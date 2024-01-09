Loïc Meillard est de retour ++ Sion joue à St-Gall

NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi Roman Josi (à droite) a offert deux assists à son équipe de Nashville. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Le Suisse Janis Moser a marqué son 3e but de la saison de NHL avec Tampa Bay, mais a concédé à la défaite comme la plupart de ses compatriotes. Seul Roman Josi est sorti vainqueur avec Nashville.

Au début dernier tiers-temps, le défenseur bernois Janis Moser a marqué pour la troisième fois de la saison pour les Tampa Bay Lightning. mais ce n'était que la 2e et dernière réalisation de son équipe à 4-2 lors du derby contre les Florida Panthers, vainqueurs de la Coupe Stanley, qui s'est conclue sur le score 5-2.

Josi, 3e étoile du match Les Predators de Nashville menés par leur capitaine Roman Josi, se sont imposés 5-2 à St-Louis (avec Pius Suter). Le défenseur, 3e étoile du match, a effectué deux passes décisives. Les Jets de Winnipeg du Grison Nino Niederreiter ont perdu 3-2 après prolongation contre Ottawa, tout comme les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala, 4-1 à Dallas. Le Saint-Gallois a vécu une soirée difficile, avec trois buts encaissés lorsqu'il était sur la glace.

Avec sa troisième défaite consécutive, Los Angeles n'occupe plus que la 6e place à l'Ouest. Nashville, Winnipeg, ainsi que St-Louis ne sont pour l'heure pas qualifiés pour les play-off.



Loïc Meillard, de retour au premier plan après les doutes Arrivé à Val d'Isère en panne de résultats, Loïc Meillard repart des Alpes françaises avec un succès en géant et une 2e place en slalom. Sa saison olympique est-elle enfin lancée?

Fin mars, Loïc Meillard a conclu sa saison de géant en battant Marco Odermatt lors des finales de la Coupe du monde de Sun Valley. Lors de l'hiver 2024/25, le Valaisan d'origine neuchâteloise a clairement franchi un cap, devenant champion du monde de slalom à Saalbach, se classant dans le top 5 de dix des douze slaloms au programme, et terminant 3e du général, derrière l'intouchable "Odi" et à 40 points de Henrik Kristoffersen.

En quête de solutions avant Val d'Isère Au niveau physique cependant, ses douleurs au dos, qui l'ont handicapé au début de l'hiver, n'ont pas disparu. Alors qu'on l'annonçait comme un rival de son coéquipier Marco Odermatt pour le général, il est arrivé en Haute-Tarentaise avec une 9e place au géant de Beaver Creek comme meilleur résultat.

Vendredi, avant les courses, il avait déclaré toute sa volonté de passer outre ces résultats et de capitaliser sur sa bonne forme du moment: "J'ai fait des kilomètres en slalom et en géant à Thyon, à la maison. Pour l'instant, ce n'est pas le ski espéré, mais c'est le sport." Le skieur d'Hérémence voulait surtout trouver des solutions. "Beaver Creek, c'était déjà un pas dans la bonne direction, avec des secteurs vraiment corrects. Maintenant, on va essayer de construire là-dessus", avait-il avancé, confiant.

Deux courses de rêves pour se relancer Meillard l'a prouvé dès la première manche du géant samedi, avec sa 5e place provisoire derrière Odermatt. L'après-midi, le scénario rêvé et tant espéré par les Suisses se réalise: Loïc Meillard remporte le géant devant Luca Aerni et Marco Odermatt. Un nouveau triplé à croix blanche, mais un tournant pour Meillard. "Une 9e place, ça m'est complètement égal pour la confiance. Je veux retrouver les podiums!", avait-il martelé la veille.

La différence entre la victoire et une place dans le top 30 est parfois fine, comme il l'a indiqué une fois la victoire en poche: "Le premier podium de l'hiver fait toujours du bien, après je sais que j'ai encore du travail à fournir pour performer sur certains parcours."

Le lendemain, le skieur de 29 ans a encore signé deux manches de haut vol pour terminer 2e du slalom, preuve que la Face de Bellevarde lui convient bien. Au terme des deux courses, il a obtenu 180 points, lui qui n'en comptait que 78 auparavant.

Une préparation estivale tronquée Pour expliquer cette progression, Julien Vuignier, entraîneur en équipe de Suisse, avance au terme de la compétition que "Loïc a passé des grosses journées d'entraînement à enchaîner les manches avant Val d'Isère. Et ça lui a fait du bien, tout comme d'être à la maison". Pour lui, pas de doute, Loïc Meillard a eu un déclic durant ce week-end à Val-d'Isère: "On sait que quand ça commence à gagner, il y a vraiment un relâchement dans tout le corps. D'un coup, la technique fonctionne et c'est parti."

