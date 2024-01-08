Colin Muller s'en va ++ Les Suisses de NBA en forme

Les Etats-Unis en démonstration Jack Hughes et les Etats-Unis irrésistibles lors de cette demi-finale. Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster La finale de rêve aura bien lieu ! Ce dimanche, les Etats-Unis défieront le Canada à Milan pour l’un des titres les plus prestigieux décernés lors de ces Jeux de Milan-Cortina.

Après la belle frayeur vécue lors d’un quart de finale remporté 2-1 dans la prolongation face à la Suède, les Etats-Unis se sont promenés face à la Slovaquie. Ils se sont imposés 6-2 contre l’invité-surprise de ces demi-finales au terme d’un match très abouti.

Les Américains ont mené 2-0 après le premier tiers avant d’inscrire deux buts en l’espace de 19’’ par Jack Hughes et Jack Eichel pour classer l’affaire peu après la mi-match. Ils ont littéralement survolé les débats face à des Slovaques qui ont dû attendre l’ultime période pour trouver un peu d’oxygène.

Les Etats-Unis tenteront dimanche de remporter le tournoi olympique pour la troisième fois après leur succès de 1960 à Squaw Valley et de 1980 à Lake Placid. Le défi qui les attend dimanche semble immense. Mais il est loin d’être insurmontable.



Une médaille mille fois méritée pour les Suisses La délivrance pour les curleurs du CC Genève. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Suisse a cueilli une 17e médaille aux Jeux de Milan-Cortina avec la troisième place des curleurs du CC Genève. Ils ont battu la Norvège 6-2 dans le match pour la 3e place.

Un coup de trois au deuxième end a permis aux Suisses de prendre très vite la main dans cette rencontre. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoit Schwarz-van Berkel n'ont jamais été inquiétés par des adversaires qui ont très vite abdiqué après le raté du skip Magnus Ramsfjell au 3e end sur une pierre qui aurait pu relancer cette petite finale.

Les Suisses ont, ainsi, su parfaitement rebondir au lendemain de la mortifiante défaite en demi-finale face à la Grande-Bretagne. Après un round-robin parfait avec neuf victoires en neuf matches, le quatuor espérait sans doute davantage que cette médaille de bronze qui récompense toutefois une performance de choix lors de ce tournoi olympique.

Malheureux jeudi contre la Grande-Bretagne, Benoit Schwarz-van Berkel a cette fois rendu une copie parfaite pour remporter sa deuxième médaille de bronze aux Jeux après celle de Pyeongchang en 2018. A 34 ans, le no 4 de l'équipe sera-t-il partant pour une nouvelle aventure olympique ? La question peut se poser comme elle se pose pour Sven Michel (37 ans). Agés respectivement de 30 et de 25 ans, Yannick Schwaller et Pablo Lachat-Couchepin ne nourrissent pas encore la même réflexion.



Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur Colin Muller: le choix de partir après la conquête de la médaille de bronze. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames.

Au lendemain de la conquête de la médaille de bronze aux Jeux de Milan-Cortina, le natif de Toronto a annoncé au micro de la SRF son intention de quitter son poste.

Colin Muller a, ainsi, conclu de manière abrupte les pourparlers entamés par Swiss Ice Hockey pour une éventuelle prolongation de contrat. La Fédération n'avait pas souhaité entamer cette discussion avant le tournoi olympique. Une marque de défiance sans doute aux yeux de Colin Muller.



Hockey sur glace: le Canada bat la Finlande au bout du suspense MacKinnon vient de donner la victoire aux Canadiens Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le Canada s'est hissé in extremis en finale du tournoi olympique. A Milan, les joueurs à la feuille d'érable ont battu la Finlande, tenante du titre, 3-2 après avoir été menés 2-0.

L'immense favori canadien a été mis en difficulté, comme déjà en quart de finale (3-2 ap contre la Tchéquie). Les Finlandais ont ouvert le score en power-play par Rantanen (17e) avant de creuser l'écart grâce à Haula (24e), alors qu'ils évoluaient à quatre contre cinq.

