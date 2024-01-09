Davos renforce encore sa place de leader ++ YB qualifié pour les 8es de finale

National League: Davos consolide encore sa place de leader Deux buts pour le topscorer de Davos Matej Stransky Image: KEYSTONE/Samuel Golay Davos continue d'aligner les victoires en National League. Les Grisons ont fêté un succès 3-0 à Lugano jeudi, ce qui leur permet de compter désormais 9 points d'avance en tête sur Rapperswil-Jona.

Les visiteurs n'ont pas tardé à prendre les devants au Tessin. Corvi a en effet signé le premier but après... 17 secondes de jeu seulement. Davos a doublé son avantage en supériorité numérique à la 43e grâce à Stransky. Lugano évoluait alors à quatre après une pénalité de cinq minutes plus match contre Sekac.

Alors que Schlegel avait quitté son but en fin de rencontre, Stransky a signé le 3-0 dans le but vide à une minute de la sirène. Les bianconeri ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont tiré bien plus que leurs adversaires (35-17), mais sans parvenir à tromper Aeschlimann.



Eurocup dames: nouveau succès pour Elfic Fribourg Elfic Fribourg a fait un bon usage du ballon en Bulgarie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Elfic Fribourg a remporté son deuxième match dans le groupe L de l'Eurocup dames. En Bulgarie, les Fribourgeoises se sont imposées 84-62 face à Beroe Stara Zagora.

Après un départ hésitant, puisque les Bulgares ont mené 9-2, les visiteuses ont rapidement rectifié le tir. Après un quart, le score était de 22-13 en leur faveur, puis de 41-36 à la mi-temps. Elfic a enfoncé le clou pour de bon dans le troisième quart au terme duquel son avance s'élevait à 23 points (67-44).

Les Fribourgeoises ont pu compter sur trois joueuses qui ont inscrit chacune plus de 20 points. Koi Love a été la plus efficace (28) devant Andjelika Mitrashinovikj (23) et Nia Clouden (22).



La Fédération va devenir "World Tennis" Un nouveau nom pour la Fédération internationale de tennis Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA La Fédération internationale (ITF) va changer de nom en 2026. Elle deviendra "World Tennis", a annoncé l'instance qui organise le tournoi olympique, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup.

Fondée en 1913 à Paris sous le nom d'"International Lawn Tennis Federation", l'organisation avait adopté son nom actuel en 1977. Approuvé à la "majorité écrasante" des fédérations nationales membres de l'ITF à l'occasion de l'assemblée générale annuelle, le nouveau nom doit permettre de "mieux refléter le rôle de l'organisation", selon le communiqué de presse.

"Ce changement offrira une identité plus claire" à l'ITF et "alignera la marque sur d'autres instances de gouvernance majeures du sport mondial", comme par exemple World Athletics pour l'athlétisme ou World Aquatics pour la natation. La nouvelle dénomination commerciale de l'ITF sera d'application dès le 1er janvier 2026, tandis que "la marque World Tennis sera lancée à l'été 2026 dans le cadre d'un plan de déploiement par étapes", est-il encore précisé.

L'ITF est une des sept instances de gouvernance du tennis mondial, aux côtés de l'ATP (circuit masculin), de la WTA (circuit féminin) et des organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem: Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open.



Sinner fait planer un doute sur sa participation Jannik Sinner ne sait pas s'il jouera la Coupe Davis en novembre à Bologne Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Jannik Sinner (ATP 2) ne sait pas encore s'il prendra part à la phase finale de la Coupe Davis à Bologne (18-23 novembre). L'Italie remettra en jeu le trophée conquis en 2023 et 2024.

"Je n'ai pas encore décidé, je ne le sais pas", a dit Sinner en marge du tournoi exhibition Six Kings Slam à Ryad, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision Sky Sport. L'Italien reste sur un abandon au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (31e) en raison de crampes à la cuisse droite.