Si le champion du monde de slalom n'a pas performé plus tôt, la clé de compréhension réside peut-être dans sa préparation estivale en demi-teinte. "Loïc a peut-être fait dix jours de bon ski, maximum" reconnaît Vuignier. Il n'a pas pu faire de volume, pas pu monter dans les intensités. Cela lui a donc demandé un peu de patience. Et là, d'arriver sur une piste technique, où l'expérience parle aussi, ça l'a aidé."

Libéré, Loïc Meillard est désormais prêt à enchaîner. "Le week-end prochain, il va falloir retrouver les mêmes sensations à Alta Badia. Il faudra se réadapter pour renouveler mon ski", a-t-il conclu avant de quitter la raquette d'arrivée dimanche.



Sion en déplacement à St-Gall Mardi soir, le FC Sion est engagé pour la 18e journée de Super League. Les hommes de Didier Tholot se déplacent à St-Gall qui vient de faire tomber le leader Thoune.

La victoire étriquée (1-0) face à GC sur un penalty de Kololli a permis aux Sédunois de se constituer un petit matelas de trois points par rapport au 7e, Zurich. Mais les Zurichois traversent une période difficile, alors que les Brodeurs sont deuxièmes au classement. Reste que les Saint-Gallois ont perdu leur dernier match à domicile 2-1 face à Zurich, ce qui veut dire que les Valaisans peuvent s'inspirer de cela.

Ils peuvent également s'appuyer sur un gardien en forme puisqu'Anthony Racioppi a sorti deux clean sheets sur ses deux derniers matches en se montrant décisif.

L'autre rencontre de la soirée semble déséquilibrée sur le papier avec la lanterne rouge Winterthour qui reçoit le leader Thoune.



Slalom de Courchevel: Holdener pour un podium? Cela fait maintenant depuis 2017 que la Coupe du monde féminine fait halte à Courchevel, souvent pour une épreuve nocturne. Wendy Holdener peut-elle monter une 39e fois sur le podium en slalom mardi?

Wendy Holdener va-t-elle pouvoir aller chercher son premier podium de l'hiver? 8e puis deux fois 4e des trois slaloms disputés jusqu'ici, la Schwytzoise est "mûre" pour monter sur la boîte. Mais la piste Emile Allais n'est pas celle où elle se sent le mieux. Il lui faudra oublier son abandon de la saison passée, le seul sur ses 14 derniers départs. C'est Zrinka Ljutic qui avait dominé cette course. Holdener était 2e à l'issue du premier tracé, mais elle n'avait pas tenu en deuxième manche.

Très régulière en géant, Camille Rast sera le deuxième atout de Swiss-Ski dans la station savoyarde. Sur le virage court, c'est un petit peu plus aléatoire. 15e à Levi, la Valaisanne est montée sur le podium à Gurgl (3e), mais n'a décroché que la 10e place à Copper Mountain.

Mais attention pour la gagne à Mikaela Shiffrin. Victorieuse des trois premiers slaloms cet hiver, la dame aux 104 succès en Coupe du monde se verrait bien ajouter une couronne à son incroyable palmarès. A noter encore que les Suissesses seront 11 au départ de cette course.



Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain Julien Sprunger: un grand joueur s'apprête à tirer sa révérence. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Julien Sprunger ne disputera pas une 25e saison sous les couleurs du HC Fribourg-Gottéron. L’attaquant a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière au printemps prochain.

"Ce fut un voyage extraordinaire", a avoué Julien Sprunger dans une video diffusée par son club pour lequel il a joue à ce jour 1149 rencontres pour 810 points. "Mais il est temps de passer le témoin », ajoute l’attaquant qui fêtera ses 40 ans le 4 janvier prochain. Toujours compétitif comme le soulignent les 14 points comptabilisés depuis le début de la saison, Julien Sprunger quittera son club de toujours par la grande porte. Il rêve bien sûr de le conduire enfin vers le titre de Champion de Suisse. Il l’avait approché en 2013 avec une finale contre Berne perdue en six matches.

Sélectionné à 96 reprises en équipe nationale, il n’aura pas connu les récentes heures glorieuses de la sélection. Il a pris sa retraite internationale à l’issue de la saison 2013/2014. Son parcours en équipe de Suisse fut marqué par cette charge bien sévère qu’il avait subie de la part de l’Américain David Backes le 4 mai 2009 lors du Championnat du monde disputé à Berne.

