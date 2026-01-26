Sinner sans souci ++ Rybakina en quarts

OA: Sinner qualifié sereinement pour les quarts Pas de coup de chaud lundi pour Jannik Sinner (ATP 2). L'Italien s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en écartant son compatriote Luciano Darderi (ATP 25) 6-1 6-3 7-6 (7/2).

Le double tenant du titre affrontera mercredi l'Américain Ben Shelton (ATP 7) ou le Norvégien Casper Ruud (ATP 13) pour une place dans le dernier carré à Melbourne. L'Italien de 24 ans vise en Australie un cinquième titre du Grand Chelem.

Après deux premiers sets menés d'une main de maître, l'ex-numéro un mondial a dû aller jusqu'au tie break dans la manche décisif et a scellé sa victoire à sa troisième balle de match. A la lutte contre la chaleur et les crampes samedi lors du tour précédent, Sinner a pu gérer cette rencontre avec plus de sérénité.



OA: Rybakina bat Mertens et retrouvera Swiatek en quarts La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5) n'a pas tremblé face à la Belge Elise Mertens (WTA 21). Elle a remporté leur confrontation 6-1 6-3 lundi en 8es de finale de l'Open d'Australie.

"J'ai beaucoup mieux joué aujourd'hui qu'au tour précédent. J'ai bien servi", a commenté la Kazakhe de 26 ans qui a terminé avec 65% de premières balles de service passées et 10 aces. Vainqueur de Wimbledon en 2022 et finaliste à Melbourne en 2023, elle affrontera la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2), qui a facilement vaincu l'Australienne Maddison Inglis (WTA 168) 6-0 6-3, pour tenter de rallier le dernier carré.

Après un premier set à sens unique au début duquel Rybakina a dû sauver la seule balle de break contre elle de la partie, Mertens lui a donné un peu plus la réplique dans le second. Mais la Kazakhe a réussi le break pour mener 3-2 et a conclu sur sa deuxième balle de match.



NFL Les Patriots retrouvent le Superbowl et les Seahawks New England s'est qualifié pour le Superbowl grâce à sa victoire dimanche face à Denver (10-7). La franchise y retrouvera Seattle, que les Patriots avaient battu en 2015 lors de la finale de la NFL.

Les Patriots n'ont plus goûté au Superbowl depuis le départ en 2019 de leur ancienne star Tom Brady, considéré comme le plus grand quaterback de l'histoire. New England avait raflé six Superbowl avec Tom Brady entre 2001 et 2018, et plus aucun depuis.

New England a connu une période de reconstruction difficile, échouant trois saisons d'affilée à disputer les play-off. Mais sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Mike Vrabel, la renaissance des Patriots est étincelante cette saison.

Grâce à leur victoire face à Denver, à l'issue d'un match disputé sous la neige, ils viseront un septième titre le 8 février à Santa Clara, en Californie, face à Seattle. Les Seahawks se sont eux imposés face aux Rams de Los Angeles (31-27) pour décrocher leur droit à une revanche face à New England.



Un 8e succès en 9 matches pour les Clippers Les Clippers sont désormais bien installés dans le Top 10 de la Conférence Ouest de NBA.

Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont écrasé les Brooklyn Nets 126-89 dimanche pour cueillir un huitième succès dans leurs neuf derniers matches.

Resté sur le banc jeudi lors du derby de Los Angeles remporté face aux Lakers, Yanic Konan Niederhäuser a cette fois-ci été aligné. Le "rookie" fribourgeois n'a toutefois eu droit qu'à sept minutes de jeu, réussissant 4 points et 2 rebonds, dans une rencontre où les Clippers ont pourtant très vite fait la différence.

Portée par Kawhi Leonard (28 points, dont 21 en première mi-temps), la franchise californienne a pris jusqu'à 38 points d'avance dans le deuxième quart-temps (64-26) avant de dérouler. Elle affiche toujours moins de 50% de victoires (21 succès, pour 24 défaites), mais a gagné 15 de ses 18 dernières parties.



Musetti jouera un premier quart à Melbourne Lorenzo Musetti (ATP 5) s'est qualifié lundi pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie. L'Italien a écarté l'Américain Taylor Fritz (ATP 9), tombeur de Stan Wawrinka samedi, 6-2 7-5 6-4.

"Je suis très fier. Je connais très bien Taylor, il m'a battu la dernière fois que nous nous sommes affrontés, à Turin" lors des Masters en novembre, a déclaré Lorenzo Musetti. "Aujourd'hui (réd: lundi, je suis arrivé avec une autre mentalité et mon service a très bien fonctionné, je crois que je n'avais jamais réussi autant d'aces", a ajouté l'Italien, auteur de 13 aces lundi.

