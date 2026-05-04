Le FC Bâle féminin disqualifié ++ Wallmark en Suède

Les Bâloises sanctionnées par un forfait, Saint-Gall repêché Les Saint-Galloises disputeront les demi-finales des play-off de Women's Super League à la place de Bâle. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Bâle ne jouera pas les demi-finales de la Women's Super League. L'ASF lui a infligé une défaite par forfait pour avoir aligné une joueuse non qualifiée lors de sa victoire contre Saint-Gall.

"Cette décision repose sur le fait que le FC Basel 1983 a dépassé le nombre autorisé d'occasions de remplacement et a aligné une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match", a justifié l'ASF dans un communiqué publié lundi soir.

Ce sont donc les joueuses de Suisse orientale, battues 6-2 vendredi au Parc Saint-Jacques, qui affronteront YB vendredi en demi-finale. A moins que le club rhénan ne dépose un recours qui repousserait cette rencontre de quelques jours.

L'autre demi-finale entre Zurich et Servette Chênois aura lieu quoiqu'il arrive vendredi.



Héros de Fribourg, Lucas Wallmark retourne bien en Suède Lucas Wallmark quitte Fribourg avec le rang de héros. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lucas Wallmark quitte Fribourg-Gottéron pour rejoindre son club formateur Björklöven, en Suède. Il s'en va après avoir marqué le but décisif en finale des play-off de National League.

Le centre de 30 ans a signé un contrat portant sur les huit prochaines saisons, a annoncé l'IF Björklöven, une équipe qui vient d'être promue en première division suédoise. Il était pourtant encore sous contrat avec les Dragons jusqu'en 2028.

Son départ serait dû à certaines divergences avec son entraîneur Roger Rönnberg, arrivé à Fribourg en début de saison. Cela ne l'a pas empêché de monter en puissance durant les play-off et de devenir le héros du peuple fribourgeois en marquant le but décisif lors de la Finalissima contre Davos, en prolongation.



Serge Aubin nouveau coach du CP Berne Serge Aubin est le nouveau coach du CP Berne Image: KEYSTONE/DPA/ANDREAS GORA Le CP Berne tient son nouvel entraîneur. Le club de la capitale a annoncé lundi avoir engagé le Canadien Serge Aubin, qui a signé pour trois ans.

Serge Aubin (51 ans) n'est évidemment pas un inconnu en Suisse. Durant sa carrière de joueur, l'attaquant québécois avait notamment porté les couleurs de Genève-Servette, Bienne puis Fribourg-Gottéron.

Aubin a entamé sa carrière d'entraîneur en 2014 à Hambourg, où il avait rangé ses patins à l'âge de 37 ans en 2013. Il a effectué un bref passage à la bande des Zurich Lions durant l'exercice 2018/19, avant de retrouver la ligue allemande (DEL). A la tête des Eisbären Berlins, il a remporté cinq titres nationaux au cours des sept dernières saisons.

"Après plusieurs années couronnées de succès en Allemagne, je me réjouis beaucoup de revenir en Suisse et d'assumer mes nouvelles fonctions au CP Berne. Ce club est synonyme de grande tradition et d'exigences élevées. Cela me motive. Ensemble, nous voulons faire plaisir à nos supporters grâce à notre travail acharné et à notre conviction", explique-t-il, cité dans un communiqué du "SCB".

Serge Aubin va succéder au Danois Heinz Ehlers, qui était arrivé en cours d'exercice 2025/26 mais dont le contrat n'a pas été renouvelé à l'issue d'une nouvelle saison décevante pour les Ours. Il a pour mission de redresser un club dont le dernier titre national remonte à 2019. Depuis, le CP Berne n'a jamais dépassé les quarts de finale, manquant même les play-off ce printemps.



Wawrinka et Riedi passent un tour en qualifs Wawrinka a gagné son premier match de l'année sur terre battue lundi à Rome Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Stan Wawrinka (ATP 125) tient son premier succès de l'année sur terre battue.

Le "quadra" vaudois a passé le 1er tour des qualifications du Masters 1000 de Rome, tout comme Leandro Riedi (ATP 128).

