Colorado prend le large ++ Bayern-PSG ce soir

La Team Schwaller continue l'aventure Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin vont continuer à unir leurs efforts au sein de la Team Schwaller, ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué.

Le quatuor du CC3C Genève a brillé en février dernier en se parant de bronze lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il avait auparavant décroché deux médailles mondiales (bronze en 2023, argent en 2025) et trois dans des championnats d'Europe (argent en 2022 et 2025, bronze en 2023).

Seul un grand titre manque donc encore au palmarès de la formation du skip Yannick Schwaller, qui a décidé de poursuivre son aventure dans une composition identique pour le prochain cycle olympique. Les Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises sont donc d'ores et déjà dans leur collimateur.

"Nous croyons fermement en notre collectif. Cette équipe a le potentiel de surpasser ses résultats actuels", déclare le Soleurois Yannick Schwaller, cité dans un communiqué diffusé par son équipe. Le prochain grand objectif est le championnat du monde 2027, prévu à la fin mars 2027.

Associée depuis que Peter De Cruz a mis fin à sa carrière de joueur au printemps 2022, la Team Schwaller n'était pas parvenue à se qualifier pour le Mondial 2026. Elle avait en effet subi la loi du CC Glaris en finale des championnats de Suisse, disputés juste après les JO 2026 et qualificatifs pour ce Mondial.



Le Thunder tranquille contre les Lakers, Detroit domine Cleveland Chet Holmgren (à gauche) a été le meilleur atout du Thunder mardi en play-off de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Le champion en titre Oklahoma City s'est imposé face aux Lakers 108-90 malgré les 27 points de LeBron James. De son côté, Detroit a dominé Cleveland 111-101, mardi en demi-finale de conférence en NBA.

Une performance offensive équilibrée et une défense de fer ont permis au Thunder de sceller la victoire et de prendre les devants dans la série 1-0 face à des Lakers amoindris, toujours privés de Luka Doncic, blessé aux adducteurs. Les Lakers ont bien démarré le match mais ont ensuite été menés pendant les trois derniers quarts-temps par Oklahoma City, qui avait remporté ses quatre matches de saison régulière contre les Californiens, remportant chaque match avec près de 30 points de marge en moyenne (29,3 points précisément).

Chet Holmgren a mené le Thunder avec 24 points et 12 rebonds, tandis que le meilleur joueur (MVP) en titre de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, et Ajay Mitchell ont ajouté 18 points chacun. LeBron James, qui avait fait oublier ses 41 ans pour mener les Lakers à une victoire surprise 4-2 face aux Houston Rockets au premier tour, a encore été le meilleur marqueur de Los Angeles avec 27 points. Rui Hachimura a ajouté 18 points et Marcus Smart 12.

Cleveland accrocheur Dans l'autre match disputé mardi, Cade Cunningham a inscrit 23 points et Detroit a résisté à une remontée de Cleveland en deuxième mi-temps pour préserver son succès 111 à 101 lors de leur premier match des demi-finales dans la Conférence Est.

Les Pistons, tête de série N.1 à l'Est, semblaient se diriger vers une victoire facile et menaient de 17 points au troisième quart-temps. Mais Cleveland, accrocheur, n'a pas abdiqué et s'est rapproché à quatre longueurs, avant que Detroit ne reprenne finalement le large.

Outre les 23 points de Cade Cunningham, Tobias Harris a ajouté 20 points tandis que Duncan Robinson a réussi cinq tirs à trois points pour totaliser 19 points. En face, Donovan Mitchell a mené Cleveland avec 23 points, tandis que James Harden a inscrit 22 points, capté huit rebonds et délivré sept passes décisives.



NHL: Colorado Avalanche mène 2-0 Nathan MacKinnon s'est illustré lors de l'acte II face à Minnesota. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Colorado a une nouvelle fois battu Minnesota et mène 2-0 en demi-finale de Conférence. Avalanche l'a emporté 5-2 mardi et reste invaincu dans ces play-off de NHL.

Le vainqueur de la saison régulière a pu compter sur Nathan MacKinnon pour l'emporter. Désigné homme du match, l'attaquant canadien a inscrit le 4-1 en supériorité numérique et a délivré des passes décisives sur les deux premiers buts d'Avalanche.

Après un festival offensif lors du premier acte où Colorado s'était imposé 9-6, son gardien Scott Wedgewood s'est également illustré en effectuant pas moins de 29 arrêts. Dos au mur, le Wild doit réagir dès dimanche, lors de la première des deux prochaines rencontres qui se disputeront sur sa glace.



