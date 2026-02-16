Omeragic au FC Bâle ++ Bencic victorieuse

Loïc Meillard toujours présent dans les grands rendez-vous Loïc Meillard a obtenu un set complet de médailles olympiques à Bormio. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Loïc Meillard repart de Bormio avec une collection complète de médailles. Depuis les Mondiaux de Cortina en 2021, le skieur d'Hérémence est devenu un homme de grands rendez-vous.

Triple médaillé à Saalbach avec notamment l'or en slalom, triple médaillé à Bormio avec encore le plus beau des métaux sur le virage court, Loïc Meillard est en train de se constituer un palmarès plus que séduisant.

La larme à l'oeil, Thierry Meynet, l'un des entraîneurs de technique, avait la banane: "Lolo répond toujours présent sur les grands rendez-vous depuis quelque temps. C'est juste phénoménal, c'est énorme, il n'y a pas de mots. Je suis trop fier de l'ensemble de l'équipe."

Pas exceptionnel sur la manche de slalom du combiné par équipe, Meillard avait quand même trouvé les ressources pour aller chercher l'argent. Mais Thierry Meynet savait que son protégé se remobiliserait. "J'ai toujours su qu'une semaine plus tard, Loïc serait là et c'était aujourd'hui qu'il fallait faire la course parfaite. Au final, on a gagné les deux, le combiné par équipe et le slalom. C'est un rêve éveillé que je vis. J'ai attendu longtemps en tant qu'entraîneur pour connaître enfin cette première place."

Se coéquipiers ont aussi tenu à féliciter le nouveau champion olympique. "Alors là, après son titre mondial, il fait un sacré joli doublé, a commenté Daniel Yule. Après je pense que ce n'est pas vraiment une surprise. Cela fait depuis un certain nombre d'années, ou plutôt non, je ne me rappelle même pas une journée où j'ai été plus vite que lui à l'entraînement. Et je pense que l'on peut compter sur les doigts d'une main les journées d'entraînement où quelqu'un a été plus vite que lui. On voit qu'il a la confiance et il commence à montrer tout ça en course. C'est sûr que s'il continue comme ça, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là."

Tanguy Nef, qui partage souvent sa chambre avec le Valaisan en Coupe du monde, a motivé son coéquipier. "Entre les manches, j'ai dit à Loïc qu'on n'allait pas leur laisser le titre de slalom, raconte le Genevois. J'ai dit 'Loïc, il va falloir vraiment que tu mettes les gaz' et c'est exactement ce qu'il a fait. C'était incroyable à voir. J'aurais bien voulu partager ce moment avec lui sur le podium, mais voilà, aujourd'hui c'est lui qui a vraiment fait la différence et porté l'équipe et je suis très très content pour lui."



Mathilde Gremaud forfait pour la finale du Big Air Mathilde Gremaud a été placée sur une civière dans l'aire d'arrivée. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mathilde Gremaud ne décrochera pas de cinquième médaille olympique lundi soir à Livigno. La Fribourgeoise a chuté à l'entraînement avant la finale du Big Air et doit déclarer forfait.

La Fribourgeoise souffre d'une blessure à une hanche, a annoncé Swiss-Ski. Victime elle aussi d'une chute et touchée à un poignet, la Zurichoise Anouk Andraska ne participera pas non plus à cette finale qui doit débuter à 19h30.

Troisième de la qualification, Mathilde Gremaud abordait sa dernière "compét" des JO 2026 avec l'ambition d'aller décrocher une nouvelle breloque. Mais les Jeux olympiques de la Gruérienne restent malgré tout plus que réussis.

A 26 ans, elle est devenue en Italie la première Suissesse à obtenir trois médailles consécutives aux JO dans la même discipline après l'argent de PyeongChang et l'or de Pékin en slopestyle. Elle avait aussi ajouté le bronze du Big Air à sa collection il y a quatre ans en Chine.



SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle L'international suisse quitte Montpellier pour rejoindre B稷e. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Becir Omeragic a été transféré Bâle en provenance de Montpellier, a annoncé lundi le club rhénan. L'international suisse a signé un contrat valable jusqu'à l'été 2029.