"Julien Sprunger incarne Fribourg-Gottéron, souligne son président Hubert Waeber. Tous les fans se retrouvent en lui. Il nous a fait vibrer tellement de fois. Nous sommes très fiers de notre capitaine." Comme le rappelle Hubert Waeber, l'attaquant laissera une trace indélébile dans l'histoire du HC Fribourg-Gottéron



Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic Belinda Bencic peut avoir le sourire: son année 2025 fut très belle. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Belinda Bencic recueille les éloges de la WTA. La Saint-Galloise a, selon l’instance, signé le plus beau comeback de l’année.

Après la naissance de sa fille en avril 2024, Belinda Bencic a, il est vrai, traversé une année 2025 qui fut celle de bien des bonheurs avec une demi-finale à Wimbledon et des succès dans les tournois WTA 500 d’Abu Dhabi et de Tokyo pour se hisser au 11e rang mondial.

La joueuse de l’année est la no 1 mondiale Aryna Sabalenka pour la WTA. Finaliste à Wimbledon et à l’US Open, Amanda Anisimova est, quant à elle, la joueuse à la progression marquante. Enfin la révélation de l’année est la Canadienne Victoria Mboko qui a remporté à 18 ans le WTA 1000 de Montréal.



Sauber s'appellera Audi Revolut F1 Team Audi a dévoilé le nom de sa futue équipe Image: KEYSTONE/DPA Le constructeur Audi, qui fera son entrée en F1 avec sa propre écurie la saison prochaine, dévoile davantage de détails avant ses débuts. L'écurie s'appellera officiellement Audi Revolut F1 Team.

Audi n'a pas encore officialisé les couleurs des nouvelles voitures, qui seront fabriquées sur le site de l'ancienne équipe Sauber. La présentation est prévue le 20 janvier à Berlin. En revanche, le nom de l'équipe est désormais connu: Audi Revolut F1 Team. Revolut est une société financière basée à Londres.

Jusqu'à présent, il n'existe qu'une version conceptuelle de l'Audi, baptisée R26, qui a été présentée en novembre à Munich. "La présentation à Berlin sera le premier moment où nous serons tous réunis en tant qu'équipe et où nous inviterons nos fans du monde entier à nous rejoindre avant même nos débuts l'année prochaine", a déclaré le chef de projet Mattia Binotto.



Les Chiefs manquent les play-off, Mahomes blessé aux ligaments Patrick Mahomes se tient le genou gauche après avoir subi une déchirure du ligament antérieur Image: KEYSTONE/AP/Reed Hoffmann Pour la première fois en dix ans, Kansas City va manquer les play-off en NFL. Et comble de malchance, le quarterback Patrick Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Les Chiefs se sont inclinés 16-13 face aux Los Angeles Chargers dans leur stade et ont ainsi essuyé leur huitième défaite en quatorze matchs cette saison. Les Houston Texans ayant remporté leur match contre les Arizona Cardinals, les Chiefs n'ont plus aucune chance de participer aux play-off ni de remporter leur troisième Super Bowl en quatre ans.

Pour couronner le tout, Mahomes s'est blessé au genou gauche dans les dernières minutes du match. Le double MVP a été transporté à l'infirmerie et n'a pas pu reprendre le jeu. Dans la soirée, les Chiefs ont appris la triste nouvelle: Mahomes s'est déchiré le ligament croisé antérieur et devra faire une pause de plusieurs mois.

Les Chiefs ont annoncé qu'une opération était envisagée. On ne sait pas encore si Mahomes sera de nouveau opérationnel pour le début de la saison prochaine en septembre.



Les Wizards remportent le duel des cancres Kyshawn George a réussi 9 assists face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast Rare succès pour les Washington Wizards. L'équipe de Kyshawn George a remporté son 4e match de la saison en dominant les Indiana Pacers 108-89.

Cette victoire des Wizards fait que le club en est maintenant à un record de 4-20 contre 6-20 pour des Pacers qui ne sont que l'ombre de l'équipe qui a ennuyé Oklahoma City jusqu'au 7e match des finales la saison dernière. Il faut dire que sans leur meneur Tyrese Haliburton, blessé lors du dernier match en juin et indisponible toute cette saison, tout devient nettement plus compliqué.