"On essaie de comprendre pourquoi j'ai eu ces crampes, des fois il n'y a pas toujours un pourquoi. Ce sont des choses qui peuvent arriver mais maintenant, je vais bien, c'est le plus important", a ajouté l'Italien, qui affrontera le Serbe Novak Djokovic en demi-finales de l'exhibition saoudienne, dont le vainqueur touchera 6 millions de dollars.

Portée par Sinner, l'Italie a remporté en 2023 la deuxième Coupe Davis de son histoire, la première depuis 1976, en battant en finale l'Australie. L'an dernier, elle a conservé, toujours avec l'ancien no 1 mondial, le prestigieux Saladier d'argent en battant cette fois les Pays-Bays.



Golubic en quarts de finale pour son anniversaire Viktorija Golubic est en quarts Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Viktorija Golubic (WTA 60) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Osaka. Le jour de ses 33 ans, la Zurichoise a battu Marie Bouzkova (WTA 41) 1-6 6-2 7-6 (7/3).

La partie était mal emmanchée pour la droitière qui a laissé filer le premier set 6-1. Heureusement, elle a su se ressaisir dans le deuxième en breakant son adversaire à deux reprises.

Le troisième set fut un festival de breaks et Golubic a manqué deux balles de match à 5-4 sur son service et à 6-5. Menée 2-1 dans le tie-break, la Zurichoise a remporté cinq points d'affilée pour s'offrir quatre balles de match. Elle a finalement conclu sur sa deuxième après 2h47 de combat pour un joli cadeau d'anniversaire.

Vendredi, Golubic affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 51). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'une fois, en 2023 à l'Open d'Australie, au 3e tour. Golubic s'était inclinée 6-0 7-6.

Pour Golubic, les points qu'elle accumule à Osaka sont importants. Son objectif ces prochaines semaines est de ne pas sortir du top 100 et de pouvoir ainsi participer aux tournois du Grand Chelem l'année prochaine sans passer par les qualifications.



Suter et les Blues laminés Pius Suter et les Blues n'ont pu arrêter Reichel et les Blackhawks Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Seul Suisse en lice cette nuit en NHL, Pius Suter et les Blues se sont inclinés nettement à Chicago. Les Blackhawks se sont imposés 8-3.

Les Blues, qui avaient remporté leurs deux derniers matches contre les Flames et les Canucks, ont essuyé leur deuxième défaite de l'exercice.

Aligné un peu moins de 15 minutes, le centre zurichois a été le plus utilisé aux engagements, mais il n'a terminé qu'avec 38,5% de réussite. Mais à l'instar de Buchnevich et Thomas, Suter a été utilisé dans toutes les situations par son coach.



Fin de saison pour Dominic Stricker Dominic Stricker doit mettre un terme à sa saison Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker s'est déchiré le ligament interne du genou droit. Selon son management, le Bernois de 23 ans devra faire une pause jusqu'à la fin de la saison.

La blessure s'est produite vendredi dernier, lors des quarts de finale du Challenger de Roanne. Stricker a dû abandonner après une chute et n'a pas pu terminer son match face au Croate Matej Dodig.

Si le processus de guérison se déroule comme prévu, Stricker sera absent pendant deux mois. "Bien sûr, ce n'est pas une situation facile pour moi, d'autant plus que je remontais la pente sur le plan sportif. Mais c'est ainsi dans le sport de haut niveau", a déclaré le Bernois.

Ce dernier compte tirer le meilleur parti de la situation et continuer à se battre. Il ne se fera pas opérer et la guérison sera traitée de manière conservatrice. Par le passé, Carlo Janka avait lui aussi décidé de ne pas se faire opérer des ligaments en 2017 après une chute à Diavolezza.



Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés Après le bloc de matches internationaux d'octobre, la plupart des participants au Mondial 2026 sont connus. La suite des qualifications suivra en novembre et le tirage au sort aura lieu en décembre.

