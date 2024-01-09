La Vuelta va faire mal ++ Lausanne-Sport attend la Fiorentina
Tour d'Espagne: le menu 2026 s'annonce très copieux
Un départ inédit de Monaco et une arrivée finale à Grenade avec dans l'intervalle une orgie de cols le long de la Méditerrannée. La 81e Vuelta (22 août-13 septembre) promet un menu très copieux.
La précédente édition du Tour d'Espagne s'était déroulée pour l'essentiel dans le nord de l'Espagne avant de se terminer dans le chaos à Madrid avec une dernière étape qui n'avait pas pu aller à son terme à cause de manifestations propalestiniennes. Jonas Vingegaard avait été obligé de fêter sa victoire sur un parking d'hôtel lors d'une cérémonie improvisée par les coureurs.
Pour l'édition 2026, les organisateurs espèrent que le changement de nom, de nationalité et de structure de l'équipe Israel Premier Tech, qui s'appelle désormais NSN Cycling, permettra d'éviter de tels débordements, tout comme lors du Tour de France d'ailleurs qui partira de Barcelone en juillet.
Le chemin pour y aller est particulièrement ardu avec pas moins de quatre étapes de moyenne montagne et six de montagne pour un dénivelé total absolument démentiel de 58'156 m, bien plus que le Giro ou le Tour de France, les deux autres grands Tours.
"Ce sera l'une des éditions les plus exigeantes de l'histoire", prévient Javier Guillen, le directeur de la Vuelta. Il espère attirer avec ce parcours la crème des grimpeurs. A commencer par Tadej Pogacar, même si le Slovène, contrairement à son compatriote Primoz Roglic en lice pour une cinquième victoire record, n'a pas évoqué le Tour d'Espagne en dévoilant samedi dernier son calendrier pour 2026.
L'étape reine est programmée à la veille de l'arrivée finale avec une journée à plus de 5000 m de dénivelé positif pour atteindre le sommet du Collado del Alguacil au bout d'une pente de 8,3 kilomètres à 9,8% de moyenne. Les chances des sprinteurs seront réduites à la portion congrue. Les rouleurs, ainsi que les coureurs de classement général, auront deux contre-la-montre à se mettre sous la dent, le premier jour à Monaco sur 9 km et le second lors de la 18e étape, 32 km dans les vignobles de Cadix.
Conference League: Lausanne-Sport attend la Fiorentina avec joie
Le Lausanne-Sport veut "se faire plaisir" face à la Fiorentina, jeudi en Conference League (21h00). "Les joueurs vont savourer ce match dès la 1re minute", promet leur entraîneur Peter Zeidler.
"C'est vraiment un match très spécial, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes présentes ici. On comprend tout de suite l'importance du foot en Italie", a lâché le technicien allemand, qui faisait face à davantage de journalistes transalpins que suisses mercredi en conférence de presse.
"Le sentiment qui prédomine, c'est notre grande joie de disputer ce match. Cela résume tout. Et on veut la montrer sur le terrain demain", a déclaré Zeidler, toujours aussi affable lorsqu'il s'adresse aux médias.
"C'est une date que l'on avait cochée dans notre calendrier dès le tirage", a-t-il assuré. "C'est beau d'affronter un club avec un tel héritage, une grande équipe de l'histoire du championnat italien. On attend ce match avec impatience. On se réjouit d'être au stade demain dans un stade quasiment plein."
Lausanne disputera toutefois ce match de gala sans plusieurs joueurs. Le "surdoué" Gaoussou Diakité - dixit Peter Zeidler - a rejoint en début de semaine la sélection malienne avec laquelle il s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des nations au Maroc (21 décembre-18 janvier).
Ce dernier a été interrogé sur les derniers résultats de son équipe. Lausanne reste sur trois matches nuls et vierges contre Lugano et Bâle en Super League et face à Kuopio lors de la dernière journée de Conference League.
"Chez moi, le verre est toujours à moitié plein", a-t-il répondu en levant une bouteille d'eau bien remplie. Avant de plaisanter: "On n'a pas marqué, mais on n'a pas fait grève. La grève, c'est ailleurs." Une petite référence aux récentes mobilisations de la fonction publique à Lausanne.
