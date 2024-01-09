Ça passe pour Bertola ++ Wawrinka défiera Kecmanovic

Déchirure du tendon d'Achille pour Rune Holger Rune souffre d'une déchirure du tendon d'Achille Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund Holger Rune devrait manquer les Swiss Indoors, dont il est la tête de série no 3.

Le Danois, contraint à l'abandon samedi en demi-finale à Stockholm, souffrirait d'une déchirure du tendon d'Achille droit.

Le no 11 mondial s'est blessé alors qu'il menait 6-4 2-2 face au Français Ugo Humbert. Il s'est arrêté en plein échange, expliquant tout de suite avoir ressenti une douleur au niveau du tendon d'Achille. Sa mère, Aneke Rune, a déclaré à la télévision danoise qu'il s'agissait d'une déchirure.

Le probable forfait d'Holger Rune, qui devrait être éloigné des courts pendant 4-6 mois si le diagnostic était confirmé, vient s'ajouter à ceux annoncés samedi de Zizou Bergs et de Benjamin Bonzi. En conséquence, trois des quatre perdants du 2e tour des qualifications seront admis dans le tableau principal en tant que "lucky losers". Le Tessinois Remy Bertola (ATP 259) a donc peut-être fait le plus dur en se hissant au 2e tour de ces qualifications...



Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire Granit Xhaka: un bon début de saison avec Sunderland Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sunderland et Granit Xhaka continuent leur joli parcours en Premier League. Les Black Cats ont battu Wolverhampton 2-0 lors de la 8e journée et figurent dans la première moitié du classement.

Mukiele (16e) et un autogoal de Krejci (92e) ont donné la victoire aux coéquipiers de Xhaka, qui comptent 14 points. Sunderland a vraiment réussi un excellent début de saison, donnant tort aux pronostiqueurs qui les voyaient végéter en queue de tableau.

Xhaka a été le seul Suisse à fouler une pelouse samedi. Fabian Schär est resté sur le banc de Newcastle lors de la défaite 2-1 des Magpies à Brighton, pour qui le vétéran Welbeck a marqué deux fois. Noah Oakfor était absent sur blessure pour Leeds, qui s'est incliné 2-0 à Burnley.

Dans une partie très animée, Crystal Palace et Bournemouth se sont séparés sur un nul 3-3. Les visiteurs ont mené 2-0 puis 3-2, avant que Mateta n'égalise sur penalty à la 97e. Le Français avait déjà signé les deux buts des Eagles (64e/69e). Il a ensuite raté une incroyable occasion de 4-3 à la 99e...

Un doublé de l'inévitable Haaland (58e/63e) a permis à Manchester City de l'emporter 2-0 face à Everton. Le Norvégien a déjà inscrit 11 buts en championnat cette saison!



Bertola au 2e tour des qualifications à Bâle La joie de Remy Bertola, qui jouera le 2e tour des qualifications à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Remy Bertola (ATP 259) est à un succès d'une place dans le tableau final des Swiss Indoors de Bâle.

Les deux autres Suisses en lice dans les qualifications, Marc-Andrea Hüsler (ATP 251) et Mika Brunold (ATP 309), ont en revanche chuté d'entrée.

Battu au 2e et dernier tour des qualifications du Geneva Open 2025 et des Swiss Indoors 2023, Remy Bertola bénéficiera donc d'une troisième opportunité de s'offrir un premier match sur l'ATP Tour. Le Tessinois de 27 ans affrontera le Français Quentin Halys (ATP 77) au 2e tour des qualifications dimanche.

Bertola (27 ans) a signé une performance de choix samedi dans la Halle St-Jacques. Il a eu besoin d'à peine plus d'une heure pour vaincre la tête de série no 1 du tableau, le gaucher français Adrian Mannarino (ATP 59), écrasé 6-1 6-2. Auteur de 9 aces, il a écarté les deux balles de break auxquelles il a fait face.

Les Zurichois Marc-Andrea Hüsler et Mika Brunold ont en revanche été battus dès le 1er tour dans ces qualifications. Ils ont été respectivement battus par le Français Valentin Royer (7-6 6-1), 70e du classement ATP, et par le géant américain Reilly Opelka (6-7 7-6 7-5), 62e joueur mondial.