Bien que la Coupe du monde de football se déroule pour la première fois avec 48 équipes, certaines grandes nations rencontrent des difficultés lors des qualifications, comme l'Italie. Vingt-huit équipes au total sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, dont les outsiders de Jordanie, d'Ouzbékistan et du Cap-Vert, qui seront présents pour la première fois.

L'Italie devra probablement passer par les barrages Les qualifications se poursuivront dès le mois de novembre. L'Angleterre est la seule équipe européenne à avoir déjà validé son billet pour la Coupe du monde. La France, finaliste de la dernière édition, l'Espagne, championne d'Europe, le Portugal et la Norvège sont en bonne voie pour se qualifier directement, tout comme la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, la Croatie, la Belgique et l'Allemagne. Dans le groupe C, un duel au sommet devrait départager le Danemark et l'Écosse, deux nations pour l'heure à égalité avec dix points, qui se rencontreront le 18 novembre à Glasgow. Dans le groupe I, l'Italie sera probablement devancée par les Norvégiens, jusqu'ici impeccables.

Alors qu'en Amérique du Sud, les candidats habituels sont déjà qualifiés, le suspense reste entier en Amérique du Nord et en Amérique centrale. En l'absence des trois pays hôtes qualifiés, quelques petites nations ont une chance d'obtenir un billet direct. Dans le groupe A, le Suriname est en tête après quatre journées, dans le groupe B, la Jamaïque (9 points) est actuellement devant Curaçao (8). Le Honduras (8), le Costa Rica (6) et Haïti (5) se battent pour la première place du groupe C , synonyme de qualification directe.

Tirage au sort le 5 décembre Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington. Les douze groupes de A à L seront constitués à partir de quatre pots. Toutes les nations participantes ne seront pas encore connues, car les barrages pour les six dernières places seront encore joués au printemps. La situation des pays hôtes est déjà certaine : le Mexique jouera dans le groupe A, le Canada dans le groupe B et les Etats-Unis dans le groupe D, chacun dans son propre pays.

C'est en Europe que le plus grand nombre de places, 15 sur 16, sont encore à pourvoir. En Afrique, en Asie (9 chacun), en Amérique du Sud (6) et en Océanie (1), les billets directs sont attribués. Deux équipes de ces associations ainsi que d'Amérique du Nord/Caraïbes s'y ajouteront encore par le biais des barrages intercontinentaux. Ceux-ci se dérouleront, comme en Europe, en mars. La phase finale aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026.



Lausanne gagne mais est éliminé Lausanne a battu Mountfield mais ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale de la Champions League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Des quatre clubs suisses engagés en Champions League, seul le LHC manquera le rendez-vous des 8es de finale. A Malley, les Vaudois ont battu en vain les Tchèques de Mountfield 3-2 ap.

Cette sortie prématurée ne surprend personne dans la mesure où il aurait fallu un scénario totalement dingue pour que les Lausannois accèdent aux matches à élimination directe. Lausanne termine au 20e rang avec 5 points, il en fallait minimum 7 pour se qualifier.

Dans cette partie que Geoff Ward et son staff ont dû prendre comme un entraînement à haute intensité, les Lions ont pu continuer de travailler leur excellent power-play. Percutants à 5 contre 4, les Vaudois ont ouvert le score (Caggiula) et inscrit le 2-1 (Kahun) avec un homme de plus sur la glace.

Les Lausannois n'ont pas pu maintenir leur avance, se faisant remonter par deux fois. Ils ont toutefois remporté un second point grâce à Oksanen en prolongation.

Si le LHC voit son parcours s'arrêter, Zurich, Berne et Zoug se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.



Russell et Antonelli prolongent chez Mercedes George Russell et Andrea Kimi Antonelli piloteront toujours une Mercedes l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Fin du suspense chez Mercedes! George Russell et Andrea Kimi Antonelli piloteront toujours les deux Flèches d'Argent sur la grille de F1 en 2026, a annoncé mercredi l'écurie allemande.

