Thompson-Herah de retour ++ Sion attendu à Thoune

Wendy Holdener renonce au géant Wendy Holdener renonce au géant Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'équipe de Suisse ne comptera que trois athlètes au départ du géant olympique des dames dimanche à Cortina. Wendy Holdener a décidé à la dernière minute de ne pas participer, a annoncé Swiss-Ski.

La Schwytzoise se concentre d'ores et déjà sur le slalom de mercredi. Elle consacrera le temps gagné grâce à son forfait à des entraînements supplémentaires dans sa discipline de prédilection.

Camille Rast, Vanessa Kasper et Sue Piller représenteront la Suisse dans le géant dominical, dont la première manche est prévue à 10h.



Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah Elaine Thompson-Herah a fait son retour en compétition samedi après 1 an et demi d'absence Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique, a participé samedi à Kingston à sa première course depuis juin 2024.

La sprinteuse jamaïcaine a pris la 3e place du 60 m du Camperdown Classic en 7''24 (avec un vent défavorable de -1,7 m/s).

Ce chrono, encourageant, signe le retour à la piste de la championne olympique du 100 m en 2016 et 2021, perturbée par des blessures depuis plusieurs années. Elle n'a plus participé à un championnat international en individuel depuis les Mondiaux de 2022 à Eugene, où elle avait décroché le bronze du 100 m et l'argent du relais 4x100 m.

Elaine Thompson-Herah (33 ans) avait dû se contenter du relais aux Mondiaux 2023 à Budapest, et n'avait disputé que deux courses en 2024, pour deux chronos loin de son meilleur niveau sur 100 m à New York et à Eugene.



"Le système ne fonctionne pas", déplore Adam Silver Le système de loterie ne fonctionne pas, déplore Adam Silver Image: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Le système de loterie et de draft en NBA, qui récompense les moins bonnes équipes avec les meilleurs jeunes joueurs, "ne fonctionne pas", a déploré le commissionnaire Adam Silver samedi.

Silver a ciblé le "tanking" pratiqué par certaines équipes, qui perdent volontairement des matches.

Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal-classés. La NBA a infligé jeudi pour cette raison une lourde amende d'un demi-million de dollars au Utah Jazz, et de 100'000 dollars aux Indiana Pacers, un signal envoyé par Adam Silver.

"La pratique a empiré ces dernières années et c'est ce qui a mené à ces amendes", a expliqué le patron de la NBA lors d'une conférence de presse à Los Angeles, en marge du All-Star Game prévu dimanche. "On va surveiller de près ces comportements et on voulait prévenir les équipes."

Silver a toutefois reconnu que le système en place "ne fonctionnait pas" et incitait même à recourir à ces pratiques antisportives. "Notre comité de compétition réexamine depuis le début d'année tout notre système de tirage au sort (...) Au bout du compte on a besoin d'un système pour répartir les joueurs de façon juste."

Interrogé sur la possibilité de priver les franchises coupables de "tanking" de leurs choix de draft, Silver a répondu que "toutes les solutions pour mettre fin à ce comportement" étaient étudiées.

Tout changement du règlement doit être approuvé par le conseil d'administration de la NBA, constitué des propriétaires d'équipes.



Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller L'équipe de Suisse masculine dispute son 3e match du tour préliminaire dimanche à Milan (12h10) face à la Tchéquie. Avec, pourquoi pas, la place de meilleur 2e dans le viseur.

La défaite 5-1 devant le Canada a rappelé que le très haut niveau ne pardonne pas. Mais au-delà de ce revers, ce sont surtout les trois blessures subies dans le camp helvétique qui peuvent se révéler problématiques pour la suite.

Car Patrick Fischer sait qu'il va devoir composer sans Kevin Fiala, touché à la jambe gauche vendredi soir et qui a vu son tournoi olympique prendre fin de manière abrupte. Andrea Glauser, commotionné à la suite d'une mise en échec de Connor McDavid, et Denis Malgin, touché à une épaule, vont être évalués au jour le jour.

Mais ces points d'interrogation auront forcément un impact sur les lignes helvétiques. Le défenseur de Genève, Tim Berni, et l'attaquant davosien Simon Knak pourraient faire leur entrée dans le tournoi face aux Tchèques.

Ecrasés par les Canadiens 5-0 d'emblée, les joueurs de Radim Rulik se sont fait un peu peur face aux Français vendredi pour finalement l'emporter 6-3. Les Tchèques savent donc qu'une victoire contre la Suisse pourrait leur permettre de bénéficier d'un meilleur classement en vue des huitièmes de finale ou de terminer meilleur 2e. Mais pour cela, ils devront battre assez nettement les Suisses.