Battu d'entrée dans le Challenger de Naples, le Masters 1000 de Monte-Carlo, l'ATP 500 de Barcelone puis le Challenger d'Aix-En-Provence, Stan Wawrinka a toutefois dû batailler pour débloquer son compteur de victoires sur terre battue. Il s'est imposé 4-6 7-6 (7/5) 6-1 devant Stefano Travaglia (ATP 141).

L'ex-no 1 mondial a eu besoin de 2h14 pour vaincre la résistance de l'Italien. Mené 6-4 4-2, il s'est retrouvé à deux points de la défaite à 5/5 dans le tie-break de la deuxième manche, avant de serrer sa garde et de dominer les débats dans le set décisif.

Leandro Riedi a passé un début de journée plus tranquille au Foro Italico. Le Zurichois a dominé le Lituanien Vilius Gaubas (ATP 121) 6-4 6-2. Il défiera mardi au 2e et dernier tour des qualifications l'Argentin Francisco Comesaña (ATP 114), alors que Stan Wawrinka défiera l'Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 91, ex-no 10).



Josi, Hischier, Meier et Niederreiter joueront le Mondial Roman Josi disputera bien le Mondial Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Quatre nouveaux renforts de NHL ont confirmé lundi matin leur participation au Mondial avec la Suisse.

Roman Josi et Nino Niederreiter, puis Nico Hischier et Timo Meier l’ont annoncée dans deux vidéos distinctes publiées coup sur coup par Swiss Ice Hockey sur ses réseaux sociaux.

Le défenseur de Nashville, qui sera très probablement désigné capitaine de l’équipe entraînée par Jan Cadieux, l’ailier de Winnipeg et les deux attaquants de New Jersey portent à cinq le nombre de joueurs suisses de NHL à avoir jusqu'ici officialisé leur participation au Mondial qui débutera le 15 mai à Zurich et Fribourg.

Les quatre hommes, déjà présents lors des JO 2026 de Milan-Cortina, rejoignent le centre de St. Louis Pius Suter. D'autres pourraient suivre: on attend encore les décisions de Jonas Siegenthaler, Janis Moser, Philipp Kurashev voire Kevin Fiala, lequel a repris l'entraînement après sa grave blessure à une jambe subie aux Jeux.



Celestini n'est plus l'entraîneur du CSKA Moscou Fabio Celestini n'est plus l'entraîneur du CSKA Moscou Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fabio Celestini quitte son poste d'entraîneur du CSKA Moscou après moins d'une saison.

Le club russe a annoncé sur les réseaux sociaux s'être séparé "d'un commun accord" avec le technicien vaudois. A deux journées de la fin du championnat, le CSKA occupe une décevante 8e place.

Ancien milieu international suisse, Fabio Celestini (50 ans) avait quitté le FC Bâle de son propre chef l'été dernier, après avoir signé le doublé Coupe/Championnat à sa tête et après moins de deux ans passés à ce poste. Auparavant, il avait notamment entraîné Sion, Lucerne, Lugano et Lausanne.



Richard Chassot: "Il me manque une étape et de l'argent" Richard Chassot est inquiet concernant l'avenir du TdR féminin Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'organisation du prochain Tour de Romandie féminin est menacée pour des raisons financières.

Son directeur Richard Chassot pointe des charges équivalentes à son pendant masculin pour des revenus moindres.

Le futur du Tour de Romandie féminin n'est pas assuré. "Il me manque une étape et de l'argent", a résumé l'organisateur, interrogé en marge du TdR masculin, à propos de l'édition 2026 (du 4 au 6 septembre).

Le Fribourgeois a sonné l'alarme à quatre mois du départ de la manifestation. "La course féminine a les mêmes frais que la compétition masculine, alors qu'elle ne dure que trois jours, a-t-il expliqué. Et les sponsors des messieurs ont parfois de la peine à doubler la mise."