Actuellement 16e de la phase de ligue, Lausanne est en effet pratiquement assuré de terminer parmi les 24 premiers et ainsi disputer un barrage d'accession aux 8es de finale en février.
"On n'est pas loin, mais on n'est pas encore arrivé", a tempéré l'ancien entraîneur de Saint-Gall. "Il peut toujours y avoir des surprises lors de la dernière journée. Mais on veut jouer en printemps en Europe. C'était notre rêve, c'est désormais notre objectif."
Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur
Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé mercredi se séparer de son entraîneur Juan Carlos Ferrero. En 7 ans, l'Espagnol a participé au succès de son protégé, qui a remporté 6 titres du Grand Chelem.
"Il m'est très difficile d'écrire ce post (...). Après plus de sept ans ensemble, 'Juanki' et moi avons décidé de mettre fin à notre histoire commune en tant qu'entraîneur et joueur. Merci d'avoir transformé des rêves d'enfant en réalité", a écrit Carlos Alcaraz sur ses réseaux sociaux, dans un texte accompagné de photos où il enlace Ferrero, lui-même ancien no 1 mondial.
Le droitier espagnol a pourtant remporté deux titres majeurs en 2025, à savoir Roland Garros et l'US Open. En revanche, il a échoué en finale de Wimbledon face à l'Italien Jannik Sinner, alors qu'il était double tenant du titre sur le gazon londonien.
Forfait pour la Coupe Davis en fin de saison suite à une blessure à la jambe droite, Alcaraz s'était incliné auparavant en finale du Masters ATP de Turin mi-novembre face à son rival Sinner. À 22 ans et 24 titres sur le circuit principal, le jeune prodige espagnol a fait le choix du changement, sans préciser qui serait son nouvel entraîneur.
Les Knicks remportent la Coupe NBA face aux Spurs
Les New York Knicks ont remporté la Coupe NBA mardi soir à Las Vegas. Les Knicks ont battu les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama 124-113.
Wembanyama (18 points), un peu moins en vue qu'en demi-finale, devra attendre pour décrocher un premier trophée collectif en NBA. Les Spurs, en avance lors des 2e et 3e quart-temps, n'ont jamais réussi à créer un écart conséquent avant de s'effondrer lors du 4e quart-temps, perdu 35 à 19.
Après un mois d'absence pour une blessure à un mollet, Wembanyama était revenu samedi pour une demi-finale brillante face au Thunder d'Oklahoma City, la meilleure équipe actuelle. Le prodige français (21 ans) est apparu un peu plus emprunté mardi même s'il a su se montrer adroit lors du 3e quart-temps.
SL: Sous pression, Magnin et Bâle se déplacent à Lucerne
Le FC Lucerne accueille Bâle mercredi (20h30) pour la 18e journée de Super League. En manque de résultats, les RotBlau de Ludovic Magnin doivent répondre de leur statut avant la trêve hivernale.
Sous la houlette de l'entraîneur vaudois, le FCB n'a remporté qu'un seul match lors de ses six dernières confrontations en championnat, face à la lanterne rouge Winterthour. Les résultats obtenus face à Lucerne et Servette (samedi 20h30) pèseront lourd dans la décision des dirigeants rhénans de maintenir leur confiance en Magnin durant la trêve hivernale (du 20/21 décembre jusqu'à la mi-janvier 2026).
En milieu de tableau, Lugano (6e de SL) se rend au Letzigrund pour affronter le FC Zurich (20h30). Les Zurichois (7e) restent sur 5 matches sans défaite, et pourraient rejoindre les Tessinois à 27 points au classement en cas de victoire.
Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance
Le FC Sion a fini par s'incliner mardi à Saint-Gall, lors de la 18e journée de Super League (3-1). Les Valaisans menaient 1-0 mais n'ont pas résisté au retour des Brodeurs en deuxième période.
Le magnifique but d'Ilyas Chouaref n'a pas suffi. Son coup de canon, qui n'a laissé aucune chance au portier saint-gallois Lawrence Ati Zigi (21e), a propulsé temporairement le FC Sion sur le podium de Super League. A la mi-temps, la troupe de Didier Tholot, invaincue depuis cinq matches en Super League, était revenue à un point de son adversaire du soir.