Washington n'a jamais tremblé au cours de cette partie. Kyshawn George a joué 36 minutes, mais a manqué de précision avec un très modeste 3/11 au tir. Le Chablaisien n'est en revanche pas passé loin du triple-double avec ses 9 points, 8 rebonds et 9 assists.



Cela ne s'arrange pas pour Ludovic Magnin Ludovic Magnin: passera-t-il l'hiver à Bâle ? Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ludovic Magnin est-il un entraîneur en sursis ? Tout l’indique après le nouveau faux-pas du FC Bâle, tenu en échec au Parc Saint-Jacques par un Lausanne-Sport réduit à 10 à l’heure de jeu.

Une semaine après une victoire miraculeuse à Winterthour, ce partage des points contre les Vaudois fragilise encore la position du successeur de Fabio Celestini. Il souligne aussi combien le FCB ne possède plus aujourd’hui la moindre marge contre n’importe quelle équipe. Et ce nul ne lèse pas vraiment les Rhénans dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de réelles occasions de but après l’expulsion de Beyatt Lekoueiry qui avait été introduit à la pause.

Avec ce troisième 0-0 de rang, Lausanne a eu la confirmation que sa défense était de fer en cette fin d’année. Peter Zeidler se félicitera bien sûr de la solidarité sans faille de ses joueurs qui ont terminé la rencontre à neuf avec le rouge de Brandon Soppy à la 95e et de ce point qui pourrait compter dans la lutte pour le top-6. A condition de bien conclure l’année dimanche prochain lors de la réception de Lucerne.

Jocelyn Gourvennec loin du compte Si le Lausanne-Sport a témoigné d’un esprit de corps remarquable, le Servette FC a, en revanche, dévoilé bien des fragilités à Lugano. Battus 4-2 après avoir été menés 3-0 à la... 24e, les Grenat ont été trop vulnérables en défense, à commencer par leur gardien Joël Mall qui endosse une certaine responsabilité sur l’ouverture du score d’Antonio Papadopoulos à la 5e minute.

La formation la plus décevante de la Super League a ainsi concédé sa 8e défaite de la saison pour se retrouver à 8 points de la barre. A la tête de l’équipe depuis la 4e journée, Jocelyn Gourvennec est loin d’avoir fait des miracles...



La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande Dario Simion (à gauche) et les Suisses ont perdu leur trois matches à Zurich. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER La Suisse a terminé son tournoi de l'Euro Hockey Tour sur une troisième défaite. Déjà battue par la Suède et la Tchéquie, elle s'est inclinée devant la Finlande dimanche à Zurich (4-3 ap).

Avec trois revers en trois matches, difficile de qualifier ce mini-tournoi zurichois de "bon". Mais l'impression laissée par les hommes de Patrick Fischer est probablement meilleure qu'en novembre, quand ils avaient concédé deux lourdes défaites face aux Suédois (8-3) et aux Tchèques (4-0).

Comme la veille contre la Tchéquie (défaite 5-3), la Suisse a toujours couru après le score dimanche, la faute aux Finlandais de National League. Le Genevois Jesse Puljujärvi a d'abord dévié un envoi du Fribourgeois Henrik Borgström pour battre Stéphane Charlin (5e), avant l'égalisation de Sven Andrighetto en power-play (8e).

Les Finlandais ont également profité de leur jeu de puissance pour marquer deux autres buts. A huit secondes de la première pause, l'Ajoulot Julius Nättinen a trouvé la canne de Markus Nurmi pour le 2-1. Et le tir ultraprécis du Lausannois Sami Niku à la 27e n'a laissé aucune chance à Charlin.

L'effort de Haas ne suffit pas A la peine à 5 contre 5, la troupe de Patrick Fischer a dû attendre une autre situation de supériorité numérique pour réduire la marque. A sept secondes de la deuxième pause cette fois, Dario Simion a victorieusement dévié un envoi de Damien Riat.

Et alors que les efforts helvétiques semblaient insuffisants, Gaëtan Haas est sorti de sa tanière pour arracher les prolongations (58e). Mais le but du Biennois n'a pas suffi, puisque Pujlujärvi, encore lui, a offert la victoire aux Finlandais après 58 secondes de temps supplémentaire.

La Suisse boucle donc sa préparation automnale avec cinq défaites en six matches. Patrick Fischer a maintenant quelques jours pour livrer la liste des joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques. Avec la présence des joueurs de NHL, la Suisse aura une tout autre allure lors de son premier match à Milan, le 12 février face à la France.



