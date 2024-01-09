Messi meilleur buteur ++ Le quatre à la suite pour les Devils

Triplé de Messi, meilleur buteur à l'issue de la saison régulière Lionel Messi (10) a signé un triplé face à Nashville samedi Image: KEYSTONE/AP/John Amis Lionel Messi a brillé avec un nouveau triplé lors du succès de l'Inter Miami 5-2 samedi contre le Nashville SC. L'astre argentin est ainsi sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS.

Messi (38 ans) a conclu avec classe une saison régulière où il a inscrit 29 buts en 28 matches, propulsant l'Inter Miami à la 3e place de la Conférence Est avant les play-off.

Le champion du monde argentin a d'abord frappé à la 34e minute, se retournant aux 35 mètres après un contrôle de la poitrine avant un dribble, une feinte puis une frappe sèche du gauche juste en dehors de la surface pour un "golazo" et l'ouverture du score.

"La Pulga" a égalisé à 2-2 sur penalty (63e) avant un nouveau but spectaculaire (4-2, 81e), contrôle de la poitrine puis appui sur Ian Fray avant une nouvelle frappe soudaine de son pied gauche magique à l'entrée de la surface.

"Que puis-je dire de plus à propos de Leo?", s'est interrogé à voix haute son entraîneur et ami Javier Mascherano. "Il a été exceptionnel, comme à son habitude. Il va sûrement être élu MVP, vu ce qu'il a démontré", a ajouté son compatriote à propos du trophée de meilleur joueur de la saison, déjà conquis par Messi en 2024.



Une 4e victoire d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) et les Devils ont décroché samedi leur 4e victoire de suite Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les "Swiss Devils" sont en forme en ce début de saison de NHL.

New Jersey a battu Edmonton 5-3 samedi, grâce notamment à deux assists de son capitaine valaisan Nico Hischier, pour cueillir son quatrième succès d'affilée.

La franchise de Newark n'avait pas connu de série victorieuse aussi longue depuis le mois de janvier 2023 (cinq victoires consécutives à cette époque). Son seul revers dans cet exercice 2025/26 a été enregistré lors de son premier match, sur la glace des Carolina Hurricanes.

Nico Hischier a été crédité d'un assist sur le 2-0 (37e), marqué par Jesper Bratt en supériorité numérique, puis sur le 5-2 (59e), inscrit par Dawson Mercer dans la cage vide. Son compère Timo Meier, auteur d'au moins un point dans les trois matches précédents, est resté "muet" samedi, tout comme Jonas Siegenthaler.

Nino Niederreiter s'est également fait l'auteur de 2 points samedi. L'attaquant grison a réussi 1 but et 1 assist dans un match remporté 4-1 par les Winnipeg Jets, qui ont décroché face aux Nashville Predators de Roman Josi un quatrième succès d'affilée également. "El Nino" en est déjà à 5 points cette saison.

Le deuxième "derby" suisse de la soirée a vu les St. Louis Blues de Pius Suter battre les Dallas Stars de Lian Bichsel 3-1. Suter a scellé le score dans un filet désert à 1'01 de la fin, alors que Bichsel a signé son premier assist de la saison sur le but de l'espoir (le 2-1) inscrit par Mikka Rantanen à la 58e.

Un 4e but pour Fiala Kevin Fiala s'est aussi illustré, en vain. L'attaquant saint-gallois a permis aux Kings d'arracher la prolongation face aux Hurricanes en inscrivant son quatrième but de la saison à la 52e (3-3). Mais L.A. a cédé en "overtime" pour concéder une quatrième défaite d'affilée, Carolina s'offrant un cinquième succès en cinq sorties.



Raul Fernandez s'impose à Phillip Island en MotoGP Raul Fernandez a fêté dimanche sa 1re victoire en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Raul Fernandez a remporté le Grand Prix d'Australie en MotoGP. L'Espagnol a devancé l'Italien Fabio Di Giannantonio, 2e dimanche, pour cueillir sa première victoire dans la catégorie reine.