Si certains acteurs ne cherchent à financer que le Tour féminin, les recettes manquent tout de même. "Sans vouloir faire la séparation des deux, c'est plus difficile pour nous de financer l'épreuve des femmes pour l'instant, a lâché Chassot. Et c'est un constat qui est énervant, car la course suscite de l'intérêt."

Les recettes issues de la retransmission en direct sont également incomparables entre les deux événements. "Alors que nous gagnons un demi-million de francs en droits TV chez les hommes, nous en faisons à peine 25'000 chez les femmes", a comparé l'ex-coureur professionnel.

Un calendrier chargé La possibilité de faire coïncider les éditions masculines et féminines comme cela se fait sur le Tour de Suisse n'est pas une option pour l'expérimenté dirigeant: "Nous travaillons sur un territoire plus restreint. Je ne peux pas demander à des villes de bloquer la circulation matin et après-midi."

Enfin, seules deux étapes sont pour l'heure planifiées, et la proximité temporelle tant avec le départ du Tour de France dames à Lausanne le 1er août qu'avec l'arrivée du Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon en juin représente une forme de concurrence. "Chaque mois, il y a des événements avec beaucoup d'impact sur la voie publique, a glissé le Villarois. Je dois donc sortir un peu de l'Arc lémanique et du Valais."

L'organisateur se donne jusqu'en juin pour résoudre ces problèmes financiers et logistiques. "L'an dernier, nous avons trouvé le sponsor principal en juin", a rappelé Richard Chassot, en guise de lueur d'espoir.



Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet Paul Seixas sera bien au départ de la Grande Boucle cet été Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Paul Seixas, le prodige du cyclisme français, a annoncé lundi qu'il participerait au Tour de France dès cet été. Il deviendra ainsi, à 19 ans, le plus jeune coureur à prendre le départ depuis 89 ans.

Le récent vainqueur de la Flèche Wallonne et 2e de Liège-Bastogne-Liège a confirmé qu'il prendrait le départ de la Grande Boucle le 4 juillet à Barcelone dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux par son équipe Decathlon CMA CGM.



Olle Lycksell signe à Lugano jusqu'en 2029 Olle Lycksell (62, à gauche, sous le maillot des Flyers) rejoint Lugano Image: KEYSTONE/FR155816 AP Le HC Lugano annonce avoir mis sous contrat un cinquième joueur à licence étrangère pour la prochaine saison.

L'attaquant suédois Olle Lycksell (26 ans) s'est engagé jusqu'en 2029, précise le communiqué du club tessinois.

Ce gaucher a débuté à 18 ans dans l'élite suédoise sous le maillot de Linköping, avant d'évoluer à Färjestad puis avec les Växjö Lakers. Drafté par Philadelphie au 6e tour en 2017, il a évolué ces quatre dernières saisons en Amérique du Nord, alternant entre la NHL avec Philadelphie et Ottawa (13 points en 52 matches) et la AHL.

Auteur de 172 points en 194 matches disputés en AHL, Olle Lycksell est donc le cinquième renfort étranger sous contrat avec le HCL pour l'exercice 2026/27 après Calle Dahlström, Zach Sanford, Rasmus Kupari et Jere Innala.



Svenja Fölmli s'illustre, Lydia Andrade aussi Svenja Fölmli s'est illustrée ce week-end en Bundesliga Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League DEMI-FINALES DES PLAY-OFF. La première demi-finale des play-off aura lieu dès vendredi. Au Letzigrund, les femmes du FCZ accueilleront Servette Chênois. Les Genevoises, vainqueures de la qualification, devraient être mises à rude épreuve à l'extérieur. En s'imposant nettement face à GC, les Zurichois ont affiché leurs ambitions. Les deux rencontres disputées lors de la saison régulière se sont toutefois soldées par une victoire de Servette, qui disputera le match retour à l'extérieur.