Pour la sélection rouge à croix blanche, il s'agira de maintenir une place dans le top 8. Au pire. Cela signifierait un huitième de finale mardi face à l'une des quatre moins bonnes équipes qui seront très vraisemblablement l'Italie, la France, la Lettonie et le Danemark. Mais il faudra attendre les rencontres de dimanche pour avoir une idée claire et définitive du classement.



Marco Odermatt, des JO réussis mais... Leader incontesté de la Coupe du monde, Marco Odermatt repart de Bormio avec trois médailles mais aucune d'or. Même si le bilan est excellent, le Nidwaldien doit nourrir un sentiment d'inachevé.

Quatrième (en descente), 2e, 3e et 2e, Marco Odermatt n'a pas à rougir de ses performances en Valteline. Pour n'importe quel skieur, ce bilan de deux médailles d'argent et une de bronze serait magnifique. Pour le patron de la Coupe du monde, en revanche, repartir sans médaille d'or après huit victoires en Coupe du monde cet hiver a quelque chose de frustrant.

Comme il l'expliquait après sa médaille de bronze en Super-G, les attentes ne viennent pas des supporters ou des coaches, mais bien de lui-même. "Quand tu portes le dossard rouge dans trois disciplines et que tu es en lice pour remporter trois petits globes, tu t'attends à pouvoir briguer l'or", disait-il sans arrogance. Lors des deux dernières saisons, Odermatt a enlevé les globes du géant, du Super-G et de la descente en plus du gros globe du général. Et cette saison, il est parti pour réussir la même chose.

Faire la fête pour décompresser Mais une fois le géant terminé, l'athlète de Buochs était plutôt content de ses JO. "Je suis très heureux, a-t-il confié. Et aussi, d'une certaine manière, que ce soit enfin terminé. Les JO sont terminés pour moi et je suis très content d'avoir remporté trois médailles et une 4e place. J'ai participé à toutes les courses, j'ai pu montrer ce que je valais. Je n'ai pas toujours été à 100%, mais toujours à 99%, et c'est un résultat incroyable."

Plutôt bon vivant, Odi a décidé de se lâcher un peu et de relâcher la pression. "Aujourd'hui (samedi), je vais certainement faire la fête, a-t-il promis. Ce fut une longue semaine, ou plutôt deux longues semaines sans vraiment faire la fête, en étant toujours à la recherche du prochain défi. Maintenant que c'est fini, je vais en profiter."

On ne connaît pas encore précisément le programme du Nidwaldien. Mais les prochaines courses sont prévues sur la Kandahar à Garmisch à la fin du mois avec un premier entraînement de la descente le jeudi 26 février avec une descente le samedi 28 et un Super-G le dimanche 1er mars.



Camille Rast dans un rôle de favorite en géant Le géant dames constituera dimanche la première vraie chance pour la Suisse de récolter une médaille au niveau féminin. Et cela grâce à Camille Rast, 2e de la Coupe du monde de la spécialité.

Avant ces JO, on savait bien dans le camp suisse qu'à moins d'un incroyable concours de circonstances, ce serait dans les épreuves techniques que les Suissesses pouvaient briller. Et si en slalom, Wendy Holdener peut aussi viser le podium, en géant il n'y a vraisemblablement que Camille Rast pour aller chercher du métal.

Egalement 2e du général derrière Mikaela Shiffrin, Camille Rast a franchi un cap au niveau de la régularité cette saison. Et ce n'était pas gagné, puisque la Valaisanne a subi une blessure à la hanche à Sestrières la saison passée juste après les Championnats du monde alors qu'elle était en pleine bourre après son titre mondial sur le virage court. 15e à Sölden en octobre, Rast n'a plus quitté le top 5 par la suite en géant: 5e, 4e, 4e, 2e, 1re, 2e et 4e. Peu importe le tracé, la skieuse de Vétroz sait s'adapter.

Le "trio magique" "Je pense que dès le moment où j'ai un dossard sur le dos, j'ai envie de skier à fond, expliquait-elle avant le combiné par équipe. Que ce soit en Coupe du Monde ou aux JO. Si je suis favorite au départ d'une Coupe du monde, je le suis aussi aux JO, et vice versa. Pour moi, la pression ne change pas. Je vais vraiment savourer, me faire plaisir et profiter de cet esprit olympique."