Omeragic (24 ans, 7 sélections), sollicité par plusieurs clubs cet hiver, s'est engagé pour une durée de trois ans et demi à Bâle, au dernier jour du mercato hivernal en Suisse. Fin août, le champion en titre de Super League avait déjà sollicité le capitaine héraultais mais n'avait pas trouvé d'accord avec Montpellier, relégué en Ligue 2 en mai dernier.

Omeragic occupait le poste de milieu défensif ou défenseur central à Montpellier, qu'il avait rejoint libre à l'été 2023 en provenance du FC Zurich. Il s'est très vite imposé comme titulaire, disputant 80 matches (3 buts) toutes compétitions confondues.

Il a accepté l'offre du club helvétique car il ne désespère pas de participer à la prochaine Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). Le sélectionneur Murat Yakin l'a rappelé cet automne pour participer à deux matches éliminatoires face à la Suède et au Kosovo.

Bâle occupe actuellement la 4e place du championnat avec 40 points, à 18 longueurs du leader Thoune. Le 26 janvier dernier, le club a engagé Stephan Lichtsteiner au poste d'entraîneur principal en remplacement du Vaudois Ludovic Magnin.



Slalom: Loïc Meillard s'offre un premier or olympique Le nouveau champion olympique de slalom Loïc Meillard est félicité par Henrik Kristoffersen, 3e de cette course Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Loïc Meillard tient son premier titre olympique!

Le skieur d'Hérémence s'est adjugé l'or du slalom lundi à Bormio, profitant de la sortie de piste du leader de la première manche Atle Lie McGrath. Il offre à la Suisse une 10e médaille dans ces JO 2026, la cinquième en or.

Champion du monde en titre de la discipline, Loïc Meillard ajoute donc une médaille d'or olympique à sa collection. Il avait déjà cueilli l'argent du combiné par équipe dans ces joutes (en compagnie de Marco Odermatt) et le bronze du géant. Le ski alpin masculin suisse aura donc glané huit médailles à Bormio, dont quatre d'or!

Deuxième de la manche initiale, Loïc Meillard a sorti le grand jeu sur le second tracé, signant le meilleur chrono. Il devance au final de 0''35 le médaillé d'argent Fabio Gstrein et de 1''13 Henrik Kristoffersen (3e). Le Genevois Tanguy Nef se classe 6e, alors que Matthias Iten et Daniel Yule sont respectivement 11e et 15e.

Si la Suisse n'est pas parvenue à rafler les cinq titres mis en jeu chez les messieurs, elle a néanmoins réussi une razzia historique. Depuis que cinq épreuves figurent au programme olympique (1988), jamais les Helvètes n'avaient figuré sur le podium de chacune d'elles. L'Autriche a réussi trois fois d'affilée ce tour de force chez les hommes, en 1998, 2002 et 2006.

Les podiums suisses dans un slalom olympique masculin sont, il est vrai, rares. Avant Loïc Meillard, seuls Edi Reinalter, sacré en 1948 à St-Moritz, le Fribourgeois Jacques Lüthy, médaillé de bronze en 1980 à Lake Placid, et Ramon Zenhäusern, vice-champion olympique en 2018 à PyeongChang, étaient parvenus à se hisser sur la "boîte" dans cette discipline aux Jeux.



Glauser de retour à l'entraînement Andrea Glauser s'est entraîné en équipe lundi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Andrea Glauser devrait être disponible pour le 8e de finale de la Suisse contre l'Italie, mardi aux JO 2026 (12h10). Le défenseur de Gottéron a participé à l'entraînement commun lundi à midi.

Glauser avait manqué le dernier match du tour préliminaire contre la République tchèque. Vendredi contre le Canada, il avait dû quitter la glace après avoir subi une blessure à la tête suite à une charge.

Le retour de Denis Malgin reste en revanche incertain. L'attaquant n'a pas participé à l'entraînement lundi, et il continue à faire soigner son épaule blessée lors du match contre le Canada.



Retour gagnant pour Bencic Belinda Bencic a signé un retour gagnant à Abou Dhabi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 13) a signé un retour gagnant sur le circuit, 25 jours après son élimination au 2e tour de l'Open d'Australie.

La St-Galloise a battu Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) au 1er tour du WTA 1000 de Dubai lundi.

