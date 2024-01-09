Liverpool battu à domicile ++ Frustration pour le Lausanne-Sport

GP des Etats-Unis: démonstration de Max Verstappen Verstappen a pris la tête dès le départ Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté sans problème le Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Le Néerlandais a devancé Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen a fêté le 68e succès de sa carrière en formule 1, le cinquième de la saison, au terme d'une course peu animée. Il a en effet mené d'un bout à l'autre. Cela lui a surtout permis de réduire encore l'écart sur les pilotes McLaren qui sont les deux premiers au championnat. Il ne compte désormais plus que 40 points de retard sur Oscar Piastri, seulement 5e à Austin, et 26 sur Norris. La lutte pour le titre est totalement relancée.

Vainqueur du sprint samedi, le quadruple champion du monde néerlandais a vraiment connu un week-end idéal sur le spectaculaire circuit texan. Sa monoplace a retrouvé depuis quelques courses un niveau qui lui permet de battre à la régulière les McLaren, qui avaient longtemps dominé la saison.

Stratégie inverse Dans une course à un arrêt, Leclerc a adopté une stratégie inverse des autres favoris en partant avec des gommes tendres avant de chausser les pneus medium. Le Monégasque a été dépassé pour la 2e place par Norris au 51e des 56 tours.

Son coéquipier Lewis Hamilton a terminé au pied du podium. Le septuple champion du monde attend toujours un top 3 cette saison avec la Scuderia. Mais il a eu la satisfaction de précéder Piastri et George Russell (Mercedes), seulement 6e.

L'écurie Sauber-Ferrari a inscrit 4 précieux points grâce à Nico Hülkenberg (8e). Gabriel Bortoleto a pour sa part fini 18e et avant-dernier.



Premier League: Liverpool battu à domicile par Manchester United Maguire signe le but de la victoire Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Cela va mal pour Liverpool. Les Reds ont perdu 2-1 chez eux contre Manchester United lors de la 8e journée de Premier League. Ils ont ainsi subi une troisième défaite de suite en championnat.

Mbeumo a choqué Anfield Road en ouvrant le score dès la 2e pour les visiteurs. Liverpool a ensuite beaucoup poussé, sans avoir de réussite. Gakpo a touché trois fois les montants des Red Devils avant d'enfin égaliser (78e).

Mais au moment où les Reds semblaient capables de passer l'épaule, ils ont été surpris après un corner qui a permis à Maguire de redonner un avantage décisif aux siens (84e). Manchester United attendait une victoire sur la pelouse de son rival séculaire depuis 2016.

Au classement, Arsenal mène avec 19 points contre 16 pour Manchester City et 15 pour le duo composé par Liverpool et Bournemouth.



Super League: frustration pour le Lausanne-Sport Beloko ouvre le score pour le LS Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir. Lors de la 9e journée de Super League, les Vaudois ont fait 2-2 à Lucerne en encaissant deux buts en fin de rencontre alors qu'ils semblaient devoir s'imposer.

Une réussite de Beloko (53e) et un autogoal de Dorn (74e) avaient en effet mis les visiteurs sur la voie royale. Mais ils n'ont pas tenu la distance: Lucerne - qui n'a toujours pas gagné cette saison devant son public - a arraché un point grâce à des buts de Spadanuda (84e) et Ciganiks (90e).

Les Young Boys ont pour leur part été battus chez eux Wankdorf, où Saint-Gall s'est imposé 2-1 à Berne grâce à Gaal (56e) et Görtler (87e). Fassnacht a manqué un penalty pour YB en première période. Bedia a égalisé à la 85e, mais la joie bernoise a été de courte durée. Avec ce succès, les Brodeurs occupent le troisième rang, à égalité avec Bâle et à une longueur de Thoune.



Swiss Indoors: Wawrinka n'évoque pas une future retraite Stan Wawrinka ne pense pas encore à la retraite Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Stan Wawrinka (ATP 137) ne veut pas évoquer sa future retraite. "Tous les sportifs ont une date limite", a dit le Vaudois en conférence de presse à Bâle. Mais "je vis le moment présent".