Les Suissesses sont championnes du monde Les Suissesses ont réussi un sacré exploit à Ostrava. Image: KEYSTONE/FABIAN TREES Les Suissesses sont les nouvelles championnes du monde de unihockey. Elles ont remporté l'or mondial en battant la Tchéquie, pays hôte de la compétition, dimanche à Ostrava (2-0).

C'est la deuxième fois que la Suisse monte sur le toit du monde depuis la création du Championnat du monde féminin en 1997. Elle avait déjà décroché l'or en 2005 à Singapour.

Au lendemain de sa victoire historique contre l'imbattable Suède en demi-finale (6-3), la sélection d'Oscar Lundin a encore signé un exploit pour vaincre les Tchèques. Ces dernières avaient pourtant remporté le premier duel entre les deux nations lors de la phase de groupes.

Un but a longtemps suffi au bonheur aux solides Helvètes. Il est venu de la canne de Céline Stettler, qui a trouvé la faille à la 13e minute d'un tir accompagné. Pas irréprochable sur le coup, la gardienne tchèque ne gardera sans doute pas un souvenir impérissable de cette finale perdue devant son public.

Une défense de fer La Tchéquie a poussé tout le match pour égaliser, mais a systématiquement buté sur la portière helvétique Lara Heini. Les Suissesses ont été héroïques pour tenir, avant d'assurer leur succès dans la cage vide, à 38 secondes de la sirène finale, grâce à leur capitaine Isabelle Gerig.

Cette édition 2025 du Mondial aura permis aux Suissesses de laver l'affront subi il y a deux ans à Singapour, où elles avaient échoué à monter sur le podium pour la première fois depuis 2011. On se souviendra aussi du tournoi tchèque comme celui où elles ont mis fin à l'hégémonie suédoise. Même les Scandinaves, nonuples championnes du monde en titre, n'ont pas su résister à cette remarquable équipe de Suisse.



Le "Tyne-Wear Derby" pour Granit Xhaka Une victoire sans prix pour Granit Xhaka et Sunderland. Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN La saison de Granit Xhaka à Sunderland est toujours aussi belle. Le capitaine et ses coéquipiers ont enlevé le "Tyne-Wear Derby" à la faveur de leur succès 1-0 devant Newcastle.

Devant son public, le néo-promu a forcé la décision grâce à un autogoal improbable de Nick Woltemade juste après la pause. L’attaquant allemand a dévié de la tête dans ses propres filets un centre tendu de Nordi Mukiele.

Dans un match plutôt "sauvage" avec neuf avertissements au total, Granit Xhaka a livré la marchandise dans son rôle de régisseur. Sur le banc au coup d’envoi, Fabian Schär a, pour sa part, relayé Dan Burn à la 42e au sein de la défense de Newcastle qui ne sera pas cette saison la première équipe à battre Sunderland au Stadium of Light.



Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième Kent Farrington et sa jument Greya ont réussi deux excellents passages à Genève. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Kent Farrington a remporté dimanche le Grand Prix du CHI de Genève, pour la deuxième fois de sa carrière. Le meilleur Suisse se nomme Jason Smith, qui a terminé cinquième à l'issue du barrage.

Avec Greya, le cavalier de Chicago a réussi le deuxième sans-faute le plus rapide lors du barrage décisif qui a réuni huit couples. Il a devancé l'Irlandais Shane Sweetnam et le Belge Thibeau Spits pour remporter son deuxième GP à Genève après sa victoire en 2017.

Dans le camp suisse, la surprise est venue de Jason Smith, l'Ecossais de naissance évoluant désormais sous les couleurs helvétiques. L'ancien protégé de Pius Schwizer a signé deux sans-fautes avec Picobello, mais il a terminé le deuxième parcours avec trois secondes de plus que Farrington.

Une faute fatale à Guerdat Le Jurassien Steve Guerdat, qui faisait son retour au plus haut niveau ce week-end à Palexpo après son opération du dos, n'a pas réussi à atteindre le barrage. Le triple vainqueur de l'épreuve (2006, 2013 et 2015) a commis l'irréparable avec Dynamix sur l'antépénultième obstacle du premier parcours.

Le résultat a été le même pour le Zurichois Martin Fuchs (L&L Lorde), deux fois vainqueur du prestigieux Grand Prix genevois (2019 et 2021). La Soleuroise Barbara Schnieper (Canice) a elle aussi fait tomber une barre lors de son passage.

Les autres Suisses en lice, Géraldine Straumann (5 points), Gaëtan Joliat (8), Edouard Schmitz (12) et Alain Jufer (12), ont terminé plus loin.