Dans la deuxième demi-finale, YB doit affronter Bâle, qui a sorti Rapperswil-Jona. Ceci à condition que l’ASF ne sanctionne pas le FCB pour avoir fait entrer une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match. Après la réclamation déposée samedi par Rappi, le club a jusqu’à lundi midi pour prendre position. Quoi qu’il en soit, les championnes en titre bernoises veulent franchir une nouvelle étape vers la défense de leur titre lors du match aller et se mettre en bonne position grâce à une victoire.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE. Alisha Lehmann s’est inclinée avec Leicester City face à Chelsea. Lors de cette défaite 3-1, Lehmann, entrée en jeu à la 55e minute, n’a pas pu s'illustrer. Du côté de Chelsea, Livia Peng a retrouvé sa place dans les cages après neuf matches de championnat sans jouer. Grâce à cette victoire, les championnes en titre, qui occupent actuellement la deuxième place du championnat, disputeront la Ligue des champions la saison prochaine.

ALLEMAGNE. Lors de la victoire 3-0 du FC Cologne contre le Werder Brême, Lydia Andrade a ouvert le score à la 20e minute pour Cologne. L'attaquante de 27 ans a ainsi marqué pour la deuxième fois en deux matches. Le SC Fribourg s’est également imposé. Face à Carl Zeiss Jena, le club, qui comptait deux Suissesses dans son onze de départ, s’est imposé 5-1. Svenja Fölmli a inscrit le premier et le dernier but de la rencontre, aux 1re et 87e minutes. Alena Bienz a joué pendant 56 minutes.

PAYS-BAS. Riola Xhemaili a délivré la passe décisive pour le 2-0 lors de la victoire 2-1 du PSV Eindhoven contre HERA United, après avoir déjà fait une passe décisive la semaine précédente. Avant les deux dernières journées, le club de la Soleuroise continue de mener le classement devant l’Ajax Amsterdam. Quatre points séparent les deux clubs.



Pénalité de 20 secondes pour Leclerc, qui recule au 8e rang Charles Leclerc a écopé d'une pénalité de 20 secondes dimanche Image: KEYSTONE/EPA Charles Leclerc (Ferrari) a écopé d'une pénalité de 20 secondes après le Grand Prix de Miami de Formule 1, ont indiqué les commissaires. Cette sanction le fait reculer de la 6e à la 8e place,

A la lutte avec Oscar Piastri (McLaren) pour la 3e place, Leclerc a volontairement laissé passer l'Australien au début du dernier tour dans l'espoir de le doubler un peu plus loin. Mais il s'est mis à la faute en partant en tête-à-queue avant de taper un mur, même s'il a pu repartir. Le Monégasque a été sanctionné pour avoir coupé les chicanes lors du dernier tour après cet incident.

"La voiture no 16 a fait un tête-à-queue dans le dernier tour au virage 3 et a percuté le mur mais a continué en piste. Le pilote nous a informés que la voiture semblait en bon état, même si elle ne négociait pas les virages sur la droite correctement", expliquent les commissaires.

"En raison de ce problème, il a été contraint de couper les chicanes jusqu'au drapeau à damier. Nous avons déterminé que le fait qu'il ait dû couper les chicanes signifie qu'il a obtenu un avantage. Le fait qu'il avait un problème mécanique, quelle qu'en soit la sorte, n'est pas une raison justifiable", ajoutent-ils.

Verstappen aussi sanctionné La course étant déjà terminée, la sanction a été transformée en une pénalité de 20 secondes, ce qui fait reculer Leclerc au 8e rang, derrière son coéquipier britannique Lewis Hamilton (6e) et l'Argentin Franco Colapinto (Alpine, 7e). "Je suis très déçu de moi-même. C'est entièrement de ma faute et c'est une erreur", avait déploré le Monégasque après la course.

Par ailleurs, Max Verstappen (Red Bull) a écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir franchi la ligne blanche à la sortie de la voie des stands. Mais cette sanction n'a aucun effet sur le classement puisque le Néerlandais conserve sa cinquième place.



Montréal sort Tampa Bay au match 7 La joie des joueurs de Montréal, tombeurs de Tampa Bay au 1er tour Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Montréal a mis fin à la saison du Lightning de Janis Moser dimanche en NHL.