Même si la confirmation du duo de pilotes faisait peu de doute, l'absence d'officialisation avait engendré des rumeurs dans le paddock et notamment celle de la possible arrivée du quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui avait toutefois démenti à plusieurs reprises.

Russell (27 ans), qui dispute sa quatrième saison chez Mercedes après avoir évolué trois ans chez Williams, était en position de force dans les négociations grâce à ses performances très solides cette année. Malgré la nette domination de McLaren, il a ainsi décroché deux pole positions et deux victoires, et pointe au quatrième rang au championnat.

Propulsé leader de l'équipe cette année après le départ chez Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, Russell s'est battu pour obtenir une revalorisation salariale, ce qui a retardé la prolongation de son contrat.

Les cartes pourraient en effet être totalement rebattues en 2026 avec l'arrivée sur la grille de monoplaces très différentes: plus légères, les voitures seront équipées d'une motorisation hybride à moitié électrique.

Lors du dernier changement majeur de règlementation en 2014, Mercedes avait su tirer son épingle du jeu et avait décroché sept titres mondiaux consécutifs chez les pilotes (2014 à 2020) et huit chez les constructeurs (2014 à 2021).

L'écurie allemande a également confirmé mercredi la prolongation du contrat du rookie italien Andrea Kimi Antonelli. Le prodige de 19 ans, actuellement 7e au championnat, compte déjà un podium et une pole position en course sprint pour sa première année dans la catégorie reine.

Après cette annonce, la grille pour 2026 est quasiment complète. Un baquet reste à pourvoir chez Alpine au côté du Français Pierre Gasly, alors que Red Bull doit déterminer qui évoluera avec Verstappen l'an prochain.

Le Français Isack Hadjar (21 ans) semble tenir la corde après une très bonne saison avec Racing Bulls, qui annoncera quant à elle son duo de pilotes une fois que Red Bull aura fait son choix.



Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen Magnus Carlsen si dit prêt à retourner disputer une nouvelle mouture des Championnats du monde d'échecs. (Archives) Image: KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT La Fédération internationale des échecs (Fide) a apporté mercredi leur soutien à un nouveau concept de championnat du monde. Cela permettrait un retour du numéro un mondial Magnus Carlsen.

Préférant notoirement les formats rapides aux longues parties classiques, Magnus Carlsen a renoncé depuis 2023 à défendre le titre de champion du monde qu'il détenait depuis 2013, invoquant un manque de motivation. Dévoilé mercredi par la fondation Norway Chess, le nouveau concept, baptisé "Total Chess World Championship Tour", comprendra quatre épreuves par an et désignera un champion combiné dans trois formats ("fast classic", soit un format classique accéléré, rapide et blitz).

Première édition en 2026 "Cela semble être une initiative mûrement réfléchie pour faire progresser le monde des échecs", a commenté le Norvégien de 34 ans, cité dans un communiqué de Norway Chess. "Réunir plusieurs formats sous un même titre offrira une vision plus complète des forces des joueurs, tandis que les cadences de jeu correspondent mieux aux attentes des joueurs et du public d'aujourd'hui", a-t-il ajouté.

La Fide a également approuvé l'initiative. "Nous considérons cela comme un excellent complément au Championnat du monde d'échecs traditionnel et prestigieux, où nous couronnons le champion incontesté des échecs classiques", a commenté le président de la Fide, le Russe Arkady Dvorkovich.

"Les deux championnats se compléteront mutuellement", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Selon les organisateurs, une première édition pilote du "Total Chess World Championship Tour" se tiendra à l'automne 2026, la saison complète du championnat étant prévue pour 2027.



WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart Belinda Bencic a dû batailler pour l'emporter mardi à Ningbo. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 14) s'est imposée dans la douleur face à Yulia Starodubtseva (WTA 131) 5-7 6-4 7-5. Elle se hisse en quart de finale du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine.