Une réalité qui n'a pas duré, la faute d'abord à Aliou Baldé. Le virevoltant attaquant prêté par l'OGC Nice à Saint-Gall a rattrapé son énorme raté de la 15e minute en égalisant peu après le thé (51e). Une réussite régularisée par la VAR après l'intervention de l'arbitre assistant pour un hors-jeu inexistant.
Saint-Gall a ajouté un troisième but dans le temps additionnel, signé du néophyte Diego Besio (19 ans), qui disputait ses premières minutes en Super League.
Après deux victoires de rang, les Valaisans rechutent donc mais restent installés dans le top 6. Ils auront l'occasion de boucler leur année sur une bonne note samedi lors de la réception de la lanterne rouge Winterthour (18h00).
Ethan Meichtry et Elmin Rastoder ont donné deux longueurs d'avance à Thoune avant l'expulsion précoce de Remo Arnold (26e). Andrin Hunziker a réduit la marque pour "Winti" avant le 3-1 de Justin Roth. Dans le temps additionnel, Christopher Ibayi a entériné la 12e victoire de la saison du promu.
Zoug se qualifie pour les demi-finales
Et voilà Zoug qualifié pour les demi-finales de la Champions League. L'équipe de Michael Liniger a réussi à renverser la situation contre Lukko Rauma en l'emportant 3-0 à domicile.
Il y a deux semaines, les joueurs de Suisse centrale s'étaient inclinés 3-1 en Finlande.
C'est grâce à un tiers médian maîtrisé que les Zougois ont pu se qualifier pour la deuxième fois dans le dernier carré après la saison 2022/23. Grégory Hofmann s'est illustré en marquant deux buts. Le joueur de 33 ans a ouvert le score après 85 secondes et a inscrit le 3-0 six secondes avant la deuxième pause en supériorité numérique. Entre ces deux réussites, Tomas Tatar a marqué le deuxième but de Zoug.
Leonardo Genoni a su tenir le fort en sigannt un blanchissage. Les Zougois poursuivront leur parcours international les 13 ou 14 janvier avec un match à domicile contre le champion de Suède Lulea. Le match retour aura lieu la semaine suivante en Scandinavie. En cas de finale, l'adversaire viendrait à nouveau de Suède, puisque l'autre demi-finale opposera Brynäs à Frölunda.
Slalom de Courchevel: Rast derrière l'intouchable Shiffrin
Camille Rast a pris la 2e place du slalom nocturne de Courchevel mardi. La championne du monde n'a été battue que par Mikaela Shiffrin qui signe son 105e succès en Coupe du monde.
L'Américaine a devancé la Valaisanne d'1''55 et l'Allemande Emma Aicher d'1''71. L'athlète de Vétroz peut clairement se satisfaire de ce 6e podium, le 5e dans la discipline. Sans une erreur en deuxième manche, elle aurait pu se rapprocher de Shiffrin, mais elle aurait sans doute concédé plus d'une seconde à la maîtresse absolue du virage court. Ceci étant, Camille Rast continue d'enchaîner les bons résultats, malgré cette hanche qui continue à l'embêter parfois.
L'Américaine signe un 4 sur 4 en slalom cet hiver. A voir comment ce va se passer à Semmering durant les Fêtes.
Wendy Holdener n'est pas franchement la plus à l'aise sur cette piste Emile-Allais. 8e à l'issue du tarcé initial, la Schwytzoise n'a pu faire mieux que 7e. Mais ce n'est finalement pas si mal que ça si l'on prend en compte l'impressionnante cabriole de la skieuse d'Unteriberg après avoir passé la ligne en première manche.
Anuk Brändli a elle décroché le meilleur résultat de sa jeune carrière. Pour sa neuvième course de Coupe du monde, la Grisonne de 22 ans a terminé 14e.
Trop timide en première manche, Mélanie Meillard a donné l'impression d'attaquer un peu plus lors de son second passage. Malheureusement, cela ne s'est pas matérialisé au niveau du chrono avec la 17e place finale.
Eliane Christen a marqué des points pour la sixième fois de sa carrière en slalom. L'Uranaise de 26 ans se contentera volontiers de son 19e rang.