"J'essaie de profiter au maximum de ces moments passés sur le circuit. Tous les sportifs ont une date limite. Mais je suis heureux de pouvoir jouer ici, de pouvoir jouer à Athènes" où il sera en lice du 2 au 8 novembre pour un ATP 250. "Et j'espère aussi pouvoir jouer l'an prochain", a-t-il glissé.

L'ex-no 3 mondial n'a pas l'intention d'arrêter une date pour sa fin de carrière, comme son pote Gaël Monfils a pu le faire. "Arrêter sa carrière, c'est quelque chose de très personnel. Chacun doit le faire comme il le sent", a-t-il souligné. "Le jour où j'arrêterai, vous le saurez", a-t-il ajouté, le sourire en coin.

Pas question donc de parler de la fin d'une carrière au cours de laquelle il a conquis 16 titres en simple dont trois trophées majeurs. Son ambition reste d'ailleurs de pouvoir soulever un dernier trophée. "Mais les chances sont évidemment plus grandes sur le circuit Challenger que dans un tournoi ATP", a-t-il concédé.

Le plus loin possible "J'essaie de conserver le meilleur niveau possible, afin de pouvoir aller le plus loin possible dans les tournois", a poursuivi Stan Wawrinka, qui n'a gagné que deux matches sur l'ATP Tour en 2025, mais a atteint deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence en mai, Rennes en septembre).

"J'apprécie toujours autant ce que je fais, et je veux profiter au maximum de mes derniers matches", a encore expliqué le Vaudois. A-t-il tout de même un objectif ultime ? "On a toujours des objectifs très personnels. Pour moi, c'est d'aller chercher mon potentiel maximum", a-t-il répondu.

"Je veux avant tout repousser mes limites, et voir ensuite les résultats qui suivront ou qui ne suivront pas. Tant que la motivation est là, je veux pousser encore un peu", a encore expliqué Stan Wawrinka, qui affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic au 1er tour des Swiss Indoors.



National League: Ajoie et Bienne s'inclinent à l'extérieur Les Biennois se sont réveillés trop tard face à Zoug ce dimanche en National League. Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Malgré une belle réaction, Bienne n'a pas pu éviter la défaite à Zoug 4-3 dimanche en National League. Après avoir ouvert la marque, les Ajoulots se sont inclinés 3-2 face à Rapperswil.

Après leur défaite face aux Lakers vendredi, les Biennois ont subi un 2e revers d'affilée. Zoug s'est envolé dès le 1er tiers en menant rapidement 2-0, et a encore salé l'addition en gagnant 4-0 à l'entame du 3e tiers, notamment grâce à Sven Senteler, auteur de deux buts et d'un assist. C'est à la 46e que les hommes de Martin Filander ont sonné la révolte. En dix minutes, les Bernois sont revenus à 4-3 à la 56e, sans parvenir à égaliser.

10e défaite d'affilée pour Ajoie Les Jurassiens n'ont pas su faire mentir les pronostics face à Rapperswil, solide 2e du championnat, et ont concédé leur dixième défaite d'affilée. Après avoir ouvert la marque grâce à Kilian Mottet, Ajoie a vu "Rappi" revenir à égalité dans le 1er tiers, avant de laisser les St-Gallois inscrire deux nouvelles réussites dans la 2e période.

Menés 3-1 à l'entame du 3e tiers, les Ajoulots ont pu compter sur Philipp-Michael Devos pour réduire la marque à la 57e. Mais ils ne sont pas parvenus à obtenir une 2e victoire en 16 matches.



Super League: Le FC Sion s'impose chichement face à GC Sion a assuré l'essentiel face à GC ce dimanche à Zurich. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Sion s'est imposé 1-0 face à GC lors de la 9e journée de Super League. A Zurich, les Valaisans ont dû attendre la 60e pour ouvrir le score, alors qu'ils jouaient à 11 contre 10 depuis la 12e.