Sans aller jusqu'à parler de véritable structure privée, Camille Rast se sent bien actuellement grâce à un "trio magique". Il s'agit de l'entraîneur valaisan Denis Wicki, de son préparateur physique Florian Lorimier et de la personne qui s'occupe de ses skis. "On voit que les athlètes qui sont dans le top 3, qui jouent le podium tout le temps, disposent de plusieurs personnes, explique la Valaisanne. Cela peut être une, deux ou trois personnes uniquement dédiées à une athlète. De mon côté, c'est ce que j'ai pu mettre en place avec Denis, Florian et mon skiman" Simon Vicenzi.

Un objectif: être au top En voyant que cet investissement paie, Camille Rast ne regarde pas en arrière. Comme les adversaires de Marco Odermatt qui cherchent à le copier pour le battre, la skieuse de Vétroz s'inspire de la concurrence. "Pour moi, c'est une question de performance, confie-t-elle. Analyser sa concurrence directe et voir ce que font les autres pour être au top niveau tout le temps. Mon objectif c'est d'être au top, donc je vais faire en sorte de prendre ce que Swiss-Ski me donne et d'organiser le reste. J'investis de mon côté pour aller chercher ces pourcents qui m'aident à être au sommet."

Entourée de cette garde rapprochée, Camille Rast a réussi à être celle que l'on imaginait qu'elle deviendrait lorsqu'en 2017 elle avait pris la 9e place du géant de Plan de Corones avant d'avoir 18 ans. On se souvient aussi que la Vétrozaine avait contracté la maladie de Pfeiffer, une mononucléose infectieuse dont elle a eu du mal à se débarrasser. Puis elle s'était fait les croisés, histoire d'avoir ce lot d'embûches à surmonter pour arriver au sommet.

"Florian et Denis travaillent étroitement pour gérer les charges d'entraînement, ma récupération, le mode de travail aussi, sur quoi on se concentre, à quel moment, appuie-t-elle. Ensemble, vraiment, c'est une collaboration qui se passe super bien."

"Le top 15 voire le top 30 au départ" Après le slalom du combiné, Camille Rast n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'elle pensait de la piste de slalom. Comme à Bormio, les techniciennes sont contraintes de s'adapter à un bas de piste de descente qui présente un profil de pente moins intéressant qu'en Coupe du monde. La championne du monde de slalom est aussi revenue sur la qualité des adversaires lors des JO.

"Les JO, c'est un événement spécial qui vient tous les quatre ans, il y a des médailles au bout et on reste champion olympique à vie, remarque-t-elle. Quand on voit notre système de qualification, quand on pense que chez les Français un Victor Muffat-Jeandet doit rester à la maison alors qu'il est top 15 mondial, je trouve que la médaille n'est pas assez représentative. Elle a un poids gigantesque au niveau de la société, mais au sein du sport en lui-même, je trouve qu'on devrait avoir au minimum le top 15 voire le top 30 au départ des JO pour qu'une médaille ait la vraie valeur des Jeux."

Les trois autres Suissesses au départ de ce géant seront Wendy Holdener, Vanessa Kasper et la jeune Fribourgeoise Sue Piller. Parmi les favorites, on ne peut exclure Julia Scheib, dossard rouge et leader de la discipline. La Suédoise Sara Hector tentera elle de conserver son titre de Pékin. De retour et en or en Super-G, Federica Brignone sera redoutable. Et il ne faut jamais négliger la force des Américaines, Paula Moltzan et Mikaela Shiffrin.



Super League: Sion se rend à Thoune, derby lémanique crucial La 25e journée de Super League se conclut cet après-midi. Dès 14h00, le leader Thoune sera aux prises avec Sion. Ensuite, à 16h30, le Lausanne-Sport recevra Servette dans un derby lémanique crucial.

Thoune reste sur sept victoires consécutives, dont deux contre des clubs romands. Les Bernois espèrent enchaîner lors de la venue du FC Sion qui est aussi une équipe en forme puisque les Valaisans n'ont pas perdu en 2026.

Tous deux à la lutte pour intégrer le top 6, le Lausanne-Sport (29 points) et Servette (26) disputeront un match capital dans cette optique. Enfin, l'irrégulier FC Bâle (4e/39 pts) accueillera Lugano (3e/42 pts). Les Tessinois sont invaincus depuis douze rencontres, mais restent sur trois nuls assez décevants.



Camille Rast parmi les candidates au podium en géant Le géant dames sera l'un des temps forts du deuxième dimanche des JO 2026.

