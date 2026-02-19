ciel couvert
JO 2026: Les Tchèques ont marqué avec un hockeyeur en trop

Les Tchèques étaient à six sur la glace lorsqu’ils ont pris l’avantage.image: getty/watson

Polémique autour du but des Tchèques contre le Canada

Le but d'Ondrej Palat, qui a failli éliminer le Canada, mercredi en quart de finale du tournoi olympique, n’aurait jamais dû être accordé.
19.02.2026, 09:2619.02.2026, 09:26

Canada-Tchéquie, mercredi en quart de finale des Jeux olympiques, a offert au moins autant de suspense que Finlande-Suisse.

Les Tchèques ont longtemps mis à mal les joueurs à la feuille d’érable, pourtant attendus à Milan comme «la meilleure équipe de tous les temps» par de nombreux spécialistes et auteurs d’un cinglant 5-0 face à la Tchéquie lors de leur entrée dans la compétition.

La Suisse était à 72 secondes d'un exploit

Mais les champions du monde 2024 ont cette fois opposé une toute autre résistance, menant au score à deux reprises, pendant un total de 22 minutes, soit plus du tiers du temps réglementaire.

La deuxième prise d’avantage, sur le but du 3-2 signé Ondrej Palat (53e), fait toutefois polémique après coup, puisque six joueurs de champ tchèques se trouvaient sur la glace à ce moment précis, sans que le gardien ne soit sorti.

Sur les images, on distingue d’abord six Tchèques dans leur zone défensive, juste avant la rupture menant au but. Les six hockeyeurs se trouvent encore sur la glace au moment de la célébration.

Le but en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

Personne n’a réellement repéré la situation illicite. Ni les arbitres, ni le clan canadien, ce qui a conduit à la validation du but.

«Parmi tous ceux qui ne l'ont pas vu, y compris, semble-t-il, le banc canadien, il y avait la plupart des Tchèques. Je viens de parler à plusieurs de leurs joueurs qui n'en avaient aucune idée. Ils ont été choqués quand je leur ai montré les captures d'écran. Un seul a reconnu qu'il savait», a écrit sur X le journaliste de TSN James Duthie.

Menés donc 3-2 à moins de huit minutes du terme, les Canadiens ont arraché la prolongation sur une déviation brillante de Nick Suzuki (57e), et la délivrance est venue de Mitch Marner quelques instants plus tard en mort subite (62e).

Au-delà d'un score plus accroché qu'espéré, et de ce but controversé, qui aurait pu l’être encore davantage en cas de défaite, les Canadiens ont perdu au cours de la rencontre leur capitaine et vétéran Sidney Crosby, double champion olympique (2010 et 2014), manifestement touché à une jambe.

Anecdote savoureuse: le sélectionneur tchèque Radim Rulík a vivement critiqué l’arbitrage après la rencontre, malgré cette situation favorable sur le but du 3-2. Il s’est même permis d’affirmer que le Canada jouait à six, sous-entendant que les arbitres étaient de leur côté.

(roc/afp)

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