Tête de série no 9 d'un tournoi qu'elle avait remporté en 2019, Belinda Bencic s'est imposée 2-6 6-1 6-2 devant l'Espagnole. Elle a parfaitement su rectifier le tir après un premier set difficile, elle qui avait renoncé à s'aligner à Abou Dhabi - où elle était tenante du titre - et à Doha lors des deux précédentes semaines.

Malade à son arrivée à Abou Dhabi, la championne olympique 2021 a visiblement repris de couleurs au cours des deux dernières semaines. Elle se frottera mardi en 16e de finale à la Tchèque Sara Bejlek (WTA 41), qui a créé la sensation il y a quelques jours en succédant à Belinda Bencic au palmarès à Abou Dhabi.



Bob: Vogt/Ndiaye loin du podium Michael Vogt pointe au 7e rang en bob à 2 Image: KEYSTONE/AP/Aijaz Rahi Les équipages suisses sont loin du podium après la première journée de l'épreuve olympique de bob à deux. Seul le bob de Michael Vogt figure dans le top 10 après deux des quatre manches.

Septième après la première descente, le duo Michael Vogt/Amadou Ndiaye pointe au même rang à mi-parcours. Le pilote argovien a concédé 1''59 sur Johannes Lochner, leader provisoire, et 0''35 sur Adam Ammour, 3e. Un troisième pilote allemand, Francesco Friedrich, occupe la 2e place à 0''80 du leader.

Les deux autres bobs helvétiques en lice dans cette épreuve pointent hors du top 10. Timo Rohner et son pousseur Tim Annen sont 14es, à 2''19 de la tête et à 0''95 du podium, alors que le duo Cedric Follador/Luca Rolli occupe la 16e place.



Une 2e défaite pour les Suissesses La Suisse a subi la loi de la Suède lundi matin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a subi lundi matin sa deuxième défaite dans le Round Robin du tournoi olympique féminin. Le CC Aarau s'est incliné 6-4 devant la Suède, qui est toujours invaincu après six matches.

La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières ont cédé dans le neuvième end face à la formation emmenée par Anna Hasselborg. Un balayage manqué sur la dernière pierre d'Alina Pätz a alors permis aux Suédoises de "voler" un point.

Les Suissesses se sont donc retrouvées menées 5-3, alors qu'elles visaient un coup de deux qui leur aurait permis de reprendre l'avantage. Et elles n'ont marqué qu'un point dans la neuvième manche, avant de voir Anna Hasselborg classer l'affaire sur l'ultime pierre du dixième end.

Avec trois victoires pour deux défaites, la Suisse pointe au 3e rang provisoire et reste bien placée dans la lutte pour les places de demi-finaliste. Mais le CC Aarau aura tout intérêt à battre la Grande-Bretagne lundi dès 19h05 pour rester dans le bon wagon.



Slalom: Meillard 2e derrière McGrath après la première manche Loïc Meillard joue placé lors du slalom olympique Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Loïc Meillard est en course pour une médaille à l'occasion du slalom olympique lundi à Bormio. Le champion du monde de la discipline est 2e à 0''59 du Norvégien Atle Lie McGrath.

Parti avec le dossard 2 sous une neige abondante, le skieur d'Hérémence a su skier avec finesse, l'une de ses grandes qualités et un atout sur cette neige forcément molle. Un seul homme a été plus rapide que le Valaisan d'origine neuchâteloise, Atle Lie McGrath. Le Norvégien, parti en premier, a su profiter d'une piste parfaite pour creuser des écarts.

Leader de la spécialité, le Norvégien est là où on l'attendait. Deux hommes ont réussi à rester sous la seconde de retard: l'Autrichien Fabio Gstrein, 3e à 0''94, et le Norvégien Timon Haugan à 0''96. Avec encore Henrik Kristoffersen 6e (à 1''59), les Scandinaves ont répondu présents, comme toujours en slalom. Champion olympique de géant, Lucas Pinheiro Braathen avait 0''26 d'avance sur McGrath avant de sortir, comme beaucoup d'autres concurrents sur une manche qui a fait des dégâts.

Brillant lors de la manche du slalom du combiné, Tanguy Nef n'a pas eu le même flow sur ce tracé. Le Genevois occupe le 10e rang à 2''32. Matthias Iten est 15e provisoire à 2''82 et Daniel Yule 17e à 3''28. Si les conditions restent les mêmes, partir parmi les premiers en seconde manche pourrait être un grand avantage. Réponse à 13h30.



