real Madrid...