Les stars de NHL ont alors renforcé l'intensité de leur jeu. Reinhart a réduit l'écart à la 35e, en supériorité numérique. Puis, Theodore a égalisé à la 51e avant que MacKinnon, servi par McDavid, n'expédie les Canadiens en finale à 36 secondes de la sirène, alors que les Finlandais évoluaient en infériorité numérique.

La Finlande a ainsi vécu une désillusion similaire à celle qu'elle avait infligée aux Suisses en quart de finale.



Skicross: Fanny Smith a de la peine à y croire Fanny Smith heureuse avec sa médaille Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fanny Smith n'est pas du genre à masquer ses émotions. Alors quelques heures après avoir glané l'argent olympique en skicross à Livigno, la Vaudoise de 33 ans n'arrivait toujours pas à y croire.

"Je pense que cela va quand même me prendre encore une petite journée." A la question de savoir si elle réalisait ce qu'elle venait d'accomplir, la championne du monde en titre peinait à réaliser.

Devant l'hôtel des Suisses à Livigno, les fans et les proches de Fanny Smith se font entendre. Une fois les obligations médiatiques terminées, la Vaudoise accepte une coupe de champagne. "C'est extraordinaire de pouvoir profiter avec toute la famille et les amis, racontait-elle avant d'attaquer les bulles. Je pense que comme on est encore dans un marathon, je n'ai pas eu le temps du tout de me poser."

Pionnière et fière de l'être Les sportifs apprécient logiquement le soutien inconditionnel de leurs proches, surtout lorsque tout ne pas forcément dans la direction souhaitée. "Malgré le travail, on a des hauts et des bas, relève-t-elle. C'est là que les proches comptent le plus. Au final, ils sont toujours là pour nous et c'est génial de pouvoir partager ça avec eux. Mes parents sont venus à tous mes JO sauf ceux de Pékin, mais mes amis n'étaient jamais venus. C'est pour cela que c'est quelque chose de véritablement important."

Ce qui a rendu la Vaudoise très émotive, c'est la capacité à être là depuis le début. D'être une pionnière de son sport et de pouvoir accrocher une médaille à 33 ans. "On sait l'énergie que cela demande, appuie la Villardoue. Et le truc, c'est que je ne suis pas là depuis hier. Ce sont des années où ça prend beaucoup d'énergie de devoir rester au niveau, de pouvoir continuer à performer. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui je suis passée par toutes sortes d'émotions, par des moments vraiment plus compliqués dans la journée. J'ai dû aller chercher vraiment plus profondément pour performer."

Une lutte depuis l'enfance Cette notion de combat, Fanny Smith l'a connue depuis son plus jeune âge. "Dans toute ma vie, rien n'a jamais été facile et acquis d'avance. J'ai toujours dû me battre. Dans ma scolarité, c'était avec la dyslexie et la dysorthographie. J'ai su et j'ai appris à travailler pour peu de résultats. Mais cela s'est transformé en force. Alors quand j'ai trouvé mon chemin, ma passion, j'ai mis cette même énergie, ce même travail et ça paie. Donc il faut juste prendre l'énergie nécessaire pour trouver ce qui nous plaît et dans quoi on peut exceller. Et après, tout est possible."

Ce message résonne presque comme un plan pour les jeunes sportifs. Comme une sorte de marche à suivre. "Je pense que dans n'importe quoi, pour tous les jeunes, on sait comment c'est dans ces périodes où l'on ne sait pas trop où l'on va, conclut Fanny Smith. Et c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que le plus important, c'est de donner l'énergie pour vraiment trouver sa passion parce qu'après, comme quelqu'un le disait, si l'on peut travailler de sa passion, on ne travaille pas une seule journée de sa vie."