Camille Rast lorgne une première médaille avant de s'attaquer au slalom mercredi dans la dernière épreuve de ski alpin de ces joutes. L'équipe de Suisse masculine de hockey se frottera pour sa part à la République tchèque.

Camille Rast a pris tranquillement ses marques dans le combiné par équipe, bouclé au 9e rang en compagnie de Corinne Suter. La Valaisanne a signé le 3e temps de la manche de slalom, sur une piste trop facile à son goût, derrière Emma Aicher et Wendy Holdener. Elle aborde donc en confiance en géant.

Deuxième de la Coupe du monde de la discipline, Camille Rast reste sur une 4e place à Spindleruv Mlyn, où une grosse faute en seconde manche l'a peut-être privée de la victoire. Elle avait auparavant décroché trois podiums d'affilée, avec son premier succès dans la spécialité à Kranjska Gora où elle avait aussi gagné le slalom.

La favorite demeure Julia Scheib, qui porte le dossard rouge de leader de la discipline. L'Autrichienne a certes connu l'élimination à Splidleruv Mlyn. Mais elle a surtout remporté quatre des huit premiers géants de l'hiver, obtenant deux autres podiums. Alice Robinson et Mikaela Shiffrin auront aussi leur mot à dire dans une course que disputeront trois autres Suissesses (Wendy Holdener, Vanessa Kasper et la jeune Fribourgeoise Sue Piller).

Hockeyeurs sous pression Désormais privée de Kevin Fiala, l'équipe de Suisse masculine de hockey n'a pas son destin en main avant de se frotter à la République tchèque dès 12h10 pour son dernier match de poule. Les hommes de Patrick Fischer, vainqueurs de la France 4-0 jeudi, ont logiquement subi la loi du Canada vendredi soir (5-1). Six points pourraient ne pas suffire pour terminer meilleur 2e de groupe et s'éviter un match supplémentaire pour accéder aux quarts de finale.

Sur la glace également, Cortina sera le théâtre des deux premières manches du monobob dames. L'Argovienne Melanie Hasler, sacrée championne d'Europe en janvier à St-Moritz où elle avait terminé 2e de la manche de Coupe du monde, peut rêver de podium. Mais elle ne fait pas partie des favorites. A Cortina également, l'équipe de Suisse masculine de curling se frottera à la Grande-Bretagne à 19h05 pour un choc qui promet. Les dames sont au repos dimanche.



Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende Andrea Brändli: une performance XXL contre la Finlande. Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Formidables Suissesses ! Elles disputeront lundi les demi-finales du tournoi olympique face au Canada après leur succès 1-0 devant la Finlande.

Créditée d’un magnifique clean-sheet le soir où il le fallait grâce à ses... 40 arrêts, Andrea Brändli a été la grande dame de ce quart de finale. Par ses exploits répétés, la Zurichoise fut aussi magistrale que Florence Schelling qui avait mené son équipe vers la médaille de bronze des Jeux de Sotchi il y a douze ans déjà.

C’est Alina Müller qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 35e. La joueuse de Boston a surgi sur un engagement gagné par sa capitaine Lara Stadler pour glisser le puck entre les jambes de la portière adverse. Même si rien n’aurait été possible sans une gardienne en état de grâce, le succès des Suissesses ne sort pas de nulle part. Elles ont eu, elles aussi, leurs chances avant l’ouverture du score.

Après la réussite d’Alina Müller, leur esprit de corps a fait merveille. Elles ont su "tuer" une pénalité de deux minutes avant de se retrouver pendant de trop longues secondes à 4 contre 6 dans une fin de match irrespirable.

Même si le Canada semble patiner toujours dans un autre monde, la Suisse peut toujours entretenir les rêves les plus fous dans ce tournoi. L'autre demi-finale opposera les Etats-Unis à la Suède.



Une autre victoire contre le Canada Une très belle remontada pour Silvana Tirinzoni. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Journée renversante pour les curleuses du CC Aarau. Après une défaite 7-5 inattendue face au Japon le matin, elles ont battu le Canada 7-6 après un scénario improbable.

Face à des Canadiennes qui sont leurs "bêtes noires", les Suissesses ont été menées 4-0 après le troisième end avant de réussir une très belle remontada. La skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont réussi un coup de quatre au 7e end pour prendre le lead (6-5). Elles devaient ensuite exploiter l'avantage de la dernière pierre pour rafler la mise dans l'end supplémentaire et pour cueillir leur troisième succès en quatre matches dans ce tournoi.