Les Canadiens sont allés s'imposer 2-1 sur la glace de Tampa Bay dimanche dans le match 7 de ce 1er tour des play-off. Seule franchise canadienne encore en lice, Montréal défiera les Buffalo Sabres en demi-finale de la Conférence Est.

La déception est immense pour le Lightning, éliminé d'entrée pour la quatrième année consécutive dans les séries finales. La franchise floridienne, sacrée en 2020 et en 2021, n'a pas franchi un tour de play-off depuis sa dernière finale de Coupe Stanley perdue en 2022 face à Colorado.

Tampa Bay a pourtant survolé les débats dimanche devant son public, réussissant 29 tirs cadrés contre seulement 9 (!) pour Montréal. Mais l'efficacité fut au rendez-vous pour les Canadiens, qui ont forcé la décision sur des réussites de Nick Suzuki (19e, 1-0) et d'Alex Newhook (52e, 2-1).

Le Lightning, qui s'est heurté à un Jakub Dobes impérial devant le filet canadien (28 arrêts), n'a trouvé la faille qu'une seule fois grâce à un but en supériorité numérique de Dominic James (34e, 1-1). Aligné durant 22'12, Janis Moser était présent sur la glace lors du premier but des Habs et a terminé avec un bilan de -1.

Les demi-finales de Conférence ont débuté dimanche déjà, à l'Ouest. Meilleure équipe de la saison régulière, Colorado a battu Minnesota 9-6 dans l'acte I. L'Avalanche a toujours fait la course en tête mais a souffert jusqu'au bout: Minnesota est en effet revenu à 7-6 à 3'59 de la fin du temps réglementaire.



Detroit remporte sans trembler le match 7 face à Orlando Le soulagement des Pistons, qui n'ont pas tremblé dans l'acte VII face à Orlando Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Les Pistons n'ont pas tremblé dans l'acte VII de leur série face au Magic. Detroit s'est qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est de NBA en dominant Orlando 116-94 dimanche à domicile.

Premier de la Conférence Est au terme de la saison régulière, Detroit est donc la 14e équipe dans l'histoire des play-off à gagner une série après avoir été menée 3-1. Les Pistons seront opposés au tour suivant aux Cleveland Cavaliers, qui se sont quant à eux imposés 114-102 face à Toronto dimanche dans un autre match 7.

Paolo Banchero, l'ailier-fort vedette du Magic, a inscrit les 11 premiers points des Floridiens pour les placer en tête après six minutes de jeu (11-10), puis au terme du premier quart-temps (22-20). Mais les Pistons ont rapidement remis les pendules à l'heure.

Sous l'impulsion de son meneur All-Star Cade Cunningham - meilleur marqueur de son équipe avec 32 points - et de Tobias Harris (30), et malgré le danger représenté par Banchero (38 points au total), les Pistons ont atteint la mi-temps avec une confortable avance de 11 longueurs (60-49).

Dans le troisième quart-temps, la franchise du Michigan a complètement étouffé le Magic, qui n'y a inscrit que 15 points, et porté son avance à 19 unités (83-64). Suffisant pour voir venir et conserver l'avantage jusqu'au bout, face à un Magic où Banchero a été le seul à surnager.



Champion de Suisse, le FC Thoune a déjoué tous les pronostics Thoune a remporté dimanche son premier titre de champion de Suisse. Retour sur la plus grande surprise de l'histoire du football helvétique: celle d'un club sacré un an après avoir été promu.

C'est un peu cruel, mais aussi assez amusant: en relisant ou réécoutant aujourd'hui les pronostics du début de saison, on voit comment Thoune était évalué. Presque partout, le club était annoncé à l'une des deux dernières places du classement.

La relégation directe était jugée possible, le barrage probable. Une place hors relégation ne paraissait envisageable qu'avec pas mal de chance. Voilà pour les trois scénarios qui semblaient réalistes pour le FC Thoune. Personne n'imaginait qu'ils puissent viser la première moitié de tableau, encore moins le titre.