Curling: médaille assurée pour l'équipe de Suisse dames Les Suissesses fêtent leur place en finale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse dames obtiendra une médaille aux JO 2026 de Milan-Cortina. Elle a battu les Etats-Unis 7-4 et s'est ainsi qualifiée pour la finale de dimanche (11h05) contre la Suède.

Selina Witschonke, Carole Howald, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont ainsi pris leur revanche sur les Américaines, qui les avaient battues lors du dernier match du Round Robin. Elles ont déjà fait mieux qu'à Pékin il y a quatre ans, quand elles avaient manqué le podium.

Les Suissesses ont de loin livré leur meilleur match du tournoi, après des prestations pas toujours parfaites lors du tour préliminaire. Elles ont marqué deux points au 2e et au 4e end et ont ainsi pris rapidement la direction des opérations. Leur expérience supérieure à leurs adversaires a fait la différence.

Silvana Tirinzoni et ses collègues deviendront la troisième équipe suisse féminine à ramener une médaille olympique. Les deux précédentes ont été obtenues par Luzia Ebnöther (2002) et Mirjam Ott (2006), à chaque fois en argent.



Les Suisses hors du top 10 lors de la mass-start Joscha Burkhalter a été le meilleur des Suisses sur la mass-start. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN METELKO Les biathlètes suisses ont terminé hors du top 10 lors de l'ultime épreuve des JO, vendredi à Anterselva. La médaille d'or de la mass-start est revenue au Norvégien Johannes Dale-Skjevdal.

Meilleur Suisse, Joscha Burkhalter s'est classé 11e, à plus de deux minutes du podium. Sebastian Stalder a terminé deux rangs plus loin, tandis que Niklas Hartweg a dû se contenter de la 24e place.

Les résultats de Burkhalter et Stalder sont aussi satisfaisants que décevants, car un exploit semblait à leur portée. Sous un vent violent, les meilleurs athlètes mondiaux ont multiplié les tours de pénalité. Burkhalter (2 erreurs) et Stalder (1 erreur) ont bien tiré, mais ils ont concédé trop de temps sur les skis.

Un record pour "QFM" La surprise est donc venue de Johannes Dale-Skjevdal, qui ne faisait pas partie des favoris. Son compatriote Sturla Holm Laegreid a décroché l'argent, sa cinquième médaille en cinq courses à Anterselva.

Sur la troisième marche du podium, Quentin Fillon-Maillet a remporté sa neuvième médaille olympique, la quatrième dans ces JO. Il est ainsi devenu le sportif français le plus décoré aux Jeux olympiques, été et hiver confondus.



Le Zougois Noé Roth vice-champion olympique en Aerials La tête en bas, Noé Roth a décroché sa première médaille olympique. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials, vendredi à Livigno. Il apporte à la Suisse une 16e breloque aux JO de Milan-Cortina, un nouveau record dans les Jeux d'hiver.

Double champion du monde en titre de la discipline (2023 et 2025), Noé Roth (25 ans) a été battu pour 1,02 point par le Chinois Wang Xindi. Il a réussi le même saut qui lui avait permis de remporter l'or mondial il y a un an en Engadine, mais cela n'a pas suffi pour monter sur le toit de l'Olympe.

Son pote Pirmin Werner (26 ans), médaillé de bronze en Engadine, a quant à lui échoué au 5e rang après avoir manqué son saut lors de la "superfinale". Le Zurichois a flanché au pire moment après avoir été excellent tant en qualification que dans la première partie de la finale.

Un médaillé miraculé En fin de matinée, Noé Roth a pourtant frisé la correctionnelle en terminant à la 12e et dernière place qualificative pour la finale. Mais le Zougois a nettement haussé son niveau pour aller décrocher sa première médaille olympique.

Avec cette 16e breloque, la Suisse bat son record de 15 médailles atteint à trois reprises, en 1988 (Calgary), en 2018 (PyeongChang) et en 2022 (Pékin). Et la délégation helvétique a encore des chances d'améliorer son total.