La déception est surtout grande pour Mika Brunold (21 ans), qui a dû s'avouer vaincu après une lutte de 3h00. Le natif de Winterthour a en effet manqué six balles de match dans un deuxième tie-break perdu sur le score de 11/9, dont deux sur son propre service, après avoir mené 6/2...



Wawrinka-Kecmanovic et Bernet-Mensik au 1er tour Stan Wawrinka affrontera Miomir Kecmanovic au 1er tour à Bâle Image: KEYSTONE/EPA ANP/SANDER KONING Stan Wawrinka (ATP 137) affrontera Miomir Kecmanovic (ATP 49) au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle, dont le tirage au sort a été effectué samedi.

Deuxième Helvète admis directement dans le tableau principal, Henry Bernet (ATP 479) défiera Jakub Mensik (ATP 19).

Privé de victoire sur l'ATP Tour depuis la fin juillet, Stan Wawrinka a hérité d'un adversaire à sa portée. Le "quadra" vaudois a remporté l'unique duel livré face au Serbe Miomir Kecmanovic, au printemps 2023 à Indian Wells. En cas de succès, il pourrait retrouver au 2e tour le no 12 mondial Casper Ruud.

La tâche d'Henry Bernet (18 ans) s'annonce forcément bien plus ardue. Le Bâlois, champion junior de l'Open d'Australie en janvier dernier, se frottera à l'une des révélations de la saison pour son premier match dans le tableau final d'un tournoi ATP: Jakub Mensik (20 ans) est le lauréat du dernier Masters 1000 de Miami, où il avait vaincu Novak Djokovic en finale.

Troisième joueur ayant bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs rhénans, le Monégasque Valentin Vacherot (ATP 40) n'a pas non plus été gâté par ce tirage au sort. Le vainqueur-surprise du récent Masters 1000 de Shanghai affrontera au 1er tour la tête de série no 1, l'Américain Taylor Fritz (ATP 4). Tête de série no 2, Ben Shelton (ATP 6) en découdra avec un qualifié.



Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham Ange Postecoglu: 39 jours seulement à la tête de Nottingham Forest Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz Ange Postecoglu (60 ans) sera resté 39 jours seulement manager de Nottingham Forest. Le technicien a été limogé après la défaite à domicile 3-0 contre Chelsea lors de la 8e journée de Premier League.

L'actuel 17e de Premier League a évoqué "une série de résultats et de performances décevants" pour justifier le limogeage "avec effet immédiat" de l'Australien. En huit matches avec le club des Midlands toutes compétitions confondues depuis sa nomination le 9 septembre, Postecoglu n'a pas fêté le moindre succès. Sa position est donc vite devenue intenable et il a été écarté après... 39 jours! Il s'agit du règne le plus court de l'histoire de la Premier League.

Forest, qui avait auparavant limogé Nuno Espirito Santo, va donc devoir trouver déjà un troisième manager en très peu de temps. Samedi contre Chelsea, Nottingham a eu des occasions, mais a manqué de réalisme et de chance, avec un poteau et une transversale. Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants.



Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis Federica Brignone ne sait toujours pas quand elle rechaussera ses skis Image: KEYSTONE/EPA ANSA Federica Brignone ne sait toujours pas quand elle rechaussera ses skis en vue des JO-2026 à domicile (6-22 février), a-t-elle déclaré samedi à Milan.

L'Italienne s'est gravement blessée à la jambe gauche après avoir survolé la saison 2025.

"Comme depuis que je me suis blessée, je n'ai pas une date (pour son retour sur les skis), c'est difficile d'avoir des dates", a déclaré la lauréate du dernier gros Globe de cristal lors du "media day" de la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi).

"J'avance semaine après semaine, je travaille beaucoup, mon programme c'est qu'après-demain je repars au centre J-Medical (de la Juventus à Turin) pour poursuivre ma rééducation jusqu'au moment où je pourrai remettre les skis", a-t-elle poursuivi.

"Je vais bien, mentalement ça va bien, c'est juste ma jambe qui ne va pas bien. Ce n'est pas une blessure banale, j'ai encore besoin de travailler, de guérir et c'est tout", a souligné "Fede", victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver.

L'Italienne, qui a dominé l'hiver dernier avec aussi dix victoires sur le Cirque blanc et un sacre mondial en géant, reste motivée par la perspective de disputer les JO à domicile. "Participer à ces Jeux à la maison, cela serait accomplir un beau rêve, quelque chose de fantastique, cela me donne une énergie positive, j'en ai envie, si non, j'aurais déjà arrêté", a-t-elle insisté.