Pour son quatrième quart en Grand Chelem, après avoir atteint ce stade dans les trois autres tournois majeurs (Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open), Lorenzo Musetti affrontera mercredi le décuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 4). Ce dernier a bénéficié du forfait du Tchèque Jakub Mensik la veille de leur 8e de finale.

Novak Djokovic avait mis un terme au parcours de Lorenzo Musetti en demi-finales de Wimbledon en 2024, et l'Italien ne compte qu'une victoire contre le Serbe en dix duels livrés à ce jour (sur la terre battue de Roland-Garros en 2023). "On a beaucoup joué l'un contre l'autre, et à chaque fois c'est pour moi une leçon: je repars en ayant toujours appris quelque chose qui peut me servir. C'est toujours un honneur de l'affronter", a commenté Musetti.



Fin de série pour les Devils Fin de série pour les Devils dimanche en NHL. New Jersey, qui restait sur trois victoires consécutives, s'est incliné 4-2 sur la glace du Seattle Kraken.

La soirée fut difficile pour les trois Suisses de l'effectif des Devils, qui ont tous eu droit à un temps de jeu légèrement supérieur à 20 minutes. Timo Meier a terminé la partie avec un différentiel de -3, Nico Hischier avec -2 et Jonas Siegenthaler avec -1.

Après un "road trip" de quatre matches, les Devils retrouveront leur public de Newark pour les deux prochaines parties. Ils se frotteront mercredi aux Jets de Nino Niederreiter, puis vendredi aux Predators de Roman Josi.



La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es La tenante du titre Madison Keys (WTA 9) a été éliminée lundi dès les 8es de finale de l'Open d'Australie. L'Américaine a été battue 6-3 6-4 par sa compatriote Jessica Pegula (WTA 6).

Madison Keys, qui avait créé la surprise l'an dernier à Melbourne en battant en finale la double tenante du titre Aryna Sabalenka, a commis beaucoup de fautes directes (28 au total). Dont quelques grossières, comme un service qui a rebondi un mètre devant la ligne de fond ou un smash boisé qui s'est envolé.

"Je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire", a commenté Jessica Pegula. "Dans le premier set, elle a fait quelques bons jeux et je devais prendre mes chances sur ses deuxièmes balles de service. Dans le deuxième set, quand elle m'a débreakée, j'étais du côté où le soleil aveuglait sur les services alors je ne me suis pas inquiétée", a-t-elle poursuivi.

Jessica Pegula affrontera en quart de finale une autre Américaine, Amanda Anisimova (WTA 4), qui a pour sa part battu la Chinoise Wang Xinyu (WTA 46) 7-6 (7/4) 6-4 lundi au 4e tour. Finaliste à Wimbledon puis à l'US Open l'an dernier, Amanda Anisimova figure pour la première fois en quarts de finale à Melbourne, un stade que Jessica Pegula a déjà atteint à trois reprises (2021-2023).

"Je me sens super bien, quelle bataille! Je n'avais jamais joué contre elle (réd: Wang Xinyu) et je dois dire qu'elle est très forte", a expliqué Amanda Anisimova (24 ans), qui regrettait de devoir affronter une compatriote au tour suivant: "C'est dommage, une Américaine n'ira pas plus loin que les quarts."



Serie A: L'AC Milan contraint au nul face à l'AS Rome L'AC Milan a concédé le nul 1-1 face à l'AS Rome lors de la 22e journée de Serie A, laissant l'Inter seul en tête. Victorieuse à Naples, la Juventus a effectué un rapproché vers le haut du classement.

Dominés en première période, les rossoneri ont ouvert la marque à la 62e par Koni De Winter, avant que Rome n'égalise sur un penalty botté par Lorenzo Pellegrini à la 74e. L'Inter compte désormais 52 points, six de plus que son poursuivant de l'AC, tandis que la Roma s'empare de la troisième place de Naples à la faveur d'une meilleure différence de but.

Plus tôt dans la soirée, la Juventus s'est relevée après avoir été défaite par Calgiari 1-0 lors de sa dernière sortie en Serie A. Face à Naples, les bianconeri ont ouvert la marque par Jonathan David dès la 22e, avant de saler l'addition en fin de rencontre par Kenan Yildiz (77e) et Filip Kostic (86e). Au classement, les hommes de Luciano Spaletti reviennent ainsi à un point du Napoli, quatrième avec 43 unités.