Géraldine Reuteler brille en Bundesliga Géraldine Reuteler a brillé ce week-end en Bundesliga Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. FCZ contre FCB ce "Klassiker" a trouvé un cadre digne de ce nom au Letzigrund. Le match a eu lieu après la rencontre de Super League masculine, que le FCZ a perdu 1-4 contre Lucerne. Mais seuls 1250 spectateurs ont assisté à ce match, qui s'est terminé sur un 0-0 malgré trois tirs sur les montants.

CLASSEMENT. Quatre des cinq matches du week-end se sont soldés par un nul. Seul le match entre la lanterne rouge Aarau et Servette Chênois s'est terminé comme prévu, avec une victoire 3-0 pour le leader. Le club genevois a donc porté son avance sur les Grasshoppers à neuf points, les Zurichois n'ayant pu faire mieux que 2-2 contre Lucerne.

PROCHAINE JOURNÉE. Vendredi, Lucerne et Aarau disputeront un match en retard important pour les deux équipes. Les visiteuses doivent s'imposer en Suisse centrale si elles veulent éviter le tour de promotion/relégation. De leur côté, les Lucernoises peuvent faire un grand pas vers le maintien avec encore quatre journées à disputer.

Après ce match en retard, le championnat fera une pause jusqu'au 14 mars en raison du rassemblement de l'équipe nationale. Les joueuses de Rafel Navarro disputeront leurs deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord à Lausanne (3 mars) et contre Malte à Ta'Qali (7 mars).

Les Suissesses à l'étranger ALLEMAGNE. Géraldine Reuteler (26 ans) a brillé dimanche en Bundesliga. Lors du succès 4-1 de l'Eintracht Francfort à Iéna, l'internationale suisse aux 85 sélections a marqué trois buts et donné la passe décisive du quatrième. Elle a ainsi doublé son total de buts de toute la saison de Bundesliga en un seul match.

Svenja Fölmli a également rejoint la liste des buteuses lors du match nul 1-1 entre Fribourg et l'Union Berlin. La Lucernoise a marqué cinq minutes avant la fin et une demi-heure après son entrée en jeu. Au cours des cinq derniers matchs, l'attaquante a inscrit trois buts.

Ella Touon a, elle, inscrit son deuxième but en Bundesliga. Et ce, dès ses débuts avec son nouveau club, Essen. La joueuse de 22 ans a marqué lors de la victoire inattendue de l'avant-dernier du classement contre le deuxième, Wolfsburg.

ESPAGNE. Laia Ballesté a également connu une première. La défenseuse centrale a marqué son premier but pour l'Espanyol Barcelone. Elle a tranquillement converti un penalty. Cela n'a toutefois pas suffi pour remporter la victoire, le match contre son ancien club, Logroño, s'étant soldé sur un nul 1-1.

PAYS-BAS. Après trois matchs sans marquer, Riola Xhemaili a inscrit son onzième but de la saison lors de la victoire 3-0 du PSV Eindhoven contre Zwolle. L'attaquante de 22 ans a marqué le 2-0 à l'heure de jeu. Eindhoven reste ainsi au contact de Twente, qui compte quatre points d'avance en tête du classement.



Fiala absent au moins jusqu'à mi-avril Fiala sera réévalué à la mi-avril Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'international suisse Kevin Fiala sera absent pendant au moins deux mois en raison d'une blessure à la jambe gauche. Son club, les Los Angeles Kings, l'a annoncé dimanche.

Le St-Gallois sera réexaminé après la fin de la saison régulière, le 16 avril, a écrit la franchise de Los Angeles. Auteur de 40 points dont 18 buts cette saison, il va cruellement manquer aux Kings dans la lutte pour les places en play-off.

Kevin Fiala s'est blessé vendredi aux JO 2026 avec l'équipe de Suisse face au Canada. Selon le communiqué des LA Kings, l'ailier de 29 ans a subi des "fractures" au niveau de la jambe gauche.



Neymar de retour après son opération du genou Neymar a rejoué avec le Santos dimanche Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER La star brésilienne Neymar a fait son retour sur le terrain dimanche avec le Santos FC, le club qui l'a formé. Il était absent depuis plusieurs semaines pour cause d'opération au genou gauche.