Janine Maechler et Selina Egloff n'ont pas réussi à se qualifier. Aline Höpli, Nicole Good, Aline Danioth et Amélie Klopfenstein n'ont pour leur part pas rallié l'arrivée en première manche.
Encore un podium pour Fanny Smith, troisième à Arosa
Fanny Smith est montée une fois de plus sur le podium en Coupe du monde. La Vaudoise a pris la troisième place de l'épreuve d'Arosa, derrière la Suédoise Sandra Näslund et l'Allemande Daniela Maier.
Dans les Grisons, la championne du monde en titre de la discipline a été impériale pour rallier la finale. Elle a remporté trois courses de suite entre les 8es et les demi-finales, avant de tomber sur plus forte qu'elle au moment décisif.
Malgré un excellent temps de réaction, Smith s'est rapidement retrouvé derrière Näslund et Maier, et n'a pas réussi à les dépasser sur ce circuit particulièrement court. Elle a toutefois assuré le coup pour devancer la Française Mylène Ballet Bat et signer son 86e podium en Coupe du monde.
Deux fois victorieuse à Val Thorens pour l'ouverture de la saison, Näslund montre qu'elle est bien de retour au plus haut niveau un après une blessure à une jambe qui lui avait fait manquer une bonne partie de la saison ainsi que les Mondiaux. La Suédoise, qui compte désormais 42 succès en Coupe du monde, sera très difficile à battre cet hiver...
La grise mine est en revanche de rigueur chez les hommes. Aucun représentant de Swiss-Ski n'a en effet passé le cap des 8es de finale devant le public helvétique. Le vainqueur se nomme Reece Howden: le Canadien s'est imposé en finale devant l'Autrichien Johannes Aujesky et le Suédois David Moaberg.
"The Best": Ousmane Dembélé et Aita Bonmati sacrés
Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati ont remporté les trophées de meilleurs joueurs de la cérémonie "The Best" de la FIFA, mardi à Doha (Qatar). Les deux avaient déjà remporté le Ballon d'or cette année.
Dembélé, 28 ans, était déjà devenu en septembre le sixième Français à soulever le Ballon d'or, récompense d'une saison exceptionnelle avec le PSG, avec à la clé la première Ligue des champions de l'histoire du club de la capitale.
"Je voulais remercier mes coéquipiers. Le travail paie, ça a été une année fantastique pour moi, individuellement et collectivement", a réagi Dembélé après la cérémonie, qui s'est déroulée à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, qui se tient également au Qatar.
Le technicien espagnol du PSG Luis Enrique a sans surprise été nommé meilleur entraîneur d'une équipe masculine, face notamment à Hansi Flick (FC Barcelone) et Arne Slot (Liverpool).
Pour le football féminin, la Néerlandaise Sarina Wiegman a elle aussi été logiquement sacrée, après avoir remporté un troisième Euro d'affilée cet été (2017 avec les Pays-Bas, 2022 et 2025 avec l'Angleterre).
Des prix ont également été remis aux gardiens de but: chez les hommes, l'Italien Gianluigi Donnarumma, depuis parti à Manchester City, a été récompensé pour sa saison éblouissante avec le PSG, tandis que l'Anglaise de Chelsea Hannah Hampton, également sacrée à l'Euro 2025, a remporté le trophée chez les femmes.
Les lauréats ont été désignés par un vote des supporters, de représentants des médias, des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales.
NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j
Genève-Servette a officialisé mardi l'arrivée de l'attaquant canadien Derick Brassard. Âgé de 38 ans, il a disputé 1131 matches de NHL, et a signé jusqu'au terme de la saison en cours chez les Aigles.
Champion du monde en 2016 avec le Canada, Brassard a passé 16 ans dans la ligue nord-américaine pour totaliser 613 points (dont 240 buts et 373 assists). Le Québecois avait mis fin à sa carrière à la suite d'une blessure à la cheville en 2023, alors qu'il évoluait chez les Ottawa Senators en NHL.
Désormais guéri et désireux de retrouver la glace, son CV a convaincu les dirigeants genevois. "Son leadership affirmé sera un atout majeur sur la glace comme dans le vestiaire, afin d'aider le groupe à atteindre ses objectifs", a notamment déclaré le directeur sportif du GHSC Marc Gautschi, cité dans le communiqué de presse.