Deuxième du sprint samedi sur le circuit de Phillip Island, Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) s'est imposé avec une marge de 1''418 sur Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Le Madrilène n'avait plus connu les joies de la victoire depuis son dernier Grand Prix disputé en Moto2, à Valence en 2021.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), vainqueur du sprint, complète le Top 3 en dépit d'une pénalité consistant en un double "long-lap" (deux tours rallongés de circuit) qu'il a dû effectuer durant la course. L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 2e du championnat pilotes, a fini au pied du podium.

Blessés, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) - déjà assuré du titre dans la catégorie reine - et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Australie.



Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont Noè Ponti a terminé 2e sur 200 m papillon samedi à Westmont Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN Noè Ponti a pris la 2e place du 200 m papillon samedi à Westmont, théâtre de la deuxième étape de la Coupe du monde en petit bassin. Le Tessinois a réalisé un excellent chrono de 1'49''32.

Le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021, qui avait renoncé au 200 pap' une semaine plus tôt à Carmel, a mené la finale jusqu'aux 150 mètres avant de céder face au Canadien Ilya Kharun (1'48''46). Il est resté à 0''55 de son record de Suisse, établi en avril dernier.

Noè Ponti, qui avait remporté le 100 m papillon (48''47) et terminé 2e du 100 m 4 nages (50''76) vendredi dans l'Illinois, tentera de décrocher une nouvelle victoire dimanche. Il va s'aligner sur 50 m papillon, sa discipline fétiche.



Verstappen partira en pole position à Austin Max Verstappen a décroché la pole position à Austin Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK Max Verstappen (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 24 manches de la saison de Formule 1.

Le Néerlandais a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le Circuit des Amériques à Austin.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), alors que le leader australien du championnat du monde, Oscar Piastri (McLaren), s'élancera seulement en sixième position.

"C'était une très bonne qualification, la voiture était rapide et agréable dans tous les secteurs. Pourtant, ce n'était pas évident de tout mettre bout à bout sur ce difficile tracé, surtout avec la chaleur et le vent, donc c'est un résultat très solide", a estimé "Mad Max".

Déjà auteur vendredi de la pole position de la course sprint, qu'il a remportée samedi, Max Verstappen n'a encore laissé aucune chance à ses adversaires. Il a devancé Norris et Leclerc de près de trois dixièmes de seconde en Q3.

Le Néerlandais a ainsi décroché sa 47e pole position en Formule 1, la troisième lors des quatre derniers Grands Prix, et il continue de mettre la pression sur les pilotes McLaren dans la course au titre.



Le duel fratricide entre les pilotes McLaren se poursuit à Austin Le sprint final est lancé en Formule 1!

Les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, vont poursuivre à Austin leur duel fratricide pour le titre mondial lors du Grand Prix des Etats-Unis, 19e manche sur 24 de la saison.

Deux semaines après le contact entre les deux hommes au départ du GP de Singapour, quand Norris avait forcé le passage face à Piastri, leur comportement sera scruté de près. Et ce d'autant que l'épreuve texane sera marquée par deux courses puisque le quatrième des six sprints de la saison est programmé samedi.

L'Australien, qui n'avait pas caché sa colère à la radio après que l'Anglais l'avait dépassé de manière "pas très fair play" selon lui, possède encore 22 longueurs d'avance sur son voisin de garage. Il tentera de reprendre le dessus après avoir été battu trois fois de suite par le vice-champion du monde 2024.

Tracé "vraiment cool" "J'ai hâte de retrouver la piste sur le Circuit des Amériques. L'objectif sera de remporter le maximum de points à chaque course. Le tracé est vraiment cool et permet de belles bagarres, donc le week-end devrait être sympa", a déclaré Piastri.

"J'adore venir ici, car les supporters mettent toujours une ambiance incroyable. Le tracé est très agréable et offre des opportunités de dépassement. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de venir piloter ici", a ajouté Norris.

