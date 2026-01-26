Le comportement de Kylian Mbappé envers Brahim Díaz interroge. Image: www.imago-images.de

Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?

L'attaquant français a eu une attitude envers son ami Brahim Díaz que certains jugent provocatrice et moqueuse, samedi face à Villarreal.

Kylian Mbappé a livré une copie quasi parfaite, samedi, lors de la victoire 2-0 du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal. Le Français a en effet inscrit les deux buts de son équipe: le premier en renard des surfaces (47e), le second sur penalty dans le temps additionnel de la seconde période.

C’est justement ce penalty, transformé d’une subtile panenka, qui alimente les discussions depuis la fin de la rencontre. Mais la polémique ne porte pas sur l’humiliation infligée au gardien, comme ce coup en donne souvent l'impression.

La panenka de Kylian Mbappé Vidéo: twitter

Le buteur tricolore a réalisé sa panenka sous les yeux de son coéquipier Brahim Díaz, entré en cours de jeu, et qui avait lui-même raté ce geste technique lors de la récente finale de la CAN. Le Marocain était alors devenu la risée du monde entier, sa tentative audacieuse étant intervenue au bout du temps additionnel. Il avait ainsi vendangé une balle de titre.

Kylian Mbappé, lui, n’a pas failli et a trompé Luiz Júnior avec brio. Objectif affiché: venger son coéquipier. «Pour toi, pour toi», lui a-t-il murmuré à l’oreille en le prenant dans ses bras au moment de la célébration du but.

Plus tôt dans la semaine, Mbappé avait déjà affiché son ambition de soutenir Brahim Díaz à son retour en club, en témoignent ses propos:

«Avant même de penser au sportif, il faut penser à la personne, il doit être dans un état pas possible. Ce sera très important pour lui de recevoir notre soutien» Kylian Mbappé

Cependant, malgré sa bonne intention, le Français se retrouve aujourd’hui sous le feu des critiques, son geste étant parfois jugé déplacé, pathétique, provocateur ou encore moqueur. «Aucune intention de l’aider à oublier», a notamment écrit Nabil Djellit, journaliste à France Football. «N’ayez pas d’amis comme ça», a également déclaré le chroniqueur Walid Acherchour dans le podcast Wina Football Club.

Sur X, les internautes ont aussi réagi. «Ce mec est vraiment sans pitié», estime l’un d’eux. Un autre se demande: «Qu’est-ce qu'il se passe dans la tête de ce jeune homme?» «La Panenka de Mbappé sous les yeux de son "pote" Brahim, je suis mort de rire. C’est vraiment l’être humain le plus détestable de cette planète», ajoute un troisième utilisateur.