L'attaquant de 34 ans est sorti du banc des remplaçants pour la deuxième mi-temps du match contre le Velo Clube, dans le championnat "paulista", qui s'est soldé par une victoire 6-0 pour Santos.

Pour sa première apparition depuis décembre 2025, Neymar a montré quelques éclairs de talent, dans un match qui affichait déjà 3-0 à la mi-temps. Il a vécu en raison de blessures à répétition une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint après son départ d'Al-Hilal l'année dernière. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Neymar, qui est également parvenu à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos, n'a plus joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé) n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe.



L'équipe "Stars" d'Edwards l'emporte, Wembanyama frustré Anthony Edwards a brillé lors du All-Star Game Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La formation américaine "Stars" d'Anthony Edwards a remporté le All-Star Game NBA. Un nouveau format était inauguré dimanche à Los Angeles afin de donner un nouveau souffle à l'évènement.

Les "Stars" se sont donc imposés 47-21 en finale face à l'autre équipe US, les "Stripes", menés par les vétérans LeBron James et Kevin Durant, à l'issue d'un mini-tournoi de trois formations. Désigné MVP du tournoi, Anthony Edwards a inscrit 8 points en finale.

Très impliqué, le Français Victor Wembanyama a contribué à dynamiser l'évènement, mais a été sorti au 1er tour avec l'équipe "Monde" des joueurs internationaux, après deux défaites. "C'était beaucoup plus plaisant que l'année dernière, a apprécié le Français en conférence de presse. J'ai trouvé que le basket proposé était pas mal."



Mathilde Gremaud pour une page d'histoire Mathilde Gremaud a l'occasion d'écrire une page de l'histoire du sport suisse lundi.

Un sacre en Big Air lui permettrait de devenir la deuxième Suissesse à afficher trois titres olympiques à son palmarès, après la légende du ski alpin Vreni Schneider.

La Gruérienne fait déjà partie des huit Suisses (et Suissesses) ayant décroché le plus de podiums sur la scène olympique hivernale. Sacrée en slopestyle en 2022 et en 2026, elle s'est également parée d'argent dans cette discipline en 2018 - derrière la Genevoise Sarah Hoefflin - et de bronze en Big Air en 2022. Elle en veut plus.

Une cinquième breloque - quel que soit le métal - lui permettrait d'ailleurs aussi d'égaler Vreni Schneider (3 or, 1 argent et 1 bronze aux JO). La slalomeuse Wendy Holdener (1-2-2) et le bobeur des années 40 Fritz Feierabend (0-3-2) sont les seuls autres athlètes suisses à avoir conquis cinq médailles olympiques l'hiver.

"J'ai le potentiel" Mathilde Gremaud - qui est depuis Pékin 2022 l'athlète romande la plus décorée dans des JO (été et hiver confondus) - peut donc frapper un nouveau grand coup à Livigno lundi dès 19h30. Elle vise un premier titre intercontinental en Big Air, une discipline dans laquelle elle a pourtant déjà triomphé quatre fois aux X Games.

"J'ai le potentiel pour aller chercher un deuxième titre dans ces JO 2026. Ca me motive", a lâché Mathilde Gremaud après une qualification parfaitement maîtrisée (3e place, derrière ses grandes rivales Megan Oldham et Eileen Gu). "Je n'ai rien tenté de fou en qualification", a-t-elle souligné.

"J'ai fait deux sauts que je maîtrise sur mes deux premières tentatives. La troisième a surtout servi d'entraînement", a encore relevé la double championne du monde en titre de slopestyle. "C'était une super qualification", a-t-elle poursuivi, après en avoir gardé sous la pédale.

"Une finale de folie" "J'ai voulu tenter le +nose butter+", une figure qu'elle est la seule à maîtriser, "et ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Je n'ai pas voulu prendre trop de risques. Mais c'était une bonne tentative en vue de la finale", où il s'agira d'être au sommet de son art. Comme lors des récents X Games à Aspen, où elle s'est imposée.

Souriante et détendue à l'issue de la qualification samedi soir, Mathilde Gremaud (26 ans) est bien consciente qu'elle devra sortir le grand jeu lundi. "Ce sera une finale de folie. Je devrai donner le meilleur de moi-même, et présenter mes meilleurs sauts", a-t-elle encore expliqué.

