Hockey aux JO 2026: Les Suissesses joueront pour le bronze

Canada&#039;s Marie-Philip Poulin (29) scores her side&#039;s second goal during a women&#039;s ice hockey semifinal game between Canada and Switzerland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, M ...
La Nati s'est inclinée 2-1 contre les Canadiennes, lundi en demi-finale. image: Keystone

Battues par le Canada, les Suissesses joueront pour le bronze

Les hockeyeuses suisses se sont inclinées 2-1 contre les Canadiennes, lundi en demi-finale. Avec des regrets. Elles défieront la Suède pour le bronze.
16.02.2026, 23:4116.02.2026, 23:48

Les hockeyeuses suisses ont fait plus que se défendre face au Canada en demi-finale du tournoi olympique. Les joueuses de Colin Müller se sont inclinées 2-1 lundi soir à Milan et affronteront la Suède jeudi pour la médaille de bronze (14h40).

Battues 4-0 lors du tour préliminaire par ces mêmes Canadiennes, les Suissesses les ont cette fois fait douter jusqu'au bout. La réduction du score de Rahel Enzler à l'entame du troisième tiers-temps a ramené la Suisse à une longueur, mais cela n'a pas suffi pour aller chercher une prolongation.

Switzerland&#039;s goaltender Andrea Braendli #20, Switzerland&#039;s Alina Muller #25, Switzerland&#039;s Stefanie Wetli #18 and Switzerland&#039;s Nicole Vallario, right, look disappointed after los ...
Après être revenues à 1-2, les Suissesses ont cru jusqu'au bout à l'exploit. image: Keystone

Dominatrices (46 tirs cadrés à 8), les Canadiennes ont fait la différence lors du tiers médian, grâce à un doublé de Marie-Philip Poulin. La Québecoise est par ailleurs devenue meilleure buteuse de l'histoire des Jeux olympiques avec ses 20 buts.

Les Suissesses doivent maintenant espérer pouvoir compter sur une Andrea Brändli tout autant efficace face aux Suédoises, elle qui a repoussé 44 pucks lundi soir. Il y a 12 ans, la Suisse avait battu les Scandinaves dans ce match pour le bronze pour aller chercher une médaille historique.

Ça concerne aussi les dames à la feuille d'érable👇

Un détail sur le maillot du Canada fait jaser

Les Canadiennes affronteront quant à elles les Etats-Unis en finale (jeudi à 19h10). Les Américaines partiront largement favorites. (ats/yog)

