Dans la vitrine dédiée au tournoi, il manque la balle de Federer (à gauche). Image: DR

Les Swiss Indoors ont effacé le souvenir de Roger Federer

Depuis 2019, le tournoi de tennis de Bâle fait sa pub à travers une vitrine installée à l’EuroAirport. Mais depuis quelque temps, l’espace dédié à Roger Federer est vide.

Benjamin Wieland / ch media

«Game, Set and Fly» — depuis 2019, les Swiss Indoors font la promotion du tournoi bâlois grâce à une vitrine installée à l’aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport). On y expose six raquettes, chacune ornée d’une balle «en suspension», signée par six joueurs, une sélection qui change au fil du temps. Jusqu’à présent, la place tout à gauche était toujours réservée à Roger Federer. Mais ce n’est plus le cas: sa raquette est désormais orpheline, son nom a disparu. Et nul ne sait ce qu’est devenue sa balle.

Les Swiss Indoors affirment que la raquette a été laissée vide intentionnellement. Une décision facile à expliquer, selon le directeur général Patrick Ammann:

«La présentation se concentre sur les joueurs actifs et les vainqueurs marquants des dernières éditions du tournoi»

Lorsqu’en octobre 2019 la vitrine avait été inaugurée en grande pompe, il était pourtant précisé que les six raquettes et balles provenaient de «joueurs phares des Swiss Indoors». A l’époque, il n’avait jamais été question de «joueurs actifs».

Entre Federer et Brennwald, le lien est rompu

Le fait que Federer ait remporté son dixième et dernier titre lors de l’avant-dernière édition – en 2019, les tournois de 2020 et 2021 ayant été annulés à cause du Covid – ne semble pas avoir pesé dans la décision. Pas plus que son statut de figure emblématique du tennis suisse, toujours intact depuis sa retraite en 2022. Sans parler du fait que les Swiss Indoors doivent énormément à Roger Federer.



Mais les organisateurs du tournoi peinent depuis longtemps à gérer leur relation avec leur ancienne star. Cela remonte d’ailleurs à l’époque où Federer était encore en activité. En 2013 et 2014, l’icône des Swiss Indoors avait même participé au tournoi de la St. Jakobshalle sans contrat, faute d’accord trouvé. Il avait ainsi renoncé à sa prime de participation — preuve que «son» tournoi à domicile ne lui était pas indifférent.



Lors de la cérémonie d’inauguration de la vitrine en septembre 2019, en présence de Matthias Suhr, alors directeur de l’EuroAirport (à gauche), et du directeur du tournoi Roger Brennwald, la balle de Federer était bien présente (tout à gauche). Image: Antonio Mollo

Le directeur du tournoi, Roger Brennwald, avait alors minimisé les tensions en évoquant de simples «problèmes de communication». Visiblement, ceux-ci ont perduré après la retraite du champion. Roger Federer n’a en effet jamais eu droit à un hommage officiel dans la St. Jakobshalle.

Wawrinka reste en place

Federer avait refusé en 2022 toute cérémonie d’adieu: «Je n’en aurais pas eu la force émotionnelle», expliquait-il alors. Il n’est pas non plus apparu lors des éditions 2023 et 2024 du tournoi. A Shanghai, en revanche, la démarche lui a visiblement coûté moins: il a assisté à un tournoi, saluant poliment la foule depuis les tribunes.

Pour autant, Federer ne s’est pas retiré de la scène publique. Il enfile encore parfois ses chaussures de tennis, comme récemment lors d’un match-exhibition entre célébrités. Mais désormais, Federer et Brennwald sont aussi devenus rivaux: l’ancien champion est copropriétaire de la Laver Cup, un tournoi qu’il a lancé en 2017 avec son agence.

Federer et Brenwald (en arrière-plan) après la victoire du Bâlois en 2017. Image: KEYSTONE

La place laissée vide par Federer dans la vitrine de l’aéroport ne le restera pas longtemps. Patrick Ammann précise: «Après la fin des Swiss Indoors de cette année, l’espace sera complété par le joueur qui, du point de vue bâlois, se sera le plus distingué au cours du tournoi.» Il ne s’agira pas d’un classement, ajoute-t-il, «mais d’une photographie représentative de l’histoire récente du tournoi». Les cinq autres noms actuellement exposés sont ceux de Stan Wawrinka, Félix Auger-Aliassime, Holger Rune, Casper Ruud et Carlos Alcaraz.

Pas d’adieux cette année

Reste une question: qu’est devenue la balle signée par Roger Federer? Patrick Ammann affirme ne pas le savoir. «Il faudrait vous adresser directement à l’EuroAirport, car la vitrine appartient à l’aéroport», explique-t-il. Du côté du service de presse de l’aéroport, on n’a pas non plus pu fournir d’informations sur le sort de l’objet.

Un hommage officiel à Federer ne figure pas davantage au programme de l’édition 2025 du tournoi, qui débutera dimanche dans une semaine, le 18 octobre. Interrogé fin septembre par la NZZ sur un éventuel adieu, le directeur du tournoi, Roger Brennwald, a simplement répondu au téléphone: «Pas de commentaire. Pour nous, ce chapitre est clos.» Selon l’article, un court silence a suivi cette déclaration. Puis Brennwald aurait ajouté: «C’est déjà une réponse, non?»