McLaren, qui arrive à Austin avec le titre des constructeurs en poche, a toutefois vu sa domination s'effriter ces dernières semaines. L'écurie anglaise n'a ainsi remporté aucune des trois dernières courses, une première cette saison.

Verstappen et Russell en arbitres Le quadruple champion du monde Max Verstappen, vainqueur à Monza et Bakou puis deuxième à Singapour, devrait une nouvelle fois jouer le rôle d'arbitre du duel Piastri/Norris au volant de sa Red Bull-Honda. Il compte 67 points de retard sur l'Australien et ne semble plus en mesure de se mêler à la bagarre pour le titre.

George Russell, vainqueur à Marina Bay et deuxième à Bakou, pourrait aussi jouer les premiers rôles. Le Britannique se présentera au Texas avec le moral regonflé à bloc par ses récentes performances et l'esprit tranquille après avoir enfin prolongé son contrat avec Mercedes pour 2026.



Super League: Sion en déplacement à Zurich Meilleur club romand depuis le début de la saison de Super League, Sion se déplace à Zurich dimanche. Les hommes de Didier Tholot affrontent Grasshopper dès 14h au Letzigrund.

Sixième du classement avant cette 9e journée avec 12 points, le FC Sion doit se reprendre. Le club cher au président Christian Constantin reste sur trois matches sans victoire (1 défaite, 2 nuls). GC a pour sa part signé un succès convaincant (3-0) lors de sa dernière sortie face à son rival historique, le FC Zurich.

Lausanne se rend pour sa part en Suisse centrale pour défier le FC Lucerne (coup d'envoi 16h30). Le LS, 10e du classement avant cette 9e journée, veut confirmer l'éclatante victoire (5-0) décrochée face à Young Boys lors de la dernière journée avant la pause internationale. YB accueillera au même moment St-Gall, qui espère éviter une troisième défaite consécutive.



France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête Mason Greenwood était en feu samedi soir Image: KEYSTONE/EPA Marseille a pris la tête de la Ligue 1 lors de la 8e journée. Vainqueur 6-2 à domicile face au Havre, l'OM compte un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et deux sur Strasbourg.

Tout était pourtant mal parti pour les Marseillais puisque Kechta avait ouvert le score pour les visiteurs (24e). Mais l'expulsion de Lloris à la 34e a changé la donne: Greenwood a égalisé sur le penalty qui a suivi (35e).

L'Anglais, déchaîné, a ensuite marqué encore trois fois après le repos (67e/72e/76) pour porter le score provisoire à 4-1. Ulisses Garcia n'a pas quitté le banc des remplaçants marseillais, de même que Felix Mambimbi côté havrais.



Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano Daniel Dos Santos (à gauche) a inscrit le 1-0 Image: KEYSTONE/TI-PRESS Lugano a réalisé une bonne opération en battant Zurich 1-0 lors de la 9e journée de Super League. Les Tessinois se retrouvent en effet du bon côté de la barre avec 13 points, tout comme le FCZ.

Les bianconeri ont signé un précieux troisième succès consécutif en championnat grâce à une réussite de Dos Santos à la 25e. Les deux équipes ont touché la transversale adverse en seconde période. Markelo a d'abord failli égaliser (55e), puis Papadopoulos a été tout près de doubler l'avantage des Luganais (72e), qui ont vécu quelques moments chauds dans les arrêts de jeu avec deux gros arrêts de Von Ballmoos.

Mal parti, Lugano semble désormais avoir trouvé la bonne carburation. Pour le FC Zurich, il va s'agir de se reprendre après une deuxième défaite de suite après celle subie dans le derby contre Grasshopper voici deux semaines.