"Mais ces Jeux ne changeront pas ma vie ou ma carrière. Ce que j'ai accompli, restera, j'ai gagné plus que je pouvais en rêver", a conclu Federica Brignone.



Premier but en un an pour Janis Moser Janis Moser (90) est félicité par Victor Hedman (77) après avoir inscrit le 1-1 face à Detroit Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Janis Moser a inscrit vendredi son premier but de la saison en NHL, le premier pour lui depuis près d'une année. Sa réussite n'a toutefois pas empêché Tampa Bay de s'incliner (2-1) à Detroit.

Le défenseur seelandais a trouvé le chemin des filets d'un puissant slap shot, reprenant directement une passe de Victor Hedman pour inscrire le 1-1 à 3'43 de la fin du temps réglementaire. Il s'agissait de son 19e but en NHL (en 267 matches), et du premier depuis le 22 octobre 2024.

Suspendu pour les deux premières parties de la saison, Janis Moser n'a toutefois pas pu savourer pleinement ce but, qui constitue son 2e point de la saison en trois matches disputés. Le Lightning a cédé après 3'36 de prolongation sur une réussite de Dylan Larkin, concédant sa quatrième défaite en cinq matches joués cette saison.



Bezzecchi remporte le sprint à Phillip Island Marco Bezzecchi a gagné la course sprint à Phillip Island Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT L'Italien Marco Bezzecchi a remporté la course sprint du GP d'Australie, 19e des 22 manches de la saison en MotoGP, samedi sur le circuit côtier de Phillip Island.

Le pilote Aprilia a devancé les Espagnols Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) et Pedro Acosta (KTM).

Parti en pole position pour la cinquième fois cette saison, le Français Fabio Quartararo a franchi la ligne d'arrivée septième au guidon de sa Yamaha. Les Ducati, dominatrices cette saison, se sont montrées en retrait puisque la première d'entre elles, celle de l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), a terminé 5e devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 6e.

Blessés, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) - déjà assuré du titre dans la catégorie-reine - et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Australie.



Verstappen décroche la pole position du sprint Max Verstappen partira en pole dans le sprint à Austin Image: KEYSTONE/AP/John Locher Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position de la course sprint du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 24 manches du championnat du monde de Formule 1, vendredi à Austin.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri de respectivement 71 et 380 millièmes de seconde. Dans la fournaise texane, avec 33 degrés à l'ombre et une piste à plus de 42 degrés, "Mad Max" a confirmé que l'écrasante supériorité de l'écurie britannique était en train de se réduire semaines après semaines.

Le Néerlandais a désormais signé trois des quatre dernières pole positions et va continuer de jouer son rôle d'arbitre dans le duel pour le titre mondial entre Norris et Piastri.

L'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) a créé la surprise en prenant la quatrième place, devant le Britannique George Russell (Mercedes) qui avait décroché la pole et la victoire à Singapour il y a deux semaines, et les Espagnols Fernando Alonso (Aston Martin) et Carlos Sainz (Williams).



Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon Noè Ponti s'est à nouveau imposé sur 100 m papillon, vendredi à Westmont Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les semaines se suivent et se ressemblent pour Noè Ponti.

Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi à Westmont, comme sept jours plus tôt à Carmel en ouverture de la Coupe du monde en petit bassin. Et il a terminé 2e du 100 m 4 nages, tout comme à Carmel.

Noè Ponti s'est imposé en 48''47 sur 100 pap', soit 0''06 de mieux qu'à Carmel, signant ainsi le 7e meilleur chrono de l'histoire sur la distance en bassin de 25 mètres. Comme dans l'Indiana, il a nettement devancé son dauphin, le Canadien Ilya Karhun (2e en 49''00).

De retour dans l'eau quelques minutes plus tard, le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021 a pris la 2e place de la finale du 100 m 4 nages. Il a réalisé un temps de 50''76 (51''13 à Carmel) pour être à nouveau battu par l'Américain Shaine Casas (50''45).

Noè Ponti est inscrit sur 200 m papillon samedi dans l'Illinois, et sur 50 m papillon dimanche. Mais il pourrait bien renoncer à s'aligner sur 200 m, comme ce fut d'ailleurs le cas à Carmel une semaine plus tôt.