Rrudhani est venu débloquer la situation pour les Sédunois à l'heure de jeu, sur un penalty obtenu par Nivokazi après intervention de la VAR. Loin d'être abattu, Grasshopper a encore poussé, mais la défense valaisanne a tenu pour remporter son premier succès après trois matches sans victoire en championnat.

Les Sauterelles ont été réduites à 10 dès la 12e suite à la faute de dernier recours de Decarli. Pourtant, les Sédunois se sont révélés incapables de faire la différence dans la première mi-temps. Chouaref a pourtant cru délivrer les Valaisans à la 37e, mais sa réussite était hors-jeu.

D'un point de vue comptable, les hommes de Didier Tholot réalisent une précieuse opération. Avant d'accueillir le leader Thoune samedi prochain (18h00), les Sédunois ne sont plus qu'à quatre longueurs de la tête de Super League.



Swiss Indoors: Remy Bertola se qualifie pour le tableau principal Remy Bertola s'est qualifié pour le tableau principal des Swiss Indoors ce dimanche. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Un troisième Suisse figure dans le tableau principal des Swiss Indoors de Bâle. Remy Bertola (ATP 259) a rejoint Stan Wawrinka et Henry Bernet en passant l’écueil des qualifications.

Le Tessinois a décroché son ticket en battant le Français Quentin Halys (ATP 77) 6-4 6-4 au 2e et dernier tour des qualifications dimanche à Bâle. Il avait dominé un autre Tricolore, la tête de série no 1 du tableau Adrian Mannarino (ATP 59), samedi au 1er tour (6-1 6-2).

Remy Bertola disputera ainsi, à 27 ans, son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP. Il avait échoué jusqu’ici deux fois au 2e et dernier tour des qualifications sur le circuit principal, à Bâle en 2023 et au printemps dernier à Genève.

Stan Wawrinka (ATP 137) et Henry Bernet (ATP 479), qui affronteront respectivement Miomir Kecmanovic (ATP 49) et Jakub Mensik (ATP 19) au 1er tour, sont présents grâce à une invitation. Les Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 251) et Mika Brunold (ATP 309) ont quant à eux échoué au 1er tour des qualifications samedi.



Triplé de Messi, meilleur buteur à l'issue de la saison régulière Lionel Messi (10) a signé un triplé face à Nashville samedi Image: KEYSTONE/AP/John Amis Lionel Messi a brillé avec un nouveau triplé lors du succès de l'Inter Miami 5-2 samedi contre le Nashville SC. L'astre argentin est ainsi sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS.

Messi (38 ans) a conclu avec classe une saison régulière où il a inscrit 29 buts en 28 matches, propulsant l'Inter Miami à la 3e place de la Conférence Est avant les play-off.

Le champion du monde argentin a d'abord frappé à la 34e minute, se retournant aux 35 mètres après un contrôle de la poitrine avant un dribble, une feinte puis une frappe sèche du gauche juste en dehors de la surface pour un "golazo" et l'ouverture du score.

"La Pulga" a égalisé à 2-2 sur penalty (63e) avant un nouveau but spectaculaire (4-2, 81e), contrôle de la poitrine puis appui sur Ian Fray avant une nouvelle frappe soudaine de son pied gauche magique à l'entrée de la surface.

"Que puis-je dire de plus à propos de Leo?", s'est interrogé à voix haute son entraîneur et ami Javier Mascherano. "Il a été exceptionnel, comme à son habitude. Il va sûrement être élu MVP, vu ce qu'il a démontré", a ajouté son compatriote à propos du trophée de meilleur joueur de la saison, déjà conquis par Messi en 2024.



Une 4e victoire d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) et les Devils ont décroché samedi leur 4e victoire de suite Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les "Swiss Devils" sont en forme en ce début de saison de NHL.

New Jersey a battu Edmonton 5-3 samedi, grâce notamment à deux assists de son capitaine valaisan Nico Hischier, pour cueillir son quatrième succès d'affilée.