Bayern-PSG, le retour des artistes pour une place en finale Une semaine après avoir émerveillé la planète foot au cours d'un match somptueux (5-4), le Bayern et le PSG se retrouvent mercredi (21h00) pour continuer de faire rêver.

Avec néanmoins pour seul objectif de se hisser en finale de Ligue des champions.

A l'issue de ce premier volet, tous les superlatifs ont été utilisés tant le niveau de jeu était à son apogée. Et l'entraineur parisien Luis Enrique l'a assez bien résumé: c'était "un match de football unique pour moi (...). On a gagné le match. Mais on aurait pu faire match nul, et on aurait pu perdre le match, et ça n'aurait pas été injuste".

Alors, la question à la veille du retour est simple: les joueurs seront-ils capables de renouveler pareille prestation pour tenir les promesses de l'aller et atteindre de nouveaux sommets?

Le petit but d'avance du PSG peut laisser présager d'un nouveau scénario fou. La prodigieuse symphonie du jeu jouée par les 22 artistes mardi dernier a même pu faire oublier l'essentiel: une place en finale de la compétition reine à Budapest le 30 mai.

Ce serait la troisième en sept ans pour le PSG et une deuxième consécutive pour Luis Enrique, dans les pas de Zinédine Zidane et ses trois titres consécutifs à la tête du Real Madrid en 2016, 2017, et 2018. Voir Budapest permettrait au PSG de rejoindre un cercle fermé de clubs, dont le Real Madrid, Liverpool, ou le Bayern notamment, qui ont disputé au moins deux finales consécutives de Ligue des champions dans sa nouvelle formule depuis 1992/93.

Cela validerait surtout encore plus le projet du PSG, qui s'appuie désormais sur un collectif, sans réelle mégastar après la période Neymar-Mbappé-Messi.

Sextuple champion d'Europe, le Bayern vise lui une 12e finale européenne, la dernière remontant au sixième sacre de 2020, une victoire contre le... PSG (1-0) sur un but de Kingsley Coman dans un triste huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

Théâtre du rêve Mercredi à l'Allianz Arena, le PSG retrouve le théâtre de son rêve, où il a remporté sa première Ligue des champions il y a un peu moins d'un an (31 mai), lors d'une démonstration contre l'Inter Milan (5-0). Libérés de cette pression qui les étouffait par le passé, les Parisiens semblent aujourd'hui moins douter lors des grandes échéances.

Ils disputent leur cinquième demi-finale en sept ans (2020, 2021, 2024, 2025 et 2026) et la dernière élimination en demi-finales remonte à 2024 contre Dortmund (défaites 1-0 à l'aller et au retour), quand les joueurs de Luis Enrique s'étaient heurtés à leur inefficacité offensive.

Tout cela semble loin à la vue des cinq buts inscrits la semaine dernière. Depuis deux ans, tout a changé: Ousmane Dembélé est devenu le leader offensif (et même défensif) qu'il rêvait d'être, Khvicha Kvaratskhelia enchaine les prestations de haut vol, le pressing est intense, les transitions sont limpides et le milieu est l'un des meilleurs d'Europe.

"Pas changer notre ADN" Paris est désormais tout aussi fort au Parc des Princes qu'à l'extérieur, grâce à un mélange de force mentale, de solidarité collective et de l'insouciance de sa jeunesse. Le quart de finale retour il y a trois semaines à Liverpool (victoire 2-0) en est le meilleur exemple.

Le seul doute réside dans sa défense. Face au trident offensif flamboyant du Bayern - Luis Diaz, Michael Olise et Harry Kane - l'arrière-garde emmenée par Marquinhos et Willian Pacho a souffert à l'aller. Et l'absence du latéral droit Achraf Hakimi, blessé à la cuisse, ne va pas arranger les choses.

"Ce n'est pas seulement une question de style individuel, mais avant tout un système qui fonctionne. Chez nous, c'est pareil: peu importe qui joue au poste de latéral, le profil reste le même", a commenté ce week-end Joshua Kimmich, certain qu'un nouveau spectacle aura lieu. On ne va pas changer notre style de jeu et notre ADN, on a été trop performants jusque-là pour ça", a prévenu le milieu de terrain du Bayern.

Vivement mercredi.