Euro 2026: La Suisse dos au mur après sa défaite face à la Croatie La Suisse s'est inclinée 28-24 face à la Croatie lors de son 2e match du tour principal de l'Euro 2026 dimanche. Après le nul face à la Hongrie, cette défaite complique son chemin vers les demies.

Les Suisses ont pourtant démarré sur les chapeaux de roue pour mener de quatre longueurs après 10 minutes, mais ont été ensuite repris par des Croates qui menaient déjà 9-7 à la 22e. Revenus à 13-12 après la pause, les Helvètes ont ensuite vu la Croatie inexorablement s'envoler au score et sceller leur défaite.

Au classement de son groupe , la Suisse reste bloquée à un point, à trois longueurs des virtuels qualifiés pour les demi-finales islandais et suédois. Les deux pays nordiques sont d'ailleurs les prochains adversaires de la bande d'Andy Schmid, avec d'abord l'Islande mardi (15h30) puis la Suède mercredi (20h30).



Premier League: course au titre peut-être relancée La course au titre a peut-être été relancée en Premier League lors de la 23e journée. Le leader Arsenal a en effet été battu 3-2 à domicile par un Manchester United revigoré.

Les Gunners avaient pris l'avantage sur un autogoal de Martinez (29e), mais les Red Devils ont répliqué d'abord par Mbeumo (37e) puis sur une magnifique frappe de Dorgu (50e). Merino a cru permettre aux Londoniens d'arracher un point (84e), mais l'ancien Sédunois Cunha, d'un tir sompteux, a donné la victoire aux visiteurs (87e).

Huit jours après avoir gagné le derby contre Manchester City, l'équipe dirigée ad interim par Michael Carrick a ainsi confirmé son net regain de forme. Man U se hisse au 4e rang, un point devant Chelsea et deux devant Liverpool.

Cette défaite, la première de la saison à domicile, laisse Arsenal en tête, mais l'écart a faibli. Manchester City, qui avait battu Wolverhampton 2-0 samedi, et Aston Villa, vainqueur 2-0 dimanche à Newcastle, n'ont plus que quatre longueurs de retard.



Super League: Mené 2-0 à Saint-Gall, Servette s'impose 4-2 Servette a conquis un précieux succès 4-2 à Saint-Gall lors de la 21e journée de Super League. Menés 2-0 après un quart d'heure, les Genevois ont renversé la table après le repos.

Saint-Gall a pris un départ idéal en marquant par Görtler (2e) et Stanic (15e). Mais les Brodeurs n'ont pas su enchaîner, laissant progressivement leurs adversaires prendre la direction du jeu. Guillemenot a signé un doublé (46e/80e pen) avant de servir Stevanovic pour le numéro trois (83e). Douline (92e) a ponctué la superbe seconde période des visiteurs, qui ont ainsi empoché trois points bienvenus dans l'optique de la lutte pour figurer dans le top 6.

Ce résultat fait aussi les affaires de Thoune, qui compte désormais sept points d'avance sur Lugano et neuf sur Saint-Gall, qui a toutefois un match en retard.

Shaqiri auteur d'un triplé Au Letzigrund, le Klassiker a été très animé entre Zurich et Bâle, qui s'est imposé 4-3 après avoir été mené deux fois. Xherdan Shaqiri, auteur d'un triplé dont la réussite décisive à la 94e, a peut-être sauvé la place de l'entraîneur Ludovic Magnin sur le banc rhénan.

Le FCZ a mené après des réussites de Phaëton (1re) et Keny (43e/pen), mais les Bâlois ont égalisé grâce à Shaqiri (11e/45e). Otele a ensuite donné l'avantage aux visiteurs (51e) avant que Reverson ne remette le FCZ à égalité (64e). Mais Bâle a eu le dernier mot.



Super League: Thoune en solide leader Thoune reste un solide leader de Super League. Lors de la 21e journée, le club de l'Oberland a remporté le derby bernois contre Young Boys 4-1 et fêté un quatrième succès consécutif.

Cette victoire porte notamment la patte de Kastriot Imeri. L'ancien Servettien, prêté avec option d'achat à Thoune par YB, a fait mal à son employeur. Il a en effet ouvert le score à la 46e avant de se muer en passeur pour Kaït (56e). Rastoder a aussi joué un rôle en vue en se faisant l'auteur d'un doublé (62e/84e). Virginius a réduit momentanément l'écart (64e), mais en vain.

