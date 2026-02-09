Tanguy Nef (à gauche) et Franjo von Allmen ont remporté l'or en combiné alpin, lundi aux JO. image: Keystone

Les Suisses réalisent le doublé en combiné aux JO

Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont décroché l'or, ce lundi. Juste devant Marco Odermatt et Loïc Meillard, médaillés d'argent.

Le combiné par équipe messieurs sourit décidément aux Suisses. Après le triplé des Mondiaux 2025, ils ont signé un doublé olympique lundi. Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont cueilli l'or en devançant Marco Odermatt et Loïc Meillard, qui partagent la deuxième marche du podium avec les Autrichiens Vincent Kriechmayr/Manuel Feller.

Le «MVP» de cette journée est bien Tanguy Nef. Le Genevois, toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, a signé une manche de slalom de feu. Il a réalisé le meilleur chrono pour permettre à son équipe de prendre les commandes avec 0''99 d'avance sur la paire Kriechmayr/Feller.

Quatre Suisses sur le podium en combiné, ça fait très plaisir! IMAGE: Keystone

Les trois derniers slalomeurs en lice n'ont pas tenu le choc. Loïc Meillard a néanmoins maîtrisé son sujet sur le bas du parcours pour aller chercher l'argent.

Associé à Alexis Monney, Daniel Yule a en revanche manqué son affaire, son duo reculant de la 2e à la 13e place finale. Dernier à s'élancer, l'Italien Alex Vinatzer a également flanché, terminant 7e avec Giovanni Franzoni.

Pour mémoire, l'an dernier aux Mondiaux, Swiss-Ski avait pu fêter un triplé dans cette épreuve pour sa première au programme d'un grand événement. Loïc Meillard avait alors triomphé en compagnie de Franjo von Allmen, lequel signe ainsi à Bormio le même doublé descente/combiné qu'à Saalbach. Les paires Alexis Monney/Tanguy Nef et Stefan Rogentin/Marc Rochat avaient complété le podium. (ats/yog)