Arsenal en finale de la Ligue des champions, 20 ans après Un but de Bukayo Saka (avec le brassard) a suffi au bonheur des Londoniens. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Arsenal jouera la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006. Les Gunners ont écarté l'Atlético Madrid mardi à Londres en remportant le match retour 1-0 (1-1 à l'aller).

Mikel Arteta et ses hommes réussiront-ils là où Arsène Wenger, Thierry Henry et Cie avaient échoué en 2006? A l'époque, au Stade de France, les légendes d'Arsenal s'étaient inclinées 2-1 devant le FC Barcelone de Samuel Eto'o et Ronaldinho, dans la quête de leur premier titre en Ligue des champions.

Les joueurs du Nord de Londres auront une nouvelle chance de soulever la coupe aux grandes oreilles le 30 mai à Budapest. Mais la tâche s'annoncera de toute manière ardue face au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich, qui vont se battre pour le deuxième billet mercredi soir.

Un but de Saka suffit Sous le crachin londonien, les Gunners ont obtenu le premier ticket sans trop trembler face à l'Atlético Madrid, pour un petit but. L'unique réussite a été inscrite par Bukayo Saka, qui a surgi juste avant la mi-temps pour reprendre une frappe de Leandro Trossard mal renvoyée par le gardien adverse Jan Oblak (45e).

En deuxième période, les deux équipes ont eu chacune une grosse occasion. Giuliano, le fils de l'entraîneur Diego Simeone, a raté le 1-1 à cause d'un retour salvateur du défenseur brésilien Gabriel (51e). Viktor Gyökeres, lui, a manqué la balle du 2-0 à la réception d'un excellent centre de Piero Hincapié (66e).

Les Madrilènes ont cherché à tout prix l'égalisation et les prolongations, mais la solidité des Anglais a fait la différence, une fois de plus. Statistique impressionnante: Arsenal n'a encaissé que 6 buts en 14 matches de C1 cette saison...

Au bord de la crise il y a encore quelques jours, les Gunners sont à quatre matches de réussir le doublé Premier League - Ligue des champions. Le leader du championnat anglais a en effet son destin en main sur la scène nationale après le match nul de Manchester City lundi soir sur la pelouse d'Everton (3-3).



Fribourg Olympic fait le break en demi-finale de SB League Chimezie Offurum a été le grand artisan de la victoire d'Olympic mardi. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Fribourg Olympic mène 2-0 en demi-finale des play-off de SB League. Devant leur public, les Fribourgeois ont remporté le deuxième match mardi face à Pully Lausanne (91-69).

Larges vainqueurs de l'acte I (99-58), les hommes de Thibaut Petit ont davantage peiné pour faire le break. Menés de deux points (59-57) à l'entame du quatrième quart-temps, ils ont appuyé sur l'accélérateur dans le "money time", sous l'impulsion de l'Américain Chimezie Offurum (37 points au total).

Les Foxes, qui ont fait jeu égal pendant 30 minutes, ont vraiment craqué dans ce quatrième "quarter". Leur tâche s'apparente désormais à l'impossible: battre trois fois de suite une équipe qui n'a perdu qu'un seul match de toute la saison.



Bencic-Andreescu au 2e tour à Rome Bianca Andreescu défiera Belinda Bencic au 2e tour à Rome Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS Belinda Bencic (WTA 12) affrontera Bianca Andreescu (WTA 137) pour son entrée en lice dans le WTA 1000 de Rome, au 2e tour.

Il s'agira de leur troisième face-à-face. Andreescu a battu Sofia Kenins (WTA 74) 6-4 7-5 mardi au 1er tour du tableau final.

Exemptée de 1er tour sur la terre battue du Foto Italico en sa qualité de tête de série no 12, Belinda Bencic reste sur un succès face à la Canadienne, au 2e tour de Roland-Garros 2022. Elle avait perdu leur premier duel, en demi-finale de l'US Open 2019 où Bianca Andreescu (ex-no 4 mondial) avait cueilli son seul titre majeur.

La St-Galloise n'est pas la seule Suissesse en lice dans le tableau principal de ce WTA 1000. Simona Waltert (WTA 91) a décroché son ticket mardi en battant la Chinoise Yuan Yue (WTA 115) au 2e tour des qualifications. Et la gagnante du derby entre Jil Teichmann (WTA 196) et Rebeka Masarova (WTA 160) les rejoindra. Admise directement, Viktorija Golubic (WTA 90) affrontera elle une qualifiée au 1er tour.