Il aura fallu 3h32 et trois balles de matches à la St-Galloise pour venir à bout de la qualifiée ukrainienne en 8es de finale. Elle a concédé son jeu de service à cinq reprises, dont deux fois lors de la première manche alors qu'elle était parvenue à breaker son adversaire auparavant et s'était procurée une balle de set à 5-4.

Bencic est ensuite parvenue à prendre le contrôle du second en breakant au 3e jeu, pour au final s'adjuger la manche dès sa première occasion. Dans le set décisif, elle a vu Starodubtseva revenir à cinq jeux partout alors qu'elle avait deux breaks d'avance et qu'elle avait servi à deux reprises pour le match, avant de conclure à sa 3e occasion.

La droitière de 28 ans devra élever le niveau, puisqu'elle retrouvera en quart de finale la vainqueure de la rencontre opposant la huitième mondiale Jasmine Paolini à la Veronika Kudermetova (WTA 31). Elle aura l'occasion de se qualifier pour sa première demi-finale depuis juillet au tournoi de Wimbeldon.



L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur Les Argentins sont venus facilement à bout de Porto Rico mardi à Miami en match amical. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier L'Argentine a facilement dominé Porto Rico 6-0 mardi en match amical à Miami. Le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi y a notamment délivré deux passes décisives.

Une dizaine de minutes après l'ouverture du score signée Alexis Mac Allister (14e), l'octuple Ballon d'or a bien servi Gonzalo Montiel (23e). Il a récidivé en fin de match pour le dernier but, de Lautaro Martinez (84e).

Entretemps, Mac Allister avait réussi le doublé (36e), avant que le Portoricain Steven Echevarria ne marque contre son camp (64e) et que Martinez n'inscrive son premier but du soir (79e).

Match déplacé sur fond de tensions La rencontre devait initialement se tenir le 13 octobre à Chicago, mais le lieu a été changé sur fond de tensions politiques dans la grande ville de l'Illinois, théâtre de raids de la police américaine de l'immigration ciblant les personnes en situation irrégulière.

Le président Donald Trump, qui décrit Chicago comme une "zone de guerre", veut y déployer la Garde nationale. Deux cents de ces réservistes de l'armée sont récemment arrivés près de la ville. Selon les organisateurs, le match a été déplacé en raison de faibles ventes de billets.



NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours Roman Josi (à droite) a retrouvé le chemin des filets après 266 jours sans marquer. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/John Amis Roman Josi a inscrit son premier goal de la jeune saison de NHL. Malgré le but de leur capitaine, les Nashville Predators se sont inclinés 7-4 à l'extérieur face aux Toronto Maple Leafs.

Josi a marqué à la 57e minute d'un tir lointain pour le 5-3 et a ainsi lancé une dernière phase riche de buts, au cours de laquelle Toronto a encore marqué deux fois dans les cages vides. Pour Nashville, il s'agit de la première défaite en quatre matches cette saison au terme du temps réglementaire. Pour Josi, il s'agissait du premier but (préparation de la saison comprise) depuis le 21 janvier 2025. Le défenseur bernois avait manqué les 25 derniers matchs du dernier championnat en raison d'un syndrome de tachycardie posturale.

En revanche, Akira Schmid a passé une bonne soirée à Calgary. Il a remplacé le gardien titulaire Adin Hill après un retard de 0-2 au terme du premier tiers-temps et n'a pas encaissé de but pendant les 40 minutes restantes. L'Emmentalois a arrêté 19 tirs, a été désigné troisième meilleur joueur et a contribué de manière déterminante à la victoire 4-2 des Golden Knights - le deuxième succès en quatre matches.

Lian Bichsel a également pu profiter d'une victoire 5-2 de ses Dallas Stars contre les Minnesota Wild, le défenseur soleurois n'a certes pas marqué de point, mais il a convaincu sur le plan défensif. Dallas remporte ainsi son troisième match en autant de rencontres.

