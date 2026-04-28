ciel couvert21°
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Allergies et graminées, les pollens vont frapper la Suisse

KEYPIX - Pollen und Bluetenstaub auf einer Windschutzscheibe eines Autos, am Mittwoch, 22. April 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Pollen et poussière de fleurs sur le pare-brise d'une voiture, le mercredi 22 avril 2026 à Zurich.Keystone

«D’énormes quantités de pollen» vont tomber sur la Suisse

Le printemps est bien installé et avec lui les allergies. Alors que la saison pollinique a démarré dès début février en Suisse, avec une intensité déjà marquée, Meteonews alerte sur une évolution rapide ces dernières semaines.
28.04.2026, 15:1828.04.2026, 15:18

Dans les régions de basse altitude du nord du pays, les premiers pollens de noisetier ont rapidement été suivis par ceux de l’aulne. Au sud, le phénomène a même commencé encore plus tôt.

Après un pic début avril, marqué par des concentrations élevées de bouleau, frêne, hêtre et chêne, la situation évolue désormais. Si certains arbres arrivent en fin de floraison, leurs pollens ont laissé des traces: les personnes allergiques ont fortement réagi ces dernières semaines, un phénomène favorisé par un temps sec et ensoleillé idéal pour leur dispersion.

La météo suisse sera bouleversée de mai à juillet par El Niño

Les graminées prennent le relais en Suisse

Depuis une dizaine de jours, ce sont les graminées qui entrent en scène. Très allergènes, elles représentent la principale cause de rhume des foins. Meteonews explique:

«Le pollen de graminées est de loin la principale cause de troubles allergiques: environ 15% de la population souffre du rhume des foins lié aux graminées, et environ 70% des personnes allergiques au pollen réagissent au pollen de graminées.»

Dans le nord, les concentrations sont encore modérées, mais déjà élevées dans le sud. Et la tendance est claire, elles vont continuer d’augmenter, surtout en cas de temps sec et ensoleillé.

Allergies et graminées, les pollens vont frapper la Suisse
A gauche, le pollen de bouleau, à droite, les graminées.
Les deux cartes du haut présentent les concentrations attendues ce mercredi soir, puis le jeudi en bas.
montage watson

Une saison longue et aggravée par le climat

La période des graminées s’étend généralement jusqu’à la fin de l’été, avec un pic en mai et juin. Et les perspectives ne sont pas rassurantes, le changement climatique tendant à avancer le début de la saison, prolonger sa durée et augmenter la concentration de pollen dans l’air. C'est notamment leur mode de reproduction qui les rend si redoutables:

«Les graminées, pollinisées par le vent et souvent présentes en grande quantité dans les prairies, produisent d’énormes quantités de pollen pour assurer leur pollinisation.»
Meteonws

Car «un seul brin d’herbe contient environ quatre millions de grains de pollen, et ce chiffre atteint même sept millions pour le seigle», rappelle Roger Perret, météorologue.

Mais la météo joue aussi un rôle et le climat également: les périodes de sécheresse plus fréquentes limitent aussi le «nettoyage» naturel par la pluie, ce qui maintient des concentrations élevées.

Une «pluie de soufre» spectaculaire

Au niveau des pollens disséminés ces jours, Meteonews signale qu'en parallèle, les conifères libèrent actuellement de grandes quantités de pollen, visibles à l’œil nu. Ce phénomène, surnommé «pluie de soufre», dépose une fine pellicule jaune sur les surfaces. Impressionnante, mais peu allergène, rassure enfin Roger Perret.

Le miel peut-il nous sauver du rhume des foins? Ce que dit la science

En résumé, la saison des allergies est bien lancée et promet d’être longue. Les personnes sensibles devront s’armer de patience ou prendre de la hauteur tant qu’il est encore temps, les graminées n'étant pas encore en floraison au delà de 1000 mètres. Mais d'ici fin mai ou juin, le pollen gagnera aussi les zones alpines. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
20 animaux adoptés trop craquants
1 / 22
20 animaux adoptés trop craquants
Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..
partager sur Facebookpartager sur X
Cette nouvelle manière de manger des sushis fait le buzz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Valérie Dittli n'a qu'une chose à faire pour toucher des millions
Prise dans la tourmente, Valérie Dittli tient bon face au reste du Conseil d'Etat vaudois. Son cas soulève une autre question sensible: celle de sa rente. La ministre pourrait-elle bénéficier d’une pension à vie, en cas de démission ou alors d’échec dans les urnes en 2027? On fait le point.
«Valérie Dittli a menti». Vendredi dernier, le Conseil d'Etat vaudois épinglait la conseillère d'Etat suite à la publication d'un rapport accablant l'accusant d'avoir conclu un accord secret pour qu’une plainte pénale la visant soit retirée. La convention écrite prévoyait l'octroi d'argent public au plaignant. Un épisode de plus dans ce que certains appellent «l'affaire Dittli.»
L’article