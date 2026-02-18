pluie et neige
JO: Le coach des skieurs suisses est sous le feu des critiques

Le coach des skieurs suisses est sous le feu des critiques
La réaction de Thierry Meynet ne passe pas en Norvège.image: capture d'écran ras

Le coach des skieurs suisses est sous le feu des critiques

Thierry Meynet a dignement célébré le titre de Loïc Meillard, lundi, sur la piste de Bormio. Il lui est cependant reproché par les Norvégiens de l’avoir fait sous les yeux d’Atle Lie McGrath, tout juste éliminé.
18.02.2026, 11:0118.02.2026, 11:01

Alors qu'il refermait le portillon de départ et jouait le titre olympique, lundi en deuxième manche du slalom des Jeux de Milan-Cortina, Atle Lie McGrath a enfourché. Pris de détresse, le Norvégien a quitté la piste et s'est réfugié en lisière de forêt afin de digérer seul l’instant. Les images ont fait le tour du monde.

Juste après cette élimination, une autre image, peut-être encore plus marquante, a également été largement relayée. On y voit d’un côté la déception et la rage d’Atle Lie McGrath, qui jette ses bâtons, et de l’autre, la joie de Thierry Meynet, l’entraîneur français des slalomeurs suisses, qui comprend que Loïc Meillard est champion olympique.

On en parlait ici ⬇️

Le rival de Loïc Meillard craque complètement

Cette réaction de Meynet, sous les yeux du skieur tout juste éliminé, n’a pas manqué de susciter des réactions en Norvège. «C’est la première chose que j’ai vue. Inutile d’en dire plus. Mon opinion est claire», a ainsi déclaré McGrath auprès de la chaîne publique norvégienne NRK. Avant d’ajouter que tout cela n’avait finalement que peu d’importance au regard de ce qu’il traverse actuellement, en référence au décès récent de son grand-père.

«C'est une goutte d'eau dans l'océan»
Atle Lie McGrath

La consultante de la chaîne, Maria Tviberg, s’est montrée davantage véhémente envers le coach de Loïc Meillard. «Tu peux te calmer deux secondes? Ce n’est pas agréable. Je connais bien l’entraîneur, cela reflète bien qui il est», a-t-elle lâché à l’antenne.

La scène en vidéo ⬇️

Vidéo: extern / rest/RTS Sport

De son côté, le coach de l’équipe norvégienne, Michael «Sutti» Rottensteiner, visiblement furieux, a expliqué à TV2 s’être immédiatement entretenu avec le clan suisse.

«Je leur en ai fait part aussitôt. Il y a un manque de fair-play, je leur ai dit. Si quelqu’un agit ainsi et ne me respecte pas, je ne lui adresserais probablement plus la parole»
Michael «Sutti» Rottensteiner
Coach Thierry Meynet of Switzerland look on prior the first run of the men&#039;s Slalom race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Adelboden, Switzerland, Sunday, January 11, 2026. (KEYSTONE/Ant ...
Thierry Meynet.Image: KEYSTONE

La légende norvégienne Kjetil André Aamodt a également été invitée à réagir. «C’est un peu antisportif. Je n’aurais pas accepté cela. Je comprends qu’il soit heureux, mais ils ont déjà remporté trois médailles d’or lors de ces Jeux. Ils ont eu suffisamment de raisons de célébrer», a-t-il déclaré, avant de temporiser: «C’est un peu particulier. Cela peut être instinctif. Je ne pense pas qu’il ait voulu faire passer un message avec ça».

Contacté par Le Parisien, Thierry Meynet s'est défendu, en ces termes: «Je suis serein, j’ai la conscience tranquille et je n’ai pas à m’excuser. Je n’ai pas célébré la défaite d’Atle, j’ai fêté le titre de mon athlète. Atle, je ne le vois pas enfourcher parce qu’il y a une bosse entre lui et moi. Je le vois simplement descendre à deux à l’heure dans la pente, et j’ai pensé à mon athlète. (...) Jamais je ne me permettrais de sauter de joie sur une erreur d’un athlète».

(roc)

Thèmes
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Depuis que le Suédois Oskar Eriksson a accusé son adversaire canadien Marc Kennedy d'avoir triché, le monde du curling, d'habitude si feutré et régi par un code d'honneur, est en ébullition.
Trois jours après son altercation avec Eriksson, Kennedy n'a toujours pas tourné la page: «l'esprit du curling est mort», a jugé lundi le Canadien, champion olympique 2010 et médaillé de bronze en 2022.
L’article