Sabalenka prête à boycotter les Majeurs Aryna Sabalenka est prête à boycotter les tournois majeurs pour obtenir une meilleure répartition des revenus Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez No 1 mondial, Aryna Sabalenka s'est dite prête mardi à boycotter les tournois du Grand Chelem pour obtenir une meilleure répartition des revenus.

Un collectif de joueurs a fait part lundi de sa "profonde déception" à propos de la hausse de la dotation prévue à Roland-Garros (24 mai-7 juin).

"Nous faisons le show. Sans nous, il n'y aurait pas de tournois, sans nous, il n'y aurait pas de divertissement, je pense que nous méritons d'être mieux payés", a déclaré Aryna Sabalenka en conférence de presse en marge du tournoi WTA 1000 de Rome.

"A un moment donné, il faudra boycotter si c'est la seule solution pour défendre nos droits", a poursuivi la Bélarusse. "S'il faut en arriver au boycott, je pense que nous, les joueuses, nous pouvons nous unir, car certaines choses en Grand Chelem sont vraiment injustes pour nous."

En avril 2025, les principaux joueurs des circuits ATP et WTA ont cosigné une lettre adressée aux organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open) dans laquelle ils demandaient une meilleure répartition des revenus, réclamant que la part destinée aux joueurs passe à 22%.

Lundi, des joueurs, dont Sabalenka et le no 1 du circuit masculin Jannik Sinner, ont déploré que si les organisateurs de Roland-Garros avaient augmenté la dotation globale pour l'édition 2026 (+9,5% à 61,7 millions d'euros), "la part des gains versés aux joueuses et joueurs restera probablement inférieure à 15%, bien loin des 22% demandés".

Swiatek temporise Interrogée sur ce sujet avant son entrée en lice à Rome, la Polonaise Iga Swiatek a estimé elle que "le boycott des tournois serait quand même une solution un peu extrême". "Le plus important est de communiquer et de discuter avec les organisateurs, de négocier. Espérons qu'avant Roland-Garros il y aura la possibilité d'avoir une réunion de ce type", a indiqué la 3e joueuse mondiale.



Terzic entraînera l'Athletic Bilbao la saison prochaine Edin Terzic est le futur coach de l'Athletic Bilbao Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH Edin Terzic sera l'entraîneur de l'Athletic Bilbao à partir de la saison prochaine, a annoncé mardi le club basque de Liga. L'Allemand s'est engagé jusqu'en 2028.

Le technicien de 43 ans remplacera à l'issue de l'exercice 2025/26 l'Espagnol Ernesto Valverde, en poste depuis 2022 et vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2024 avec l'Athletic Bilbao.

Approché par l'AS Monaco avant l'arrivée de Sébastien Pocognoli en octobre denier, Terzic était libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund en juin 2024. Il venait alors de mener le club allemand en finale de la Ligue des champions (défaite 2-0 contre le Real Madrid).



Wawrinka forfait au 2e tour des qualifications Wawrinka a déclaré forfait mardi à Rome Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Stan Wawrinka a déclaré forfait avant son 2e tour de qualifications mardi à Rome. Le Vaudois devait affronter Pablo Carreño Busta pour une place dans le tableau final du Masters 1000 romain.

L'ex-no 3 mondial a payé un lourd tribut aux plus de deux heures d'efforts consentis lundi dans son 1er tour face à Stefano Travaglia, lequel était passé à deux points de la victoire. Son était physique semblait précaire à l'issue de cette partie.

Stan Wawrinka a annoncé son forfait une dizaine de minutes avant son entrée sur le court face à Pablo Carreño Busta. Il doit encore disputer le Geneva Open (17-23 mai) voire le Challenger de Bordeaux (12-17 mai) avant de jouer un dernier Roland-Garros à la fin du mois.



Wawrinka jouera bien à Bâle cet automne Stan Wawrinka aura droit à une cérémonie d'adieux à Bâle, lors du Super Monday Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 125) est le premier joueur dont la participation aux prochains Swiss Indoors est confirmée par les organisateurs.

Le triple vainqueur de Grand Chelem disputera cet automne à Bâle son dernier match en Suisse, voire sa toute dernière rencontre sur le circuit professionnel.

Le Vaudois de 41 ans mettra un terme à sa brillante carrière à la fin de l'année. A Bâle, il fera ses adieux lors d’un "hommage digne de cet athlète d’exception dans le cadre du Super Monday du 26 octobre", ont annoncé les organisateurs rhénans. "Une soirée riche en émotions, pleine de souvenirs, de surprises et de moments magiques tirés de la carrière du Vaudois attend les spectateurs."

