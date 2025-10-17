«Le concept est fou»: cette course romande cartonne

Jamais la Vortex Race n’avait attiré autant de participants avant cette année. Avec un nombre record de 2000 inscriptions, l’événement confirme son succès grandissant auprès des étudiants et des passionnés de sport.



Chaque automne, le campus de l’Université de Lausanne accueille la Vortex Race, un événement sportif devenu emblématique, qui serpente autour du bâtiment en spirale du Vortex.

Ce parcours unique, mêlant effort et spectacle, attire désormais un public de plus en plus large, dépassant de très loin le cercle initial des étudiants en sport.

La course en vidéo 👇 Vidéo: watson

«On a dû fermer les inscriptions trois semaines à l’avance tellement il y avait de monde», raconte Sarah Vallelian, 27 ans, responsable logistique du comité et étudiante en master de sport à l’UNIL.

«Le plafond était fixé à 2000 participants et tout était complet bien avant la date prévue. Je pense même qu'on aurait pu faire plus, mais on voulait limiter le nombre de participants, par soucis d'organisation.»

Ce succès n’est pas arrivé du jour au lendemain. Sara explique que, depuis l’année dernière, l’événement suscite de plus en plus l’intérêt des médias. Elle ajoute que les participants filment la course et la partagent sur les réseaux, contribuant progressivement ainsi à sa notoriété.

Cette croissance se reflète clairement dans les chiffres: en 2023, environ 1000 coureurs avaient pris le départ. L’année suivante, le nombre de participants avait déjà augmenté à 1500, avant d’atteindre 2000 inscrits pour l’édition 2025.

La popularité grandissante de l'évènement se voit aussi à travers l’arrivée de nouveaux participants. Niang Jamil, 25 ans, étudiant à l’UNIL, découvrait la course cette année: «Je suis venu pour encourager mes amis, et j’ai trouvé ça impressionnant.»

«Ça donne presque un effet hypnotique»

Il ajoute: «Pour une ville olympique comme Lausanne, c’est génial d’avoir un événement comme ça dans le cadre universitaire.»

Niang, à droite, est venu encourager les participants. image: watson

Même sentiment pour Nils Pontarollo, 32 ans, employé à la Coop, qui explique avoir eu envie de s'inscrire après que son collègue lui a montré une vidéo de la course sur les réseaux sociaux: «Le concept est fou, le lieu incroyable. C’est la première fois que je la fais, mais sûrement pas la dernière.»

Nils et son collègue ont couru ensemble. image: watson

Cette édition 2025 marque donc un tournant: record d’inscriptions, arrivée de nouveaux coureurs et visibilité renforcée sur les réseaux et sur le campus.

Sara confie: «Je suis moi-même sportive et je trouve que c'est une course à l'ambiance unique, tu as rarement autant d'encouragement pendant aussi longtemps.»

Pour le comité organisateur, ces chiffres et ces nouveaux visages confirment que la Vortex Race s’est imposée comme un véritable rendez-vous attendu de la vie universitaire et sportive lausannoise.