La franchise de Newark n'avait pas connu de série victorieuse aussi longue depuis le mois de janvier 2023 (cinq victoires consécutives à cette époque). Son seul revers dans cet exercice 2025/26 a été enregistré lors de son premier match, sur la glace des Carolina Hurricanes.

Nico Hischier a été crédité d'un assist sur le 2-0 (37e), marqué par Jesper Bratt en supériorité numérique, puis sur le 5-2 (59e), inscrit par Dawson Mercer dans la cage vide. Son compère Timo Meier, auteur d'au moins un point dans les trois matches précédents, est resté "muet" samedi, tout comme Jonas Siegenthaler.

Nino Niederreiter s'est également fait l'auteur de 2 points samedi. L'attaquant grison a réussi 1 but et 1 assist dans un match remporté 4-1 par les Winnipeg Jets, qui ont décroché face aux Nashville Predators de Roman Josi un quatrième succès d'affilée également. "El Nino" en est déjà à 5 points cette saison.

Le deuxième "derby" suisse de la soirée a vu les St. Louis Blues de Pius Suter battre les Dallas Stars de Lian Bichsel 3-1. Suter a scellé le score dans un filet désert à 1'01 de la fin, alors que Bichsel a signé son premier assist de la saison sur le but de l'espoir (le 2-1) inscrit par Mikka Rantanen à la 58e.

Un 4e but pour Fiala Kevin Fiala s'est aussi illustré, en vain. L'attaquant saint-gallois a permis aux Kings d'arracher la prolongation face aux Hurricanes en inscrivant son quatrième but de la saison à la 52e (3-3). Mais L.A. a cédé en "overtime" pour concéder une quatrième défaite d'affilée, Carolina s'offrant un cinquième succès en cinq sorties.



Raul Fernandez s'impose à Phillip Island en MotoGP Raul Fernandez a fêté dimanche sa 1re victoire en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Raul Fernandez a remporté le Grand Prix d'Australie en MotoGP. L'Espagnol a devancé l'Italien Fabio Di Giannantonio, 2e dimanche, pour cueillir sa première victoire dans la catégorie reine.

Deuxième du sprint samedi sur le circuit de Phillip Island, Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) s'est imposé avec une marge de 1''418 sur Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Le Madrilène n'avait plus connu les joies de la victoire depuis son dernier Grand Prix disputé en Moto2, à Valence en 2021.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), vainqueur du sprint, complète le Top 3 en dépit d'une pénalité consistant en un double "long-lap" (deux tours rallongés de circuit) qu'il a dû effectuer durant la course. L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 2e du championnat pilotes, a fini au pied du podium.

Blessés, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) - déjà assuré du titre dans la catégorie reine - et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Australie.



Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont Noè Ponti a terminé 2e sur 200 m papillon samedi à Westmont Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN Noè Ponti a pris la 2e place du 200 m papillon samedi à Westmont, théâtre de la deuxième étape de la Coupe du monde en petit bassin. Le Tessinois a réalisé un excellent chrono de 1'49''32.

Le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021, qui avait renoncé au 200 pap' une semaine plus tôt à Carmel, a mené la finale jusqu'aux 150 mètres avant de céder face au Canadien Ilya Kharun (1'48''46). Il est resté à 0''55 de son record de Suisse, établi en avril dernier.

Noè Ponti, qui avait remporté le 100 m papillon (48''47) et terminé 2e du 100 m 4 nages (50''76) vendredi dans l'Illinois, tentera de décrocher une nouvelle victoire dimanche. Il va s'aligner sur 50 m papillon, sa discipline fétiche.



Verstappen partira en pole position à Austin Max Verstappen a décroché la pole position à Austin Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK Max Verstappen (Red Bull) partira dimanche en pole position du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 24 manches de la saison de Formule 1.

Le Néerlandais a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le Circuit des Amériques à Austin.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), alors que le leader australien du championnat du monde, Oscar Piastri (McLaren), s'élancera seulement en sixième position.

