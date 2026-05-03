Le printemps est bien installé et avec lui les allergies. Image: Shutterstock/watson

10 conseils pour faire du sport malgré le rhume des foins

Le pollen peut vite transformer l’entraînement en calvaire. Un médecin du sport explique comment adapter sa pratique pendant le printemps.

Simon Häring Suivez-moi

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Yeux qui brûlent, éternuements à répétition et respiration pénible? On connaît les responsables et ils s'appellent pollens. En Suisse, environ 1,7 million de personnes souffrent d’allergies. Entre avril et juin, la concentration de pollen atteint son pic. Et c'est une galère pour beaucoup de sportifs.

Pas question pour autant de renoncer. Le médecin du sport bernois German Clénin détaille les bons réflexes pour continuer à s’entraîner sans aggraver les symptômes.

Puis-je courir ou faire du vélo avec un rhume des foins?

Oui, en principe. L’activité physique reste bénéfique pour le bien-être général. Le problème, c’est la concentration de pollen: plus elle est élevée, plus vous inhalez d’allergènes. Il faut donc adapter l’intensité de l’effort. Des applis comme MétéoSuisse ou SRF permettent de suivre la situation en temps réel et d’ajuster ses séances.

Image: screenshot météosuisse

Elles indiquent où et quand la charge est la plus forte. L’heure et le lieu comptent aussi: ville ou campagne, matin ou soir, tout varie. Adapter ses horaires permet déjà de limiter l’exposition.

Le meilleur moment pour faire du sport?

Tout dépend de la météo. Pendant ou juste après la pluie, la concentration peut être élevée. Après plusieurs jours de pluie, elle diminue nettement. Les orages, eux, peuvent provoquer des pics soudains.

Jusqu'à quelle intensité puis-je m'entraîner?

Mieux vaut rester sur du modéré. Plus l’effort est intense, plus la respiration est profonde — et plus vous inhalez de pollen. En cas de symptômes marqués, mieux vaut lever le pied ou passer en intérieur.

Quels sports privilégier?

L’idéal: l’intérieur. Fitness, vélo d’appartement, tapis de course, natation ou sports en salle comme le volley ou l’unihockey limitent l’exposition. À l’extérieur, il faut réduire l’intensité: plus vous forcez, plus votre corps demande d’oxygène… et plus vous respirez de pollen.

Le sport aggrave-t-il les symptômes?

Oui, il peut les accentuer. Yeux, nez, voies respiratoires: tout peut être touché. Chez les personnes sensibles, cela peut aller jusqu’à une conjonctivite, une rhinite ou un asthme allergique. Dans ce cas, il faut adapter l’entraînement ou passer en intérieur. Si les symptômes sont importants, un traitement peut aider. La désensibilisation est aussi une piste.

Les médicaments aident-ils avant l’effort?

Oui. Les collyres et sprays nasaux sont les premiers recours. Si cela ne suffit pas, des antihistaminiques en comprimés peuvent compléter. Le traitement s’adapte à la situation: plus il y a de pollen, plus les médicaments deviennent utiles. Certaines personnes les prennent aussi de manière préventive, par exemple chaque matin.

Comment se protéger du pollen pendant l'effort?

L’objectif: réduire au maximum l’exposition. Porter des lunettes fermées protège les yeux. Le nez est particulièrement sensible:

«Les cornets nasaux sont comme des radiateurs auxquels les pollens s’accrochent» German Clénin

Un rinçage au sérum physiologique peut aider. Autre réflexe important: se laver les cheveux régulièrement. Ils captent le pollen et le transportent jusque dans le lit. «C’est pourquoi beaucoup de personnes se réveillent avec les yeux gonflés sans comprendre pourquoi», ajoute-t-il. Réduire le temps passé dehors ou s’entraîner en intérieur reste aussi efficace.

Quand vaut-il mieux renoncer au sport?

Il est préférable d’éviter toute activité en plein air lorsque la concentration de pollen est très élevée, notamment lorsque celui-ci est visible ou en cas d’orage. De même, en présence de symptômes importants ou de difficultés respiratoires, une pause s’impose.

Quelles solutions à long terme?

La désensibilisation peut réduire durablement les symptômes. La méthode la plus courante est l’immunothérapie sublinguale (Slit): un comprimé contenant l’allergène est pris chaque jour sous la langue pendant plusieurs mois. L’objectif: habituer progressivement le corps. Le traitement commence généralement avant la saison et dure en moyenne trois ans. Les premiers effets apparaissent souvent dès la première année.

Avant cela, un diagnostic est nécessaire, par exemple via un prick-test. Des solutions allergéniques sont déposées sur la peau (souvent sur l’avant-bras), puis légèrement piquées. En cas d’allergie, une réaction apparaît en 15 à 20 minutes. Ces tests sont disponibles dans de nombreux cabinets médicaux, parfois en pharmacie, pour environ 50 francs.

Les conseils essentiels, en bref?

Porter des lunettes fermées sur les côtés, rincer le nez à l’eau salée, se laver les cheveux régulièrement. En cas de forte exposition: privilégier les activités en intérieur, choisir des sports moins exigeants pour le système cardiovasculaire, comme l’escalade ou le renforcement musculaire et accepter parfois de renoncer à s’entraîner. A long terme, la désensibilisation sublinguale reste une option intéressante: si elle fonctionne bien, elle permet de réduire nettement, voire d’éviter, les médicaments. (adapt. tam)