Fanny Smith décroche la médailel d'argent en skicross La Vaudoise a obtenu son plus beau métal olympique à Livigno. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER A 33 ans, Fanny Smith a décroché vendredi une troisième médaille consécutive aux Jeux olympiques en remportant l'argent. A Livigno, elle a terminé derrière Daniela Maier et devant Sandra Näslund.

Après deux médailles de bronze obtenues à PyeongChang (2018) et Pékin (2022), la skieuse de Villars a obtenu son plus beau métal sur la plus grande des scènes. Sur une piste qu'elle ne semblait pas porter dans son coeur, elle s'est montrée diablement solide tout au long de la journée, jusqu'en finale.

Partie en troisième position, la double championne du monde (2013 et 2025) a placé une attaque décisive à mi-parcours pour dépasser la Suédoise Sandra Näslund. Elle n'a juste pas pu revenir sur l'Allemande Daniela Maier, qui l'avait devancée en 2022 sur le podium avant que le CIO n'attribue aussi une breloque à la Vaudoise après un recours.

Gantenbein proche de la finale Derrière Fanny Smith, la Grisonne Talina Gantenbein (5e) et la Genevoise Sixtine Cousin (7e) ont été éliminées en demi-finale. Ce fut particulièrement dur pour Gantenbein, battue par la Française Marielle Berger Sabbatel à la photo-finish.

La Zurichoise Saskja Lack a vu quant à elle son parcours prendre fin en quart de finale.



Robin Briguet échoue en qualifications du ski halfpipe Robin Briguet a chuté lors de son deuxième "run". Image: KEYSTONE/AP Robin Briguet n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du ski halfpipe vendredi aux Jeux olympiques. Le freestyler valaisan n'a pris que la 18e place des qualifications à Livigno.

Le rider de 26 ans n'a pas été en réussite pour sa troisième participation aux Jeux olympiques (25e à Pyeongchang, 12e à Pékin). Il a signé un premier passage solide (58,25) mais insuffisant pour terminer parmi les 12 premiers, avant de chuter lors de son deuxième "run".

La meilleure note des qualifs a été obtenue par le Canadien Brendan Mackay (92,75), devant l'Américain Nick Goepper (90,00) et l'Estonien Henry Sildaru (88,00). La finale est prévue vendredi soir à 19h30.

Grosse chute pour Melville Ives Le Néo-Zélandais Finley Melville Ives, numéro un mondial, a quant à lui été évacué sur civière après une violente chute lors de son deuxième passage.

Le skieur de 19 ans a été pris en charge par les secours après avoir manqué la réception d'un saut, heurtant violemment le sol et perdant ses skis et ses bâtons. La compétition a été interrompue de longues minutes avant que l'athlète ne soit évacué à l'aide d'une civière.

La veille, la Canadienne Cassie Sharpe avait également dû être prise en charge après une chute impressionnante lors des qualifications féminines. La double médaillée olympique canadienne est désormais dans un "état stable", a annoncé jeudi soir la fédération canadienne de ski.



Werner et Roth qualifiés pour la finale des Aerials Pirmin Werner a impressionné lors des qualifications d'Aerials. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Pirmin Werner et Noé Roth seront bien au rendez-vous de la finale olympique d'Aerials vendredi à Livigno (13h30). Le Zurichois a obtenu la 2e meilleure note des qualifications.

Le saut de Werner a été évalué à 122,17. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2025 en Engadine a terminé devant deux Chinois, Qi Guangpu et Wang Xindi au terme de la Q1. Deux autres Chinois, Li Tianma (127,50) et Sun Jiaxu ont impressionné lors de la Q2.

Double champion du monde en titre, Noé Roth a sué un peu plus pour rallier la finale. Le Zougois a signé deux sauts imparfaits et a pris la 12e et dernière place qualificative. Il devra hausser son niveau pour espérer décrocher une première médaille olympique.