Les Swiss Indoors, dont l'édition 2026 est programmée du 24 octobre au 1er novembre, se dérouleront cette année pour la 55e fois. D’autres têtes d’affiche seront annoncées dans les semaines à venir, ont encore précisé les organisateurs.



Fracture de l'épaule droite pour Noemi Rüegg Noemi Rüegg souffre d'une fracture de l'épaule droit après avoir chuté lundi sur la Vuelta Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Noemi Rüegg souffre d'une fracture de l'épaule droite, a annoncé son équipe EF Education-Oatly lundi soir. La Zurichoise avait chuté dans la journée lors de la 2e étape de la Vuelta femenina.

Cette blessure nécessitera une opération, a précisé la formation américaine. La durée de l'absence de Noemi Rüegg, qui avait remporté la 1re étape de cette Vuelta dimanche pour fêter le plus beau succès de sa carrière professionnelle et endosser le maillot rouge de leader du général, n'est pas connue.

Noemi Rüegg a chuté à 12 km de l'arrivée de la 2e étape lundi après avoir touché la roue arrière d'une de ses coéquipières, alors qu'elle était bien installée dans le peloton. La Zurichoise tenait la grande forme, elle qui avait terminé 2e de Milan-Sanremo ce printemps.



Les Spurs surpris par les Wolves Les Spurs ont été battus malgré les 12 contres de Wembanyama (à gauche) Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les San Antonio Spurs ont été surpris lundi à domicile par Minnesota (104-102) pour entamer leur demi-finale de la Conférence Ouest de NBA.

Leur pivot Victor Wembanyama a pourtant établi un nouveau record de contres en play-off (12).

Après la qualification contre Portland au premier tour (4-1), les Spurs et leur phénomène français, qui découvre les phases finales, ont pu constater que le niveau s'élève au fil des tours. Les expérimentés Timberwolves ont mordu au bon moment pour mener 1-0 dans cette série au meilleur des sept matches.

Victor Wembanyama a atteint la pause avec 7 "blocks", pour un total de 12. Le Français de 22 ans a fini avec un joli triple double (11 points, 15 rebonds, 12 contres et 5 passes) mais terminé sa soirée frustré par sa maladresse au tir: 5/17, et même 0/8 de loin. Il a commis quelques erreurs avec notamment trois pertes de balle.-

La différence s'est faite à l'expérience en faveur des Wolves, qui visent une troisième finale de Conférence de suite. La meute a surtout pu compter sur le retour inattendu d'Anthony Edwards, neuf jours après avoir subi une hyperextension du genou gauche.

Remplaçant au coup d'envoi, "Ant-man" a été décisif avec 18 points dont 11 dans un dernier quart-temps irrespirable, tantôt en attaquant le cercle, tantôt en décochant de loin. Julian Champagnie a eu le ballon de la victoire entre les mains pour les Spurs, mais a manqué son tir derrière l'arc à la sirène.



Un 6e succès en 6 matches pour Carolina La joie de Taylor Hall (71), auteur du but de la victoire pour Carolina Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Carolina a enchaîné lundi un 6e succès en 6 matches depuis le début des play-off de NHL.

Les Hurricanes ont pris l'avantage 2-0 dans leur série face à Philadelphie après avoir "balayé" Ottawa au 1er tour.

Mais ce deuxième succès face aux Flyers a été acquis dans la douleur. Les Canes se sont imposés 3-2 après prolongation sur une réussite de Taylor Hall après 18'54 en "overtime", après avoir été menés 2-0. Il s'agissait de leur 43e tir cadré dans cette partie (contre 36 pour les Flyers).

Philadelphia avait pris les commandes (2-0) en marquant deux fois en l'espace de 39 secondes à la 5e minute. Menés pour la première fois au score dans ces play-off, les Hurricanes ont recollé grâce à des buts de l'ex-Biennois Nikolaj Ehlers (11e, 2-1 en "powerplay") et de Seth Jarvis (52e, 2-2), avant de forcer la décision en prolongation.

L'autre match de la soirée a vu Vegas - chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire - s'imposer 3-1 face à Anaheim en ouverture de leur demi-finale de Conférence Ouest. Ivan Barbashev a inscrit le but de la victoire à la 56e, Mitch Marner scellant le score dans une cage vide à 6'' de la fin.

