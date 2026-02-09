assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Doublé suisse en combiné en ski alpin

Switzerland&#039;s Franjo von Allmen, right, and teammate Switzerland&#039;s Nef Tanguy, celebrate winning the gold medal in an alpine ski men&#039;s team combined race, at the 2026 Winter Olympics, i ...
Tanguy Nef (à gauche) et Franjo von Allmen ont remporté l'or en combiné alpin, lundi aux JO.image: Keystone

Les Suisses réalisent le doublé en combiné aux JO

Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont décroché l'or, ce lundi. Juste devant Marco Odermatt et Loïc Meillard, médaillés d'argent.
09.02.2026, 15:1809.02.2026, 16:39

Le combiné par équipe messieurs sourit décidément aux Suisses. Après le triplé des Mondiaux 2025, ils ont signé un doublé olympique lundi. Franjo von Allmen et Tanguy Nef ont cueilli l'or en devançant Marco Odermatt et Loïc Meillard, qui partagent la deuxième marche du podium avec les Autrichiens Vincent Kriechmayr/Manuel Feller.

Le «MVP» de cette journée est bien Tanguy Nef. Le Genevois, toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, a signé une manche de slalom de feu. Il a réalisé le meilleur chrono pour permettre à son équipe de prendre les commandes avec 0''99 d'avance sur la paire Kriechmayr/Feller.

epa12719982 (L-R) Ex aequo second placed Vincent Kriechmayer and Manuel Feller of Austria 1, first placed Franco von Allmen and Tanguy Nef, and Ex aequo second placed Marco Odermatt and Loic Meillard ...
Quatre Suisses sur le podium en combiné, ça fait très plaisir! IMAGE: Keystone

Les trois derniers slalomeurs en lice n'ont pas tenu le choc. Loïc Meillard a néanmoins maîtrisé son sujet sur le bas du parcours pour aller chercher l'argent.

Associé à Alexis Monney, Daniel Yule a en revanche manqué son affaire, son duo reculant de la 2e à la 13e place finale. Dernier à s'élancer, l'Italien Alex Vinatzer a également flanché, terminant 7e avec Giovanni Franzoni.

Ça s'est aussi passé ce lundi👇

Mathilde Gremaud conserve son titre en slopestyle!

Pour mémoire, l'an dernier aux Mondiaux, Swiss-Ski avait pu fêter un triplé dans cette épreuve pour sa première au programme d'un grand événement. Loïc Meillard avait alors triomphé en compagnie de Franjo von Allmen, lequel signe ainsi à Bormio le même doublé descente/combiné qu'à Saalbach. Les paires Alexis Monney/Tanguy Nef et Stefan Rogentin/Marc Rochat avaient complété le podium. (ats/yog)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Cette sauteuse à ski mène une double vie
1
Cette sauteuse à ski mène une double vie
de Ralf Meile
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
Il réussit une figure longtemps interdite et choque Novak Djokovic
de Yoann Graber
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey
de Klaus Zaugg
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Les médailles des JO 2026 font déjà parler
Ce champion olympique a totalement craqué
Ce champion olympique a totalement craqué
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Les moments les plus forts de la mi-temps du Super Bowl
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La «Alisha Lehmann des JO» est sous le feu des critiques
Septuple championne du monde de patinage, la Néerlandaise Jutta Leerdam se présente aux Jeux comme une sérieuse prétendante aux médailles. Mais c’est sa vie privée qui concentre l’attention et suscite de vives critiques aux Pays-Bas.
Tout cela a un air de déjà-vu: une jeune sportive maquillée, aux longs cheveux blonds, très suivie sur les réseaux sociaux et régulièrement critiquée pour son apparence. Jutta Leerdam, qui compte aujourd’hui cinq millions d’abonnés sur Instagram et deux millions sur TikTok, est en quelque sorte la «Alisha Lehmann des Jeux olympiques d'hiver».
L’article