Ce derby a été spectaculaire, les deux formations évoluant de manière offensive. Mais les protégés de Mauro Lustrinelli ont fait preuve d'une meilleure efficacité.

Si Thoune est gagné par une compréhensible euphorie, YB traverse une véritable crise. Le club de la capitale a concédé un quatrième revers de suite en championnat, et un cinquième toutes compétitions confondues. Au classement, les hommes de Gerardo Seoane restent au 6e rang, avec un petit point d'avance sur le Lausanne-Sport. La lutte pour figurer du bon côté de la barre s'annonce très serrée.



Slalom de Kitzbühel: Meillard 2e, victoire de Feller Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom de Kitzbühel. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a dû laisser la victoire à l'Autrichien Manuel Feller, alors que Tanguy Nef a fini 7e.

Il n'a pas manqué grand-chose à Loïc Meillard pour aller chercher son troisième slalom de Coupe du monde. Sans un Manuel Feller retrouvé, le skieur d'Hérémence aurait pu inscrire son nom au palmarès. Le champion du monde de la spécialité n'a rien à se reprocher. Il a magnifiquement skié en première manche et a su attaquer lors de la deuxième. Pour gagner, il aurait fallu prendre peut-être un tout petit peu plus de risques et attaquer encore davantage sur certaines parties.

Quatrième en matinée, Manuel Feller a fait plaisir au très nombreux public présent tout le long de la piste Ganslern avec ses multiples mouvements de terrain. Cela faisait depuis 2017 et Marcel Hirscher que l'Autriche n'avait plus triomphé en slalom à Kitzbühel. Feller enlève son septième slalom. Troisième, le vétéran allemand Linus Strasser, vainqueur en 2024, complète le podium.

Daniel Yule qualifié pour les JO Septième, Tanguy Nef devra encore attendre avant de fêter un premier podium en Coupe du monde. Très bon sur les deux manches, il a juste manqué ce petit truc en plus pour aller décrocher son graal. Mais après son abandon à Wengen, ce bon résultat lui permet d'aborder le prochain slalom de Schladming mercredi avec de la confiance.

Sur sa piste préférée où il s'est imposé deux fois en plus de deux 3es places, Daniel Yule se savait sous pression. Après avoir fini au 12e rang sur le premier tracé et donc en lice pour un deuxième top 15 synonyme de qualification olympique, l'athlète du Val Ferret a réussi son pari. Il aurait certainement préféré un meilleur classement, mais le Valaisan semblait soulagé dans l'aire d'arrivée.

Cela s'est moins bien passé pour le reste de l'équipe de Suisse puisque Matthias Iten, Marc Rochat, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern et Sandro Simonet ont été éliminés. Iten et Rochat avaient pourtant réussi un bon haut avant de connaître l'élimination.



Slalom de Spindleruv Mlyn: Rast 2e derrière l'intouchable Shiffrin Camille Rast a pris la 2e place du slalom de Spindleruv Mlyn. La Valaisanne n'a été battue que par Mikaela Shiffrin, qui remporte son 108e succès en Coupe du monde et son 9e globe de slalom.

1''67, c'est l'écart qui sépare Mikaela Shiffrin de Camille Rast. 1'66 d'avance au terme de la première manche et juste un petit centième de bonus à l'occasion du deuxième passage. Cela signifie que la skieuse de Vétroz a tenu le choc sur la deuxième manche après avoir été dominée par l'Américaine sur un premier parcours superbement maîtrisé.

Quatrième sur le premier parcours, Camille Rast a sorti une grosse manche sur un tracé plutôt atypique, oeuvre de l'entraîneur autrichien. C'est surtout la mise en action de la Valaisanne qui lui a permis de remonter pour aller décrocher son huitième podium dans la discipline.

Deuxième à l'issue de la première manche, Wendy Holdener n'a pas eu la même précision à l'occasion de son deuxième passage. La Schwytzoise a fini au 6e rang. C'est l'Allemande Emma Aicher qui a complété le podium.

Eliane Christen et Mélanie Meillard ont terminé ex-aequo à la 16e place. Il fallait deux top 15 pour satisfaire aux critères de sélection pour les JO, ce seront donc aux entraîneurs de trancher pour savoir laquelle accompagnera Rast, Holdener et Christen entre Meillard et Brändli.

Les quatre autres Suissesses ont déçu. Aline Höpli (34e), Aline Danioth (44e) et Nicole Good (48e), ainsi qu'Anuk Brändli, éliminée, n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

A noter que Shiffrin a empoché son neuvième globe en slalom, un record.