Super League: YB écrase la lanterne rouge 6-1 Deux buts pour Christian Fassnacht Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont empoché les trois points attendus en écrasant la lanterne rouge Winterthour 6-1 lors de la 25e journée de Super League. Ils prennent ainsi six points d'avance sur la barre.

Meilleur buteur du championnat, Christian Fassnacht a une fois encore mis les siens sur les bons rails. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (39e/55e) qui a fait très mal aux visiteurs. Virginius (53e), Bedia (65e), Males (82e) et Sanches (85e) ont aussi trouvé le chemin des filets. Avec ce score sans appel, les Bernois se sont rassurés après plusieurs performances décevantes.

Winterthour a sauvé l'honneur par Buess (59e). Le club de la banlieue zurichoise, dont la défense est de loin la plus perméable avec déjà 67 buts encaissés, aura sans doute bien de la peine à éviter la relégation. Il compte déjà sept longueurs de retard sur Grasshopper et douze sur Servette.



Bien des espoirs encore pour Mathilde Gremaud Mathilde Gremaud a pris rendez-vous pour lundi de la plus belle des manières. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mathilde Gremaud est peut-être en route vers une deuxième médaille lors de ces Jeux 2026. La double championne olympique de slopestyle s'est qualifiée avec brio pour la finale du Big-Air.

Ce lundi, la Fribourgeoise s'avancera comme l'une des favorites pour le titre après sa performance aboutie lors des qualifications. Elle s'est classée au troisième rang derrière la Canadienne Megan Oldham et la tenante du titre Eileen Gu. Surtout, Mathilde Gremaud a donné le sentiment de ne pas s'être livrée pleinement comme si elle possédait encore une certaine marge.

Anouk Andraska aura également le bonheur de disputer cette finale. La Zurichoise a pris la 12e place des qualifications. En revanche, la déception fut une fois de plus de mise pour Sarah Höfflin. Coupable de deux chutes lors des deux premières manches, la Genevoise a été éliminée comme la semaine dernière en slopestyle. Ces Jeux ont tourné au fiasco pour la championne olympique de 2018.



Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin Une performance très honorable pour Gregor Deschwanden samedi sur le grand tremplin. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Gregor Deschwanden n’a pas déjoué une nouvelle fois les pronostics. Malgré une performance très honorable, le Lucernois n’a pas cueilli une deuxième médaille après le bronze au tremplin normal.

Gregor Deschwanden a pris la 13e place du concours du grand tremplin avec des sauts à 129,5 et à 131 m. Il peut nourrir le regret de n’avoir pas trouvé le relâchement idéal lors de la première manche. 28e Sandro Hauswirth a, pour sa part, gagné sa place aux côtés de Deschwanden pour le concours par équipes de lundi dans la mesure où Felix Trunz a dû se contenter du 38e rang.

A Predazzo, la victoire est revenue à Domen Prevc. Le leader de la Coupe du monde et vainqueur de la Tournée des Quatre Tremplins a devancé le Japonais Ren Nikkaido et le Polonais Kacper Tomasiak grâce à un bond mesuré à 141,5 m lors de la finale. Ce saut magnifique lui a permis d’effacer les sept points de retard qu’il accusait sur Nikkaido après la première manche.



Super League: deux points égarés pour Saint-Gall Frustration pour Alessandro Vogt et Saint-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall a égaré deux points précieux samedi en ouverture de la 25e journée de Super League. Les Brodeurs ont en effet concédé le nul 0-0 à domicile contre Grasshopper.

Sous une pluie continue et même des flocons de neige après la pause, les Saint-Gallois n'ont pas ménagé leurs efforts, mais il leur a manqué le dernier geste. En première mi-temps, Vogt a raté une montagne avant de voir un tir être dévié par un défenseur contre le poteau.

GC n'a pas fait que défendre. Les Sauterelles ont aussi bénéficié de quelques occasions. La différence supposée de niveau entre le deuxième et l'avant-dernier du classement n'a en tout cas pas sauté aux yeux lors de ce duel.

Par ailleurs, Lucerne a signé un deuxième succès consécutif cette semaine en s'imposant 4-1 au Letzigrund contre un FC Zurich bien mal disposé. Les visiteurs ont marqué par Di Giusto (15e), Kabwit (29e), Freimann (64e) et Ferreira (68e). Emmanuel a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Cette victoire permet aux hommes de Mario Frick, qui sont septièmes avec 30 points, de dépasser le FCZ (28).