Lausanne et Gottéron s'inclinent, Genève-Servette victorieux Lugano a infligé une lourde défaite à Lausanne Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne et Gottéron n'ont pas réussi à enchaîner un deuxième succès en 24 heures en National League, s'inclinant respectivement face à Lugano (5-1) et à Langnau (6-0) samedi.

Battu 6-2 à Fribourg la veille, Genève-Servette a pour sa part parfaitement réagi en renversant Berne (2-1 après prolongation).

Le LHC, qui avait mis fin à une série de quatre défaites vendredi en s'imposant à Berne, a payé cher sa mauvaise entame de match face à Lugano. Devant leur public, les Lions étaient ainsi menés 2-0 après 5'58, Aleksi Peltonen ayant qui plus est trouvé la faille en infériorité numérique pour doubler l'avantage tessinois.

Le capitaine Damien Riat a certes permis au LHC de se relancer en concrétisant ce même "powerplay" (8e). Mais Lugano a repris deux longueurs d'avance à la 25e grâce à une réussite chanceuse de Zach Sanford (deux buts samedi).

Les Tessinois ont fait le plus dur en résistant durant les cinq minutes de pénalité écopées par David Aebischer pour une obstruction sur Michael Hügli (39e). Et Giovanni Morini a scellé l'issue de cette rencontre en inscrivant son premier but de la saison (46e, 4-1), profitant d'une nouvelle bévue défensive lausannoise.

Des Dragons endormis Convaincant vendredi face au GSHC (6-2) devant son public de St-Léonard, Fribourg-Gottéron a totalement manqué son affaire en terre emmentaloise samedi. Loïc Galley a passé un début de soirée compliqué, capitulant à trois reprises au cours des cinq premières minutes de jeu.

Le temps-mort pris par Roger Rönnberg après le 3-0, signé Oskars Lapinskis d'un tir en pleine lucarne, n'a pas changé grand-chose. Les Dragons ont retrouvé leurs esprits, mais leurs minces espoirs ont été enterrés lorsque Hannes Björninen a marqué le 4-0 à la 22e. Galley a même cédé sa place à Reto Berra après le 5-0 (27e).

Genève-Servette est pour sa part revenu de loin avant d'empocher deux points qui lui permettent de repasser au 4e rang, devant Fribourg. Menés par Berne après un but signé à 5 contre 4 par Marco Lehmann (49e), les Grenat ont égalisé à 1'05 de la fin du temps réglementaire sur une réussite de Josh Jooris.

Poussé par leurs quelque 7000 supportes (on jouait à guichets fermés aux Vernets), le GSHC a su surfer cette vague en "overtime". Le Finlandais Jesse Puljujärvi a fait parler sa vitesse pour aller tromper Sandro Zurkirchen après seulement 1'15 de jeu dans cette période supplémentaire.

15 sur 16 pour Davos Davos continue par ailleurs son impressionnante marche en avant. Les Grisons ont battu 3-1 les Zurich Lions, doubles champions en titre, pour décrocher leur 15e succès en 16 matches. Les joueurs de Josh Holden, qui ont fait la différence grâce à deux buts inscrits en supériorité numérique, n'ont égaré que 4 points jusqu'ici!

Le dernier match de la soirée a vu Ambri-Piotta s'imposer 3-1 sur la glace de Kloten. Les Léventins ont forcé la décision sur une réussite en infériorité numérique de Lukas Landry, auteur du 2-0 à la 46e. Ils dépassent ainsi un CP Berne mal en point (7 défaites en 9 matches pour les Ours) et se retrouvent au 12e rang.



Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham Trossard donne la victoire à Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Arsenal occupe seul la tête de la Premier League après la 8e journée. Les Gunners ont remporté un derby londonien 1-0 à Craven Cottage face à Fulham grâce à Trossard (58e).

Une fois encore, Arsenal a passé l'épaule grâce à une balle arrêtée. Trossard a en effet marqué de près après un corner de Saka dévié par Gabriel. La défense de l'équipe dirigée par Mikel Arteta, qui n'a concédé que trois buts cette saison en championnat - dont un seul dans le jeu -, a ensuite fait bonne garde.