Les trois Suisses de NBA victorieux Clint Capela a capté quatre rebonds jeudi sous le maillot de "H-Town". Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Les trois basketteurs suisses de NBA ont connu la victoire jeudi. Mais ni Kyshawn George, ni Yanic Konan Niederhäuser, ni Clint Capela ne se sont particulièrement illustrés.

George a inscrit 6 points lors du succès des Washington Wizards contre les Indiana Pacers, lanterne rouge de la Conférence Est (112-105). Devant son public, le Montheysan n'a pas été en immense réussite au tir, ne réussissant que 3 de ses 10 tentatives.

Il s'agit de la 15e victoire de la saison de la franchise de DC, qui restait sur une série de trois défaites de rang.

Les Los Angeles Clippers de Niederhäuser ont pour leur part battu les Denvers Nuggets d'un petit point en Californie (115-114). Le rookie fribourgeois a foulé le parquet durant 3'34 sans tenter de tir, mais il a capté un rebond.

Enfin, les Houston Rockets de Clint Capela se sont imposés sur le parquet de Charlotte (105-101), grâce à un excellent Kevin Durant (35 points, 14/20 au tir). Le pivot genevois a été surtout mis à l'épreuve en défense, captant quatre rebonds en un peu moins de 10 minutes de jeu.

Les Texans sont actuellement troisièmes de la Conférence Est, derrière Oklahoma City (1er) et San Antonio (2e). Les Clippers (9e) peuvent quant à eux encore espérer jouer les play-off.



Les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser Yannick Schwaller et ses compères n'ont pas le temps de tergiverser Image: KEYSTONE/AP/Misper Apawu Battus de peu par la Grande-Bretagne en demi-finale olympique jeudi, les curleurs suisses n'ont pas le temps de tergiverser. Le match pour la 3e place est programmé vendredi dès 19h05.

Le quatuor composé de Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin bénéficie d'une deuxième chance de remporter une médaille. Le CC3C Genève affrontera vendredi la Norvège, qui s'est inclinée 5-4 face au Canada en demi-finale après un end supplémentaire.

"Sur le papier, nous sommes peut-être les favoris", estime le skip Yannick Schwaller. "Nous voulions remporter une médaille olympique, eux sont peut-être déjà contents d'avoir atteint les demi-finales. Ils se sont plutôt faufilés dans la compétition."

Mais cela ne rendra pas les choses plus faciles. "Nous devons nous ressaisir le plus rapidement possible et nous remettre au travail vendredi avec le même état d'esprit et la même ambiance au sein de l'équipe", souligne Schwaller.

Son équipe a déjà perdu des demi-finales par le passé, et connaît donc parfaitement cette situation. "Je ne doute donc pas que nous serons à nouveau prêts et en forme", conclut Yannick Schwaller, confiant avant de retrouver une formation norvégienne que la Suisse avait dominée 10-4 mercredi dans le Round Robin.



Hockey sur glace: La tête déjà tournée vers Zurich en mai La Suisse est passée tout près de l'exploit lors des quarts de finale à Milan mercredi face à la Finlande (défaite 3-2 ap). Il s'agit maintenant de se tourner vers le Mondial de Zurich en mai.

"C'est dur." Cette petite phrase, Roman Josi l'a répétée une multitude de fois après cette défaite face une Finlande NHL au terme d'une très belle débauche d'énergie. Pendant 59 minutes et des poussières, la Suisse y a cru. Elle a mené 2-0 jusqu'à la 54e, moment choisi par Sebastian Aho pour réduire la marque. Puis à 72 secondes de la fin du troisième tiers et alors que les Finlandais avaient sorti leur gardien, c'est Heiskanen qui a égalisé, avant que Lehkonen ne crucifie la Suisse en prolongation, à 3 contre 3.