Super League: Servette se déplace chez le leader Avant-dernier du classement, Servette effectue un déplacement périlleux samedi pour la reprise de la Super League après la pause internationale. Les Grenat défient le leader Thoune dès 18h.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec restent sur une lourde défaite en championnat, subie sur leur pelouse face au FC Bâle (3-0). Le promu Thoune s'était pour sa part imposé 2-1 à St-Gall dans le choc de la 8e journée, récupérant ainsi la 1re place du classement.

Mais le FC Thoune reste sur une défaite à domicile, concédée face au FC Bâle (3-1). Le Servette FC avait quant à lui connu la victoire pour son dernier déplacement en Super League, le 17 septembre sur le terrain du FC Sion (2-0).

Un faux-pas de Thoune pourrait faire les affaires du FC Bâle, 3e du classement à une longueur de la formation bernoise. Les Rhénans accueillent à 18h la lanterne rouge Winterthour, toujours en quête d'un premier succès dans ce championnat 2025/26. Le troisième match programmé samedi opposera Lugano à Zurich, à 20h30.



Fribourg ou la puissance du jeu de puissance Le 4-0 fribourgeois signé Kapla à 5 contre 3 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Fribourg a obtenu sa revanche lors de son deuxième derby de la saison face à Genève (6-2). Et le power-play a joué un rôle majeur.

Dire que Gottéron doit son succès à son jeu en supériorité numérique serait un raccourci erroné. Mais il est clair que l'attaque à cinq des Dragons a tourné à plein régime. Les Fribourgeois ont su profiter de l'indiscipline des Grenat pour marquer à trois reprises en créant presque à chaque fois le décalage. Sprunger, Kapla et Johnson ont profité de très belles ouvertures pour enfiler les buts.

"Le power-play a bien fonctionné, reconnaît d'ailleurs Christoph Bertschy. En marquant ces deux buts en peu de temps (4-0 et 5-0 aux 37 et 38es), ça leur a un peu cassé les pattes. On sentait que le match tournait dans le bon sens, même s'il restait plus de vingt minutes à jouer. On a joué d'une manière très solide."

Le coach fribourgeois Roger Rönnberg a lui aussi vu un power-play efficace. "C'est ce qui a fait la différence ce soir, ose le technicien suédois. Cela permet de respirer et aussi d'absorber certaines erreurs en défense."

Quand on lui demande si ce match-là fait partie des meilleurs disputés par Fribourg, Rönnberg réfléchit: "Je ne me souviens pas de tous les matches, mais c'était un bon match, c'est sûr. On trouve toujours quelque chose, mais c'est bien pour un début de saison. Les gars font des pas en avant et comprennent mieux ce que j'attends d'eux. On est plus calme à 5 contre 5. Ceci dit, je pense que l'on a encore des choses à améliorer. On travaille en équipe pour arriver là où l'on veut être."

Les statistiques avancées sont plutôt bonnes pour les Dragons. Même lorsque les Dragons ne gagnaient pas, leur jeu était loin d'être catastrophique. Mais bien qu'il apprécie une approche analytique, Roger Rönnberg en veut plus: "C'est bien, évidemment. Mais j'ai le sentiment que l'on peut grandir sur le plan individuel et en équipe. Je ne veux pas paraître gonflé ou manquer d'humilité, mais je pense que l'on a encore du travail à faire pour nous rendre là où l'on souhaite aller."



National League: Lausanne renoue avec la victoire, Ajoie s'enfonce Connor Hughes a fait le désespoir du CP Berne vendredi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Lausanne a mis fin à sa série négative en National League en s’imposant 2-0 à Berne vendredi. Battu 3-0 à Porrentruy par Kloten, Ajoie a pour sa part concédé sa quatorzième défaite de la saison.

Après quatre revers de rang en championnat, Lausanne a ramené trois points bienvenus de la capitale. Privé de Drake Caggiula, sans pouvoir bénéficier du retour au jeu de ses autres blessés, le LHC a pu compter sur une assise défensive solide et un très bon Connor Hughes.

Malgré plusieurs power-play bernois au cours du premier tiers, Dominik Kahun a rapidement fait trembler les filets après un contre éclair mené par Damien Riat et Jason Fuchs (4e). L’ancien Bernois aurait même pu s’offrir un doublé, mais Adam Reideborn a remporté son face-à-face (17e).