F1: Le Grand Prix du Portugal de retour au calendrier
Le circuit de Portimao au Portugal fera son retour au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 2027, a annoncé mardi le promoteur du championnat. Il remplace le Grand Prix des Pays-Bas.
Un accord de deux ans a été conclu entre la Formule 1 et l'Autodromo Internacional do Algarve de Portimao, liant le tracé portugais jusqu'en 2028. Situé dans l'extrême sud du Portugal, le circuit de 4,6 km "offre aux pilotes un défi technique avec des changements d'altitude spectaculaires, culminant dans une descente vers le dernier virage à droite qui mène à la ligne droite des stands", explique la F1 dans un communiqué.
Avant cela, le Portugal a accueilli son premier GP à Porto en 1958 avant de visiter en 1959 le circuit de Monsanto (à la frontière espagnole) puis celui d'Estoril, près de Lisbonne, entre 1984 et 1996.
NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi
Le Suisse Janis Moser a marqué son 3e but de la saison de NHL avec Tampa Bay, mais a concédé à la défaite comme la plupart de ses compatriotes. Seul Roman Josi est sorti vainqueur avec Nashville.
Au début dernier tiers-temps, le défenseur bernois Janis Moser a marqué pour la troisième fois de la saison pour les Tampa Bay Lightning. mais ce n'était que la 2e et dernière réalisation de son équipe à 4-2 lors du derby contre les Florida Panthers, vainqueurs de la Coupe Stanley, qui s'est conclue sur le score 5-2.
Avec sa troisième défaite consécutive, Los Angeles n'occupe plus que la 6e place à l'Ouest. Nashville, Winnipeg, ainsi que St-Louis ne sont pour l'heure pas qualifiés pour les play-off.
Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes
Arrivé à Val d'Isère en panne de résultats, Loïc Meillard repart des Alpes françaises avec un succès en géant et une 2e place en slalom. Sa saison olympique est-elle enfin lancée?
Fin mars, Loïc Meillard a conclu sa saison de géant en battant Marco Odermatt lors des finales de la Coupe du monde de Sun Valley. Lors de l'hiver 2024/25, le Valaisan d'origine neuchâteloise a clairement franchi un cap, devenant champion du monde de slalom à Saalbach, se classant dans le top 5 de dix des douze slaloms au programme, et terminant 3e du général, derrière l'intouchable "Odi" et à 40 points de Henrik Kristoffersen.
Vendredi, avant les courses, il avait déclaré toute sa volonté de passer outre ces résultats et de capitaliser sur sa bonne forme du moment: "J'ai fait des kilomètres en slalom et en géant à Thyon, à la maison. Pour l'instant, ce n'est pas le ski espéré, mais c'est le sport." Le skieur d'Hérémence voulait surtout trouver des solutions. "Beaver Creek, c'était déjà un pas dans la bonne direction, avec des secteurs vraiment corrects. Maintenant, on va essayer de construire là-dessus", avait-il avancé, confiant.
La différence entre la victoire et une place dans le top 30 est parfois fine, comme il l'a indiqué une fois la victoire en poche: "Le premier podium de l'hiver fait toujours du bien, après je sais que j'ai encore du travail à fournir pour performer sur certains parcours."
Le lendemain, le skieur de 29 ans a encore signé deux manches de haut vol pour terminer 2e du slalom, preuve que la Face de Bellevarde lui convient bien. Au terme des deux courses, il a obtenu 180 points, lui qui n'en comptait que 78 auparavant.
Si le champion du monde de slalom n'a pas performé plus tôt, la clé de compréhension réside peut-être dans sa préparation estivale en demi-teinte. "Loïc a peut-être fait dix jours de bon ski, maximum" reconnaît Vuignier. Il n'a pas pu faire de volume, pas pu monter dans les intensités. Cela lui a donc demandé un peu de patience. Et là, d'arriver sur une piste technique, où l'expérience parle aussi, ça l'a aidé."
Libéré, Loïc Meillard est désormais prêt à enchaîner. "Le week-end prochain, il va falloir retrouver les mêmes sensations à Alta Badia. Il faudra se réadapter pour renouveler mon ski", a-t-il conclu avant de quitter la raquette d'arrivée dimanche.