"Nous avons une équipe incroyable et nous avons fait un excellent tournoi, mais il y a parfois des choses qui sont inexplicables, a dit le capitaine de la sélection. Cet échec va nous faire mal pendant longtemps." En 2018 à Copenhague, ils s'étaient inclinés 3-2 tab devant la Suède. En 2024 à Prague, 2-0 face à la Tchéquie. Et l'an dernier à Stockholm, 1-0 ap contre les Etats-Unis.

Mercredi à Milan, les Suisses n'ont pas manqué l'or, mais très certainement l'un des plus grands exploits de l'ère moderne. Car battre une équipe composée uniquement de joueurs NHL aurait constitué un exploit. Et les Helvètes auraient eu la possibilité de jouer une médaille.

Des Suisses trop "gentils" On le sait depuis plusieurs années, Fischer a mis en place un groupe solide où les individualités se mettent au service du collectif. Il ne faut toutefois pas être dupe et se rendre compte que la Suisse peut régater parce qu'elle dispose d'un très bon noyau de joueurs venant d'outre-Atlantique. Seulement lorsque Kevin Fiala et Denis Malgin se sont blessés face au Canada, la sélection à croix blanche n'a pas sombré. Fischer a revu son alignement et introduit Simon Knak.

Les unités spéciales ont fait le job. Le power-play occupe le troisième rang derrière le Canada et les Etats-Unis en termes d'efficacité. Le box-play est juste derrière celui des Américains. Il n'y a qu'au niveau de l'efficacité devant le but que la Suisse a péché avec une 10e place, juste devant la France et l'Italie. On dira que c'est assez récurrent, mais la Suisse a toujours manqué de ce "killer instinct" que l'on a pu voir mercredi soir chez les Finlandais, les Canadiens et les Américains.

Genoni encore le meilleur Si tout a déjà été écrit sur la présence des stars de la NHL et sur la meilleure équipe de Suisse de l'histoire, il convient, encore une fois, de louer les performances de Leonardo Genoni. Le Zougois s'est à nouveau distingué. En quatre matches, sur cinq, il a posté deux blanchissages et affiche un pourcentage d'arrêts de 94,55%. Seul l'Américain Connor Hellebuyck fait mieux (95,77%).

"Leo est incroyable, a rappelé Roman Josi en rendant hommage au septuple champion de Suisse. Il est toujours le meilleur gardien lors des grands tournois, il a déjà remporté tellement de matches pour nous. C'est fou qu'il n'ait jamais joué en NHL."

Même si Josi, Hischier, Meier, Moser ou encore Niederreiter ont montré la voie, les joueurs de National League ont fait leur part. La quatrième ligne composée de Damien Riat, Ken Jäger et Simon Knak a particulièrement séduit par son énergie et c'est ce trio qui a ouvert le score grâce à sa ténacité.

Rendez-vous le 14 avril La prochaine date au calendrier de l'équipe nationale, c'est le 14 avril. Débutera alors la préparation de quatre semaines pour le Championnat du monde. Après deux matches en Slovaquie, la Suisse aura deux rencontres à domicile avant les deux derniers tournois de l'Euro Hockey Tour en Tchéquie et en Suède. Le Mondial à Zurich commencera le 15 mai avec la revanche de la finale de l'an dernier contre les Américains. Les Helvètes enchaîneront avec la Lettonie, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Hongrie et la Finlande.

Concernant les joueurs de NHL, tous viendront s'ils sont en santé. Janis Moser et Akira Schmid pourraient jouer les play-off qui démarreront autour du 20 avril. Mais Fischer pourrait récupérer des éléments éliminés après les deux premiers tours. Philipp Kurashev, en fin de contrat avec San Jose, osera-t-il parier sur lui-même comme Kevin Fiala en 2019, lui qui avait payé lui-même son assurance pour venir avec l'équipe de Suisse? Et Kevin Fiala, justement, sera-t-il remis de sa fracture à la jambe, et si oui les Los Angeles Kings le laisseront-ils aller jouer ce tournoi à domicile pour la der de Patrick Fischer?