"C'était une très bonne qualification, la voiture était rapide et agréable dans tous les secteurs. Pourtant, ce n'était pas évident de tout mettre bout à bout sur ce difficile tracé, surtout avec la chaleur et le vent, donc c'est un résultat très solide", a estimé "Mad Max".

Déjà auteur vendredi de la pole position de la course sprint, qu'il a remportée samedi, Max Verstappen n'a encore laissé aucune chance à ses adversaires. Il a devancé Norris et Leclerc de près de trois dixièmes de seconde en Q3.

Le Néerlandais a ainsi décroché sa 47e pole position en Formule 1, la troisième lors des quatre derniers Grands Prix, et il continue de mettre la pression sur les pilotes McLaren dans la course au titre.



Le duel fratricide entre les pilotes McLaren se poursuit à Austin Le sprint final est lancé en Formule 1!

Les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, vont poursuivre à Austin leur duel fratricide pour le titre mondial lors du Grand Prix des Etats-Unis, 19e manche sur 24 de la saison.

Deux semaines après le contact entre les deux hommes au départ du GP de Singapour, quand Norris avait forcé le passage face à Piastri, leur comportement sera scruté de près. Et ce d'autant que l'épreuve texane sera marquée par deux courses puisque le quatrième des six sprints de la saison est programmé samedi.

L'Australien, qui n'avait pas caché sa colère à la radio après que l'Anglais l'avait dépassé de manière "pas très fair play" selon lui, possède encore 22 longueurs d'avance sur son voisin de garage. Il tentera de reprendre le dessus après avoir été battu trois fois de suite par le vice-champion du monde 2024.

Tracé "vraiment cool" "J'ai hâte de retrouver la piste sur le Circuit des Amériques. L'objectif sera de remporter le maximum de points à chaque course. Le tracé est vraiment cool et permet de belles bagarres, donc le week-end devrait être sympa", a déclaré Piastri.

"J'adore venir ici, car les supporters mettent toujours une ambiance incroyable. Le tracé est très agréable et offre des opportunités de dépassement. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de venir piloter ici", a ajouté Norris.

McLaren, qui arrive à Austin avec le titre des constructeurs en poche, a toutefois vu sa domination s'effriter ces dernières semaines. L'écurie anglaise n'a ainsi remporté aucune des trois dernières courses, une première cette saison.

Verstappen et Russell en arbitres Le quadruple champion du monde Max Verstappen, vainqueur à Monza et Bakou puis deuxième à Singapour, devrait une nouvelle fois jouer le rôle d'arbitre du duel Piastri/Norris au volant de sa Red Bull-Honda. Il compte 67 points de retard sur l'Australien et ne semble plus en mesure de se mêler à la bagarre pour le titre.

George Russell, vainqueur à Marina Bay et deuxième à Bakou, pourrait aussi jouer les premiers rôles. Le Britannique se présentera au Texas avec le moral regonflé à bloc par ses récentes performances et l'esprit tranquille après avoir enfin prolongé son contrat avec Mercedes pour 2026.



Super League: Sion en déplacement à Zurich Meilleur club romand depuis le début de la saison de Super League, Sion se déplace à Zurich dimanche. Les hommes de Didier Tholot affrontent Grasshopper dès 14h au Letzigrund.

Sixième du classement avant cette 9e journée avec 12 points, le FC Sion doit se reprendre. Le club cher au président Christian Constantin reste sur trois matches sans victoire (1 défaite, 2 nuls). GC a pour sa part signé un succès convaincant (3-0) lors de sa dernière sortie face à son rival historique, le FC Zurich.

Lausanne se rend pour sa part en Suisse centrale pour défier le FC Lucerne (coup d'envoi 16h30). Le LS, 10e du classement avant cette 9e journée, veut confirmer l'éclatante victoire (5-0) décrochée face à Young Boys lors de la dernière journée avant la pause internationale. YB accueillera au même moment St-Gall, qui espère éviter une troisième défaite consécutive.