Les Vaudois ont passé la plupart du temps en zone défensive lors des deux dernières périodes, mais se sont également créé des occasions de faire le break, à l’image de deux jeux de puissance dangereux (39e et 43e). Berne n’a finalement jamais trouvé la solution et Sami Niku a conclu le travail dans la cage vide (60e).

Ajoie: neuvième défaite consécutive Les choses ne s’arrangent pas pour Ajoie. Battus 3-0 par Kloten à domicile, les Jurassiens n’ont toujours pas réglé leurs problèmes d’efficacité offensive. Après un premier tiers fermé, Oula Palve a profité d’une erreur de Benjamin Conz pour punir son ancienne équipe (24e).

Ajoie s’est créé des occasions de revenir, mais Max Lindroth a doublé la mise à dix minutes du terme. Dario Meyer a scellé le score dans le but vide (59e).

Pluie de buts entre Bienne et Rapperswil Dans un duel entre deux des trois équipes les plus en forme de la ligue (8 victoires sur les 10 derniers matches pour Bienne, 11 succès en 14 rencontres pour Rapperswil), les Saint-Gallois ont fini par passer l’épaule (6-4) dans le Seeland.

Bienne a été mené 2-1, mais Marcus Sylvegard, auteur d'un doublé, et Toni Rajala ont ensuite pensé avoir fait le break à la mi-match (4-2). Mais "Rappi" est revenu et a définitivement pris les devants lors des quinze dernières minutes pour renforcer sa place de dauphin du leader Davos.

Pourtant dominé à Zurich, Zoug s’est imposé 3-2 tab sur la glace du champion après tirs aux buts. Jesse Graham et Jan Daron ont chacun inscrit leur premier but en National League pour les visiteurs.

Enfin, les Langnau Tigers ont gagné 4-2 au Tessin contre un Ambri-Piotta qui ne va pas fort. Seul Ajoie est moins bien classé que les biancoblu.



National League: Fribourg-Gottéron a dominé Genève-Servette La joie de Julien Sprunger Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Fribourg a pris sa revanche sur Genève lors de la soirée de National League. Battus 3-2 aux Vernets en septembre, les Dragons ont dominé les Aigles 6-2 à domicile.

Les déplacements en Romandie ne conviennent décidément pas du tout à Genève. Laminés 11-0 à Lausanne puis écrasés 8-0 par Bienne, les Genevois n'ont pas eu beaucoup plus de chance à Fribourg.

Et le pire, c'est que le premier tiers fut dans son ensemble dominé par Genève, avec notamment un poteau de Vesey à la 3e et deux bonnes chances devant Reto Berra. Mais les Fribourgeois ont été bien plus efficaces. A la 10e sur un puck mal géré à la bande, c'est Patrick Nemeth qui s'est retrouvé tout seul en entrée de slot pour un slap imparable.

Et puis à 35 secondes de la première pause, en power-play, c'est Sprunger magnifiquement servi par Rathgeb qui a pu doubler la mise. Le capitaine de bientôt 40 ans a en plus ajouté 2 assists. Le voici donc avec 404 buts et 400 assists en National League. Roman Wäger (3e) n'est plus qu'à une longueur en ce qui concerne les buts et Reto von Arx (4e) à 12 au niveau des points.

Les choses se sont gâtées pour les Aigles dans le tiers médian. Comme lors des deux humiliations précitées. Ce n'est pas que les hommes de Ville Peltonen ont soudainement mal joué, c'est qu'ils ont laissé trop d'espaces aux Fribourgeois et ceux-ci en ont profité par Marchon à la 31e (3-0) sur un joli contre. Et puis sur une double supériorité numérique, les Dragons ont inscrit deux buts par Kapla (37e) et par Johnson (38e).

Honneur sauf Si la messe fut dite, les Genevois ont cette fois eu la chance de sauver l'honneur par Vesey à quelques secondes de la sirène annonçant la fin des quarante premières minutes de jeu. Et dans le troisième tiers, ils se sont accrochés et ont été récompensés à la 53e par le jeune Ignatavicius, déjà buteur contre Lausanne dimanche dernier. Quoi qu'il en soit, ce succès permet à Fribourg de chiper la 4e place à Genève et de casser une période moyenne avec trois défaites en quatre matches.

En marge de cette rencontre, le directeur sportif des Dragons, Gerd Zenhäusern, a annoncé que Lucas Wallmark serait bientôt de retour dans l'alignement. Si tout se passe comme prévu, le centre suédois devrait faire son retour mardi.