Arsenal compte 19 points, contre 16 pour Manchester City. Liverpool, qui accueillera Manchester United dimanche, en possède 15 tout comme l'étonnant Bournemouth.



Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou Encore un but pour Harry Kane Image: KEYSTONE/AP/Lennart Preis Le Bayern Munich a remporté le Klassiker de la 7e journée de Bundesliga. A domicile, le tenant du titre a battu Borussia Dortmund 2-1. Les Bavarois ont ainsi creusé l'écart en tête du classement.

Des buts de Kane (22e) et Olise (78e) ont placé le Bayern sur la voie royale. Brandt a réduit l'écart pour les visiteurs (84e), qui alignaient Gregor Kobel dans la cage. Les Munichois ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Avec le maximum de 21 points, le Bayern compte déjà cinq points d'avance sur le RB Leipzig, six sur le VfB Stuttgart et sept sur un duo formé par Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen.



Olympic gagne le choc au sommet Le Fribourg Olympic de Thibaut Petit est allé s'imposer à Genève samedi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Olympic a remporté de haute lutte le choc de la 4e journée de SBL messieurs.

Les Fribourgeois sont allés s'imposer 81-79 au Pommier face aux Lions de Genève samedi. Ils sont désormais seuls en tête, avec quatre succès en quatre sorties.

Battus par leurs grands rivaux en finale des play-off ce printemps, les hommes de Thibaut Petit tiennent donc leur revanche. Ils ont forcé la décision sur un panier marqué à 10'' du "buzzer" par Da'sean Nelson, après avoir récupéré deux rebonds offensifs d'affilée.

Menés 42-34 à la 18e minute, les Lions ont pourtant pris l'ascendant sur les Fribourgeois pour s'offrir un avantage de 12 unités à 9'20 de la fin du match. Leur marge était d'ailleurs encore de 11 point à 6'10 du terme de cette partie (76-65).

Mais Olympic s'est relancé en signant un partiel de 12-0 grâce notamment à trois panier primés - deux pour Arnaud Cotture, un pour Massimo Dell'acqua qui a inscrit 17 points au total - pour reprendre les devants (77-76 à 3'03 de la fin). Les Fribourgeois ont mieux maîtrisés leurs nerfs dans le "money time".



Super League: Thoune reste en tête Labeau signe le 2-1 pour Thoune Image: KEYSTONE/STEFAN WERMUTH Thoune reste leader de Super League. Lors de la 9e journée, les Bernois ont battu Servette 3-1. Le promu continue donc de surprendre en bien pour son retour dans l'élite.

La partie a été très animée, surtout dans sa phase initiale. Stevanovic a donné l'avantage aux visiteurs dès la 6e, mais Thoune ne s'est pas laissé impressionner. Imeri a égalisé une minute plus tard, avant que Labeau ne signe le 2-1 à la 18e après un énorme cafouillage entre le gardien Mall et Rouiller.

En seconde période, Servette aurait pu égaliser avec un peu plus d'efficacité. Ayé a touché la barre alors qu'il avait le but vide devant lui (55e), Stevanovic a tiré au-dessus en très bonne position (68e) et une tête de Morandi a frôlé le poteau (93e).

Meichtry a assuré les trois points à la 94e. Mauro Lustrinelli a fait les bons choix: tant Imeri que Labeau ont fêté leur première titularisation avec un but.

Winterthour inquiète Dans l'autre rencontre, Bâle n'a éprouvé aucun problème pour l'emporter 3-0 contre un très faible Winterthour. Les Rhénans ont fait la différence avant le repos après des réussites de Leroy (4e), Shaqiri (30e/pen) et Daniliuc (33e).

Avec 2 points seulement à son actif, Winterthour commence à se trouver dans une situation très compromise. La position de l'entraîneur Uli Forte est forcément menacée.