On cherche donc maintenant des comparaisons pour situer cet exploit: Leicester en 2016, Montpellier en 2012 ou Kaiserslautern en 1998. Mais l'histoire de Thoune est unique. Pour la comprendre, il faut revenir à sa dernière grosse désillusion, qui a failli mener le club à la faillite.

Relégation et les larmes de Gerber 10 août 2020: Thoune bat Vaduz 4-3 à domicile, mais les joueurs quittent le terrain abattus. Dominés 2-0 à l'aller, ils perdent le barrage disputé exceptionnellement en été à cause du Covid. Après dix ans dans l'élite, le club bernois est relégué en Challenge League. Pour une organisation déjà fragile financièrement, c'est une catastrophe.

Le lendemain, le président Markus Lüthi appelle le directeur sportif Andres Gerber pour lui dire qu'il n'en peut plus. Le combat permanent pour la survie financière l'a épuisé. Gerber raconte: "Là, j'ai pensé: +Tout est fini, Thoune n'existe plus+."

Lüthi n'est pas le seul à partir. Presque tous les cadres quittent le club, et après un seul point en trois matches, l'entraîneur Marc Schneider démissionne. Gerber reste presque seul, devient président et se bat pour sauver le club. Il cherche des investisseurs et tente de maintenir l'intérêt des supporters. Il décrit aujourd'hui cette période comme un "stage hardcore". Réussir à trouver des gens prêts à croire au projet reste, selon lui, sa plus grande réussite.

Sauvetage et effet Fahrni Pendant plusieurs années, Thoune navigue près du gouffre financier en Challenge League. Début 2024, la situation devient critique: il manque environ 800'000 francs pour obtenir la licence.

C'est alors que l'entrepreneur Beat Fahrni intervient, à la tête d'un groupe d'investisseurs, empêchant une reprise étrangère. Le partenariat avec le groupe chinois PMG est rompu. Fahrni donne des impulsions, mais juge que la mise en œuvre des changements est trop lente. La direction est profondément remaniée, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même CEO.

En mars dernier, alors que le titre se profile, surprise: Fahrni se retire prématurément. Presque en même temps, on apprend que le club a dû contracter un prêt relais de 4 millions de francs après l'échec des négociations avec un investisseur majeur. Malgré cela, le club assure que la stabilité financière est garantie à court terme.

Promotion et idée de jeu de Lustrinelli Sur le plan sportif, la stabilité contraste avec les turbulences en coulisses. Mauro Lustrinelli est nommé entraîneur pour la saison 2022/23. Son départ de l'équipe de Suisse M21 juste avant l'Euro surprend. Il répond: "Je ne vais pas en Challenge League, je vais à Thoune." L'objectif est clair: remonter en Super League en trois ans. Son idée de jeu est exigeante et met du temps à s'installer. La première saison se termine à une décevante 6e place.

Même Leonardo Bertone, recrue clé, a du mal au début avec le jeu vertical voulu. Il y a des frictions, mais l'équipe finit par adhérer au projet. Portés par l'envie de retrouver l'élite, les Thounois progressent et décrochent la promotion l'été dernier.

Champions et reconnaissance mondiale En Super League, l'objectif est simplement de s'installer. L'effectif est peu modifié. Le prêt de Kastriot Imeri (YB) s'avère être un bon coup. Thoune joue libéré dès le début, malgré une élimination précoce en Coupe contre Breitenrain.

L'équipe impressionne par sa mentalité. Au lieu d'un stage au soleil, elle passe une nuit en dortoir sur le Brünig pour renforcer la cohésion. Aucun effondrement en deuxième partie de saison, au contraire, Thoune s'envole et fait parler de lui dans le monde entier.

C'est un conte de fées pour les romantiques du foot. Beaucoup de joueurs étaient en quête de relance, comme Elmin Rastoder, arrivé libre après un passage raté à GC et devenu meilleur buteur. La valeur de l'effectif est passée de 8,4 à 20,6 millions de francs.

Pendant que les autres clubs se demandent comment un promu au système simple a pu dominer la ligue, Thoune savoure. Le club a prouvé que le succès ne s'achète pas: il se construit avec la bonne mentalité et l'esprit d